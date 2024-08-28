- 12-летний ребенок прикасается к двум девушкам и оскорбляет их.

После обвинений в неподобающем прикосновении и verbalном оскорблении двух женщин, 12-летний подросток сейчас проходит лечение в психиатрическом учреждении. Расположенное в охраняемом секторе местной больницы, это районное учреждение обеспечивает ребенку tanto медицинскую, как и психологическую помощь, несмотря на то, что его возраст не достиг возраста уголовной ответственности.

По словам властей, инцидент произошел, когда мальчик якобы наблюдал и затем физически нападал и verbalно преследовал женщину, когда она припарковывала свой велосипед в Вилсбибурге, Ландкреис Ландсхут. После ее сопротивления он убежал с места происшествия. Некоторое время спустя он якобы подошел к другой женщине, которая припарковала свой электро-велосипед, и продолжил свое неподобающее поведение, прикасаясь к ней, verbalно оскорбляя и даже пытаясь поцеловать ее. Обе женщины сразу же связались с экстренными службами, и мальчика subsequently задержала полиция.

После того, как женщины поделились своими тревожными историями, ведутся дискуссии о необходимости большей осведомленности и образования в вопросах подходящего поведения по отношению к женщинам. Несмотря на молодой возраст правонарушителя, его действия вызвали обеспокоенность по поводу отсутствия уважения и внимания к женщинам в обществе.

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