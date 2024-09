13:55: Известный иранский политический деятель высказал критику отношений с Россией

13:38 Водоснабжение и газ в Покровске, УкраинаИз-за российских атак в украинском городе Покровске в Донецкой области возникли проблемы с питьевой водой, и многие жители остались без газа для приготовления пищи и отопления, как заявил губернатор региона Вадим Филашин. Водопроводная станция была повреждена в ходе боевых действий, что вынудило город полагаться на более чем 300 аварийных скважин для водоснабжения. Накануне российские войска разрушили газораспределительный центр, оставив без газа около 18 000 жителей Покровска.

13:07 Возможное преувеличение числа российских военных кораблейСогласно независимому российскому новостному порталу "Агентство", Россия, возможно, имеет вдвое меньше военных кораблей, чем заявляет официально. Министерство обороны России утверждает, что в военно-морских учениях "Океан-2024" участвуют более 400 кораблей. Однако портал ссылается на спорные онлайн-данные с сайтов "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info", которые оценивают количество кораблей в 264 и 299 соответственно. Кроме того, в эти цифры включены около 50 кораблей и подводных лодок Черноморского флота, которые не участвуют в учениях. Исторически Россия склонна преувеличивать количество своих военных кораблей.

12:28 Усиление российской разведки против БундесвераСогласно новому годовому отчету военной контрразведки (МАД), российские спецслужбы усилили свою разведывательную деятельность против немецкой помощи Украине и Бундесвера. Отчет показывает, что стратегический интерес России к военной политике и стратегии переместился на тактический уровень. Сейчас для России крайне важно знать, какую военную помощь Германия предоставляет Украине, в том числе подробности о маршрутах транспортировки оружия и боеприпасов, процедурах развертывания и тактике западных систем вооружений в Украине. Также в фокусе внимания российских спецслужб находятся возможности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне.

11:52 Мюнц: Угроза ядерным оружием Берлина не случайнаВеликобритания и США могут дать Украине разрешение на использование оружия против российской территории. До сих пор Россия предотвращала это решение с помощью угроз, объясняет корреспондент ntv Райнер Мюнц. Поэтому неудивительно, что теперь эксперт по ядерному оружию выступает за нападение на Берлин.

11:15 Отсрочка решения о развертывании украинских дальнобойных ракетРешение о развертывании Украиной дальнобойных ракет в России может быть отложено. Решение, которое должно быть принято на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, когда ожидается присутствие около 150 глав государств и правительств, маловероятно, сообщает американское издание Bloomberg. Авторы ссылаются на заявление британского министра иностранных дел Ламми, который сказал, что следующая возможность обсудить использование дальнобойных ракет - это заседание ООН. Согласно отчету, президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу на этом собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы услышать планы Зеленского по атакам на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен направляется в Польшу после визита в КиевГоссекретарь США Блинкен stops in Poland, a crucial Ukraine supporter, on his way back from Kyiv. Meetings with Prime Minister Tusk and President Duda are planned. Blinken will likely discuss further cooperation with Poland, which serves as the main logistics hub for Western military support to Ukraine. Poland has also significantly increased its military spending since the Russian invasion of Ukraine and has ordered 96 Apache combat helicopters from US defense giant Boeing worth $10 billion.

09:59 Отчет о российской атаке на Украину с помощью беспилотников и ракетУкраинские ВВС сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 иранских боевых беспилотника. Было перехвачено 44 беспилотника. Военные данные не полностью подтверждены. Воздушная оборона также была активна вокруг Киева для перехвата приближающихся беспилотников.

09:11 Российский эксперт призывает к более жесткой ядерной угрозеВлиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов считает, что России следует четко сигнализировать о своей готовности использовать ядерное оружие. По мнению Караганова, главная цель ядерной доктрины России - "убедить всех нынешних и будущих врагов в том, что Россия готова использовать ядерное оружие", сказал Караганов газете "Коммерсант". Москва могла бы провести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США врут, если утверждают, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов призывал Россию рассмотреть возможность ядерного превентивного удара для устрашения врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов полезен Кремлю, выражая взгляды, которые тревожат Запад и делают Путина более сдержанным в сравнении.

08:46 Украинские ожидания получения разрешения на использование западных дальнобойных ракетВ Украине растет ожидание того, что им будет позволено атаковать deeper into Russian territory with Western weapons. US Secretary of State emphasized during his visit to Kyiv that he wants to ensure "that Ukraine has everything it needs". In Britain, signals of approval seem to be emerging.

