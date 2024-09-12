12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером

Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для России важно собрать разведданные о военной помощи Германии Украине, в том числе подробности о транспортировке оружия и боеприпасов, стратегических процессах развертывания и тактиках западных систем вооружения в Украине. Кроме того, возможности Бундесвера по территориальной и альянсовой обороне снова стали значительным фокусом внимания российских спецслужб.

11:52 Мюнц: "Ядерная угроза Берлину" не случайность

Великобритания и США могут дать Украине разрешение на атаку территории России. До сих пор Россия успешно сдерживала это решение угрозами, как отметил корреспондент ntv Рейнер Мюнц. Поэтому неудивительно, что специалист по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин.

11:15 Отчет: решение о развертывании дальнобойных ракет будет принято через две недели

Решение о развертывании западных дальнобойных ракет в России через Украину, возможно, еще не принято. Решение, скорее всего, не будет принято на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, где соберутся около 150 глав государств и правительств, как сообщает Bloomberg. По словам британского министра иностранных дел Ламми, следующая возможность обсудить развертывание дальнобойных ракет будет на этом собрании. Как сообщается, президент Украины Зеленский намерен повторить свою требование на этом собрании. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы услышать планы Зеленского по атакам на территорию России. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен в Польше перед возвращением из Киева

Госсекретарь США Блинкен заезжает в Польшу, значительного сторонника Украины, во время своего возвращения из Киева. Планируются переговоры с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основным логистическим центром для западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша также значительно увеличила военные расходы и согласилась приобрести 96 боевых вертолетов Apache у американского оборонного гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах в ночных атаках

В ночь на среду украинская армия сообщила, что российские вооруженные силы атаковали Украину с помощью 5 ракет и 64 иранских боевых дронов. Из 64 дронов 44 были перехвачены. Подробности военного отчета не были независимо подтверждены. В районе Киева также были приняты меры противовоздушной обороны для уничтожения приближающихся дронов.

09:11 Аналитик предлагает усилить ядерное сдерживание

По словам российского политического аналитика и влиятельного эксперта по внешней политике Сергея Караганова, Россия должна более явно демонстрировать свою готовность использовать ядерное оружие. В интервью российской газете "Коммерсант" Караганов argued, что основной целью ядерной доктрины России должно быть убеждение всех текущих и будущих противников в том, что Россия готова использовать ядерное оружие. Караганов предложил, чтобы Россия провела ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны.

08:46 Украина ждет поддержки США для западных дальнобойных ракет

В Украине растет оптимизм в отношении возможности вскоре атаковать глубоко в российскую территорию с помощью западного оружия. Во время своего визита в Киев госсекретарь США подчеркнул цель "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое".

В Великобритании уже видны признаки согласия:

08:04 Военная разведка Украины утверждает, что сбил российский истребитель

После вчерашних сообщений о том, что российский истребитель Су-30SM пропал с радаров, военная разведка Украины теперь утверждает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Как сообщает Kyiv Independent, этот самолет, стоимостью $50 миллионов, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Массовая атака дронов ранила более 100 человек в Конотопе, Украина

Число пострадавших в результате массированной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру Конотопа в Сумской области возросло до 13, сообщает украинское государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на региональное военное управление. Среди целей были жилые здания в центре города.

06:42 Украинские беженцы в Германии сохраняют свой защищенный статус во время поездок на родину

Сегодня немецкий бундестаг впервые обсудит предложенный правительством пакет безопасности, который включает меры, такие как запрет на ношение ножей и лишение статуса беженца тех, кто посещает свои родные страны. Однако есть исключения, в том числе для украинских беженцев.

06:04 ГосТВ России обвиняет в предвзятости против Трампа во время дебатов

Несколько комментаторов на российском государственном телевидении обвиняют "саботаж" против Трампа во время его дебатов с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Они утверждают, что Трамп был поставлен в невыгодное положение во время дебатов. Фактическая проверка заявлений Трампа была раскритикована. Многие наблюдатели сочли, что Трамп проиграл дебаты. Если Трамп выиграет выборы, он объявил, что сразу же положит конец конфликту в Украине.

