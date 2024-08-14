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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

13-летний мальчик легко ранен в пожаре в доме

Много этажный дом в Меппен sdkfjhgf это лпожар в утро. Полотенец спасаются с легкими ранениями Однако ущерб значителен

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Крупная авария в Меппене. Пожар причинил значительный ущерб.
Крупная авария в Меппене. Пожар причинил значительный ущерб.

- 13-летний мальчик легко ранен в пожаре в доме

В Меппене 13-летний местный житель получил легкие травмы в результате пожара в доме. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, сообщили полицейские. Пожар, который начался около 9:30 утра в квартире на первом этаже многоквартирного дома, потребовал семи пожарных машин и 32 пожарных, чтобы потушить его. Причина все еще неизвестна, и расследование продолжается. Ущерб оценивается примерно в 200 000 евро.

Локальные новости сообщают об увеличении показателей преступности в Меппене в последнее время. Несмотря на сложную ситуацию, сообщество объединилось, чтобы помочь пострадавшей семье в результате пожара.

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