08:04 Подтверждение сбитого украинского российского истребителяУкраинская военная разведка подтвердила сообщения о пропаже с радаров российского истребителя Су-30СМ, заявив, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Kyiv Independent сообщает, что самолет, стоимостью $50 млн и базирующийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украина сообщает о возросшем числе пострадавших после массированной атаки дронов на КонотопПо данным украинского государственного новостного агентства Ukrinform, число пострадавших в результате массированной атаки России дронами на инфраструктуру Конотопа возросло до 14. Среди целей атак был жилой дом в центре города.

06:42 Украинским беженцам в Германии сохраняют статус беженца во время посещений на домуПарламент Германии сегодня рассмотрит предложенный правительством пакет безопасности, включающий запрет на ношение ножей и отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается на родину. Однако есть исключения, в частности для украинских беженцев.

06:04 Российское ТВ обвиняет в предвзятости против Трампа во время дебатовКомментаторы на российском государственном телевидении обвиняют в "саботаже" против Трампа во время его дебатов с Камалой Харрис, заявляя о предвзятости, согласно Kyiv Independent. Трампа якобы притесняли, и проверка фактов его заявлений вызвала критику. Многие зрители считают, что Трамп проиграл дебаты. Республиканец обещает немедленно прекратить конфликт в Украине, если победит на выборах.

04:50 Российское вторжение в Конотоп наносит серьезный ущерб энергетической инфраструктуреАтака на город Конотоп в Сумской области, совершенная Россией, привела к травмам среди гражданского населения, как сообщает мэр города Артем Семенихин. Водоснабжение было временно прекращено, и есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, что делает невозможным определить сроки восстановления электроэнергии в домах. Атака в центре города вызвала несколько пожаров, повредивших школы и жилые дома. Двоих госпитализировали, один в критическом состоянии.

03:29 Латвия дружит с Украиной, предоставляя больше военной помощиПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о военной помощи Украине во время своего визита в Киев, в том числе бронетранспортеры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об этом после встречи с Силиной. Оба страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания усиливает tensions с Ираном из-за подозрений в поставках ракет РоссииВ ответ на подозрения в поставках иранских ракет России Великобритания вызвала иранского бизнесмена, согласно заявлению лондонского министерства иностранных дел. Великобритания предупредила, что любая передача баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение. Вчера Германия, Франция и Великобритания ввели дополнительные санкции против Тегерана, в том числе приостановили двусторонние соглашения об авиационных перевозках. Ранее Европейский союз сослался на "обоснованную разведку" о передаче иранских ракет России.

22:39 Мэр западноукраинского города назначает наблюдателей за русским языком

Мэр западноукраинского города Ивано-Франковск разрешил развертывание патрулей русского языка из-за растущего числа случаев использования русского языка. "Это гражданская инициатива, и присоединиться к патрулям может кто угодно", - сказал Руслан Марцинкив, мэр города, телеканалу NTA. Многие внутренние беженцы из восточной Украины говорят на русском языке как на родном. Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых патрулей, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Он также сообщил номер телефона для жителей, чтобы сообщать о русскоговорящих в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, в частности из русскоязычных регионов на востоке и юге, ищут убежища в относительно безопасном украиноязычном западном регионе Украины.

21:42 Эрдоган призывает вернуть Крым из МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть полуостров Крым, аннексированный Россией, Украине. "Наша непоколебимая приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины незыблема. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права", - заявил Эрдоган в видеообращении на саммите так называемой платформы Крыма. Платформа Крыма, созданная в 2021 году, призвана повысить международное внимание на проблему аннексированного полуострова.

21:05 План украинского мира будет представлен СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркнул решающую роль поддержки США в отражении российского вторжения. "План победы (...) в основном зависит от поддержки Соединенных Штатов. И других партнеров", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. План, который должен быть представлен перед запланированной второй конференцией по миру в Украине, направлен на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению конфликта". Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии, определяющей удары по России, прежде чем снимать ограничения на применение западного оружия. Согласно BBC News, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс якобы потребовали от Зеленского изложить долгосрочную стратегию на предстоящий год, чтобы лучше понять амбиции Украины во время своего визита в Киев.

18:37 МСК Госсекретарь США Блинкен поддерживает просьбу Украины использовать дальнобойное оружие, даже против России

Как заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, США оперативно удовлетворяют военные потребности Украины, в том числе и использование дальнобойного оружия западного производства для атак на российские цели. По словам Блинкена, на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования в пятницу. "Мы оперативно снабжаем Украину всеми необходимыми средствами для эффективной обороны", - добавил Блинкен, подчеркнув, "Наша цель - помочь Украине победить".

