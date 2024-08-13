13 немецких фильмов в новом списке на премию "Оскар"

Какой немецкий фильм претендует на «Оскар»? Жюри рассматривает кандидатов в эти выходные. В списке 13 претендентов, в том числе «Два к одному» Наджа Брункхорст, «Умирающий» Маттиаса Глазнера и «Любимая, твоя Хильда» Андреаса Дресена.

13 фильмов вошли в предварительный список немецкой заявки на «Оскар». Среди них новый фильм иранского режиссера Мохаммеда Расулофа, который несколько месяцев назад бежал в Германию. «Семя священной смоковницы» — немецкая копродукция, рассказывающая о влиянии политических протестов в Иране на одну семью.

Также в списке фильм с Сандрой Хюллер — «Два к одному» Наджи Брункхорст. Решение о том, какой фильм Германия выдвинет в качестве кандидата на лучший международный фильм, будет принято жюри 21 и 22 августа в Мюнхене. Об этом объявил German Films, международный представитель немецкого кино.

Объявление номинантов в январе

Это всего лишь один из нескольких предварительных этапов перед тем, как фильмы, которые будут номинированы на лучший международный фильм «Оскар», будут объявлены 17 января.

Среди возможных немецких кандидатов — драма «Умирающий» Маттиаса Глазнера, уже получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Берлинале, «Расследование» РП Каха, «Любимая, твоя Хильда» Андреаса Дресена и «В слепой зоне» Аы́шэ Полат.

Другие претенденты на немецкую заявку — «Слава жизни» (Георг Маас, Юдит Кауфманн), «Непобедимые 2 — Доброе утро, красавица» (Торстен Кёрнер), «Лидеры и соблазнители» (Йоахим А. Ланг), «Холливудгейт» (Ибрахим Нашаат), «Горелые шутки» (Фабиан Штумм), «Стелла. Жизнь» (Кilian Riedhof) и «Молчание» (Эрик Борнер).

На этой году «Оскар» в категории лучший международный фильм не был номинирован немецкий фильм «Учительская» Илкера Чатака. Британский фильм «Зона интересов» Джонатана Глазера победил в этой категории.

Четыре «Оскара» для немецких фильмов

В прошлом году, однако, немецкая литературная адаптация «Все тихо на западном фронте» режиссера Эдуарда Бергера не только получила «Оскар» за лучший международный фильм, но и три других за операторскую работу, производственный дизайн и музыку к фильму.

Выбор немецкой заявки — это предварительный этап в гонке за «Оскар» для иностранных фильмов. 17 декабря будет объявлен шорт-лист международных претендентов. Из этого шорт-листа будут выбраны номинированные фильмы. Церемония вручения «Оскара» состоится 2 марта (по местному времени, в ночь на 3 марта МСК).

На данный момент только четыре немецких фильма получили премию за лучший международный фильм. Кроме «Все тихо на западном фронте», это было достигнуто в 2007 году ФлорианомHenckel von Donnersmarck с антиутопией «Жизнь других». В 1980 году фильм-экранизация «Оскар и Розовая дама» Вольфганга Бека получил эту награду, а в 2003 году «Нигде в Африке» Каролины Линк.

Жюри рассмотрит 15 фильмов в целом для немецкой заявки на «Оскар», при этом «Семя священной смоковницы» будет одним из негерманских фильмов в списке. Кроме того, в списке других претендентов на немецкую заявку — фильмы «Слава жизни» и «Холливудгейт».

Кроме того, категория лучший международный фильм включает в себя другие заявки, с разными странами представляющими свои уникальные фильмы на рассмотрение из-за многообразия и глобальности кинематографа.

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