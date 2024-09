13:44 Свидетели Иеговы Украины: девять погибших в Суми в результате двух атак российских беспилотных летательных аппаратов

В Сумах число жертв двойного удара беспилотниками вражеских сил возросло до девяти, как сообщают украинские источники. Количество пострадавших достигло одиннадцати. Из пострадавшего госпиталя было эвакуировано сто тринадцать пациентов. Ранее российский удар повредил несколько этажей крыши клиники, что привело к эвакуации tanto patients как staff. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи и правоохранительные органы. Впоследствии Россия запустила еще одну авиационную атаку. Президент Украины Зеленский отреагировал, когда число жертв составляло восемь.

12:56 Блинкен изучает стратегию победы ЗеленскогоГоссекретарь США Энтони Блинкен изучает "стратегию победы", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским президенту Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. Зеленский вновь запросил одобрение Байдена на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным целям России. В настоящее время Блинкен, как сообщает Голос Америки, изучает детали плана и, если потребуется, рассмотрит "дополнительные меры" для поддержки Украины. Блинкен выступает за более жесткую позицию в конфликте на Украине внутри Белого дома, although President has yet to implement it.

12:25 Лондон: более 2000 атак на медицинские учреждения в Украине с начала войныМинистерство обороны Великобритании задокументировало 2013 атак на украинские медицинские учреждения со времени вторжения России в феврале 2022 года. Медицинский персонал был целенаправленно атакован 235 раз. В июле прошлого года российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. В результате российских атак на систему здравоохранения с начала войны, как сообщает ministry, погибли 176 человек.

11:48 Украина сообщает о четырех погибших после атаки на полицейский участокСогласно данным украинского Министерства внутренних дел, число погибших в результате российской атаки на полицейский участок в украинском городе Кривой Рог возросло до четырех. Спасательные работы продолжаются, так как один полицейский все еще считается застрявшим под завалами. Атака на полицейский участок в Кривом Роге является второй за два дня.

10:58 Военный эксперт: российское контрнаступление в Курске набирает оборотыПо данным австралийского военного аналитика Мика Райана, российское контрнаступление в Курске продолжает набирать силу. В августе украинские войска пересекли границу с российским Курском регионом и захватили территорию. После первоначального шока российские войска теперь сопротивляются. Они медленно отвоевывают территорию, although Ryan noted. Возможно, украинское наступление к западу от российского контрнаступления нарушило безопасность фланга и изолировало сотни российских солдат, как speculate Ryan, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW) США.

10:30 Воздушные силы Украины: отражено 69 атак дроновРоссийские войска использовали 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины за ночь в субботу. Украина перехватила 69 дронов и 2 ракеты. Количество жертв российской атаки дронов на больницу в области Сумской области возросло до семи.

09:52 Итоги визита США: Зеленский нарушает молчание ТрампаПосле пятилетнего перерыва возобновились переговоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп не так давно критиковал помощь США Украине.

09:39 ISW: несколько успешных дальнобойных атак Украины могут существенно изменить ход войныАналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что даже несколько успешных дальнобойных атак Украины могут существенно изменить ход войны. "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западную дискуссию о том, должна ли Украина быть уполномочена проводить дальнобойные атаки на российские военные объекты с помощью западного оружия", - отмечает ISW, выражая озабоченность тем, что такие атаки могут оказать сильное операционное давление на российское наступление. Соединенные Штаты продолжают отказываться давать Украине разрешение на высокоточные удары по российской территории.

09:18 Генеральный штаб Киева: более 1400 российских потерь за последние 24 часаСогласно данным украинского Генерального штаба, российские войска потерпели еще 1470 потерь в течение последних 24 часов. Всего с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад армия понесла потери в размере 650 640 человек. В течение последних 24 часов российские войска также потеряли 42 бронированных боевых машины, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Украина: российская атака на клинику привела к шести смертельным случаямРоссийские войска атаковали больницу в Сумах, в результате чего погибли шестеро человек, как сообщают украинские источники. Военные администраторы Сумской области заявили, что атака была проведена с помощью дронов Shahed, за которой последовала еще одна атака на жилой район и третья на больницу. Спасательные службы эвакуировали patients и staff во время атаки. Воздушные силы также сообщили, что российские войска сбросили управляемые бомбы на Сумскую область.