04:50 Российское нападение на Котоп: Значительный ущерб коммунальным службамНападение России на город Котоп в Сумской области привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Как сообщил мэр города Артём Семенихин, водоснабжение города временно прекращено. Кроме того, сообщается о серьезных повреждениях в энергетической инфраструктуре, и нет ясности, когда будет восстановлено электроснабжение частных домов. После атаки на центр города вспыхнули несколько пожаров, в результате чего пострадали как образовательные учреждения, так и жилые здания. Двое человек были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Большая военная помощь от Латвии УкраинеВо время своего визита в Киев премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о военной помощи Украине. Как подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после их встречи, пакет помощи будет включать бронетранспортеры. Обе страны также якобы ведут переговоры об расширении сотрудничества в области оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за обвинений в поставках ракет РоссииПосле утверждений об экспорте иранских ракет в Россию Великобритания вызвала иранского бизнесмена. В заявлении из лондонского МИД правительство Великобритании предупредило, что любая передача баллистических ракет России будет расценена как опасное обострение, что вызовет быстрый ответ. В ответ на эти обвинения Германия, Франция и Великобритания вчера ввели дополнительные санкции против Тегерана и приостановили двусторонние авиационные соглашения. Ранее Европейский союз сослался на "достоверную информацию" о поставках иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия отправляет неопытных солдат в ВовчанскПо данным украинских военных, Россия отправляет неподготовленных солдат на фронт в Харьков в Вовчанске. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, сказал, что войска, участвующие в наступательных операциях, плохо оснащены и неопытны. Считается, что эти новые подкрепления - это мобилизационный резерв, собранный Россией. Неясно, состоят ли они из бывших заключенных или солдат, набранных из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Учреждение патрулей русскоязычных инспекторов на западе УкраиныМэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о развертывании патрулей русскоязычных инспекторов для мониторинга растущего использования русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может стать языковым инспектором", - сказал мэр Руслан Марцинкив телеканалу NTA. С многочисленными внутренне перемещенными лицами из восточных украинских регионов, для которых русский является родным языком, мэр Марцинкив ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, с уже около 50 волонтеров, зарегистрированных. Он также предоставил номер горячей линии, по которому граждане могут сообщать о людях, говорящих по-русски в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, в частности из русскоязычных регионов на востоке и юге, переместились в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть Крымский полуостров, аннексированный Россией, Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины незыблема. Возвращение Крыма Украине является необходимостью в соответствии с международным правом", - заявил турецкий лидер в видеообращении на саммите так называемой Крымской платформы. Учрежденная в 2021 году Крымская платформа направлена на повышение международной озабоченности условиями аннексированного полуострова.

21:05 Отчет: Киев представит военную стратегию СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США критически важной для отражения российского вторжения. "План победы (...) в основном зависит от поддержки США и других партнеров", - объясняет Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена перед запланированной второй Украиной конференцией мира, направлена на существенное усиление Украины и принуждение России к прекращению боевых действий. По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии для ударов по России перед ослаблением ограничений на использование оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Лэмби якобы находятся в Киеве, чтобы обсудить долгосрочный план на следующий год с Зеленским, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает поддержку Байдена использованию оружия против РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают над тем, чтобы как можно быстрее удовлетворить военные потребности Украины в использовании западных поставок дальнобойного оружия против целей в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти потребности в пятницу, объявил Блинкен во время совместной пресс-конференции в Киеве с его американским коллегой Дэвидом Лэмби и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. "Мы работаем срочно, чтобы предоставить Украине все, что ей нужно, чтобы эффективно защищаться", - повторил Блинкен, добавив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

В контексте следуют два предложения, содержащие слова "военные операции" и продолжающие текст:

Российские разведывательные службы собирают разведданные о военной помощи Германии Украине, в том числе детали транспортировки оружия и боеприпасов, стратегические процессы развертывания и тактики западных систем вооружения в Украине, в рамках своего усиленного внимания к военным операциям и сбору разведданных.

Кроме того, возможности бундесвера по территориальной и альянсовой обороне также вновь стали значительным фокусом для российских разведывательных служб, которые следят за текущими военными операциями и потенциальными вкладами Германии и ее союзников в поддержку Украины против российской агрессии.

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