08:21 Золотшмидт предупреждает о опасности для Балтийского моря от российской нефтиМинистр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Золотшмидт предупреждает о потенциальных опасностях для побережья Балтийского моря из-за танкеров, перевозящих российскую нефть. "Российское правительство явно нарушает нефтяное эмбарго, наложенное на него из-за агрессивных военных действий против Украины", - заявил зеленый политик. Эти военные действия угрожают уже хрупким морям. Многие западные страны обвиняют Россию в использовании плохо пригодных для мореплавания судов для обхода санкций ЕС из-за агрессивных военных действий. "Риск нефтяного разлива растет", - предупреждает Золотшмидт. "И большая часть этой нефти, скорее всего, окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинцы отбили тяжелые атаки в ПокровскеУкраинские и российские войска все еще ведут тяжелые бои на востоке Украины. Окружающая Покровск область, которая находится под российской осадой уже несколько месяцев, стала свидетелем интенсивных столкновений вчера. Как сообщает Генеральный штаб в Киеве, 19 российских атак на украинские оборонительные линии были отбиты в течение дня. "Украинские защитники удерживают свои позиции", - заявили они. Российские войска пытаются окружить город с различных направлений и обеспечить свой продвижение против украинских контратак. Также произошли жестокие бои в районе Курахового. Согласно украинским отчетам, около 17 российских атак были отбиты в течение дня. Подлинность этих отчетов независимо проверить невозможно.

07:41 Зеленский считает свой визит в США конструктивнымУкраинский президент Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия во время своего визита в США. Тем не менее, он считает эту поездку успешной. "Каждый разговор прошел так, как должен был", - сказал он в видеообращении на платформе X. Украинский план мира был представлен в Америке. "Теперь нашим командам нужно работать над реализацией каждого шага и каждого решения". В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис, демократическим кандидатом в президенты, чтобы побудить их продолжать поддерживать Украину в ее обороне против России. Он также встретился с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп повторил свое утверждение, что если он выиграет выборы, конфликт быстро закончится.

06:56 Катар ведет переговоры об освобождении детейДевять детей, спасенных из войны России, являются частью тысяч украинских детей, якобы похищенных, согласно украинским источникам. (См. запись от 02:18) Многие из них потеряли одного или обоих родителей в войне и были переданы своим бабушкам и дедушкам, согласно Дмитру Любинезу, уполномоченному по правам человека. Власти Катара ведут переговоры о возвращении дополнительных детей. Им был предоставлен список из 751 ребенка, для которых уже готова вся необходимая документация, отметил Любинез. Согласно украинским властям, с начала войны около 20 000 детей были незаконно увезены в Россию, и пока только несколько сотен вернулись домой.

06:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленностиГоссекретарь США Antony Blinken выражает обеспокоенность китайскому министру иностранных дел Ван И по поводу поддержки Китая российской военной промышленности. "Если Пекин заявляет, что выступает за мир и прекращение конфликта, но одновременно позволяет своим компаниям помогать Путину продолжать свою агрессию, эти две идеи не совместимы", - заявил Блинкен на пресс-конференции. Ван заявил, что позиция Китая по украинскому конфликту всегда подчеркивала важность мира через переговоры, согласно заявлению китайского министерства иностранных дел.

05:31 Украинские боевики уничтожают российских солдат на водном мотоцикле с помощью дронаУкраинские войска, по-видимому, убили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона, согласно проукраинскому порталу Оборона Экспресс. Российские солдаты пересекали реку Днепр, когда дрон, оснащенный взрывчатым веществом, столкнулся с водным мотоциклом, как показано на видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненко.

04:10 Медиазона: более 71 000 российских солдат убиты в УкраинеНезависимый российский новостной портал Медиазона сообщает, что более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября почти 2000 солдат погибли в конфликте. Медиазона признает, что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, так как их проверенная информация основана на общедоступных источниках, таких как некрологи, онлайн-публикации от членов семьи, региональные СМИ и объявления от местных властей.

02:18 Девять похищенных детей вернулись в УкраинуДевять детей, которых увезли в Россию во время конфликта, вернулись на родину. Они вернулись в Украину в пятницу с помощью Катара, который выступил в качестве посредника, согласно украинскому уполномоченному Дмитру Любинезу. Дети в возрасте от 13 до 17 лет и 20-летний мужчина были воссоединены со своими семьями в рамках плана, согласованного Катаром. Возвращение не могло быть независимо подтверждено сразу. Дети были отделены от своих родителей или опекунов оккупантами и родом из районов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск, пояснил Любинез далее.

00:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию равна мировой войне III" Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что НАТО имеет намерения вторгнуться в его страну и предупреждает о возможном использовании ядерного оружия в ответ. Говоря с государственным информационным агентством БЕЛТА в Минске, Лукашенко заявляет, что удар по Белоруссии будет равносилен мировой войне III. tanto Белоруссия, как и ее союзник Россия, ответят ядерным оружием в такой ситуации. Лукашенко выражает благодарность президенту России Владимиру Путину за недавние изменения в ядерной политике России. Он утверждает, что НАТО имеет конкретные планы по нападению на Белоруссию, заявляя, что американские и польские войска находятся вдоль границы, в частности на польской стороне, с лидерами Польши с нетерпением ожидающими атаки. Белоруссия не имеет ядерного оружия, но с конца 2023 года на ее территории размещены стратегические ядерные оружия из России.

23:10 Бывшие американские командиры Ходжес и другие призывают Байдена к агрессивным действиям против России Группа бывших военных руководителей и аналитиков написала открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая его принять решительные меры для обеспечения победы в украинском конфликте и противодействия потенциальным угрозам со стороны Китая. Среди подписантов - бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герхард-Хеннинг Хagemann. Они выступают за действия против России и Китая, такие как снятие ограничений на использование западного оружия для бомбардировки военных и логистических целей на территории России. Они также призывают к поставке 300 танков Abrams и 1000 бронированных машин в Украину, а также введение всеобъемлющего эмбарго на оружие и технологию против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и другие демократические страны, выразившие желание присоединиться, такие как Аргентина.

22:15 Российская разведка расследует международных журналистов из-за Курска Федеральная служба безопасности России (ФСБ) расследует троих международных журналистов за их репортажи из оккупированных украинских территорий в российском приграничном регионе Курск. Обвинениям австралийской корпорации вещания (ABC) News Кэтрин Дисс и Флетчера Юэнга, а также румынского журналиста Мирчеа Барбу, в том числе незаконный переход российской границы, сообщает РИА Новости. Несмотря на то, что, похоже, ни один из них не находится сейчас в России, журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения, если будут признаны виновными. Несколько международных СМИ, в том числе Германия Deutsche Welle, CNN и Италия Rai, сообщали из оккупированных районов Курска.

21:35 Белый дом называет обвинения республиканцев в визите Зеленского "политическим трюком" Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканцев в незаконном вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в выборы США "политическим трюком" и призвала республиканцев прекратить эту тему. Она подтвердила, что украинская делегация запросила визит, который был координирован Министерством обороны. Зеленский посетил производственный объект в Пенсильвании во время своей поездки в США, где производились критически важные артиллерийские снаряды, необходимые Украине. На мероприятии также присутствовали несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. В результате визита республиканские законодатели инициировали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал, чтобы Зеленский "отозвал" посла Украины в США в письме.

21:09 Китай, Бразилия и другие осуждают угрозу использования российского ядерного оружия Китай, Бразилия и другие страны осудили использование или угрозу применения ядерного оружия против Украины. Совместное заявление гласит: "Мы призываем отказаться от использования или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического оружия". Двенадцать стран выразили "глубокую озабоченность" риском "эскалации" в Украине, настаивая на том, что "гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические установки, не должны быть целью военных операций". Заявление было сделано в ответ на недавние угрозы президента России Владимира Путина использовать ядерное оружие. Путин заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае серьезных воздушных атак на свою территорию и что любая атака, поддерживаемая ядерной державой, будет признана "совместной" агрессией. Зеленский также обвинил Россию в планировании атаки на украинские ядерные реакторы.

В контексте дискуссии о помощи США Украине Европейский Союз мог бы выразить поддержку стратегии победы Украины, призывая к более решительному ответу на российскую агрессию.

После подробного описания атак на украинские медицинские учреждения Европейский Союз мог бы призвать Россию соблюдать международные законы и гуманитарные нормы, осуждая целенаправленные атаки на медицинские учреждения и персонал.

