11:54 - Пеббл после инцидента на базе НАТО в Гейленкирхене: потенциально под атакой российской гибридной войны

После недавнего кратковременного повышения уровня тревоги на НАТОвской авиабазе в Гейлькенкирхене и сигналах о возможных российских атаках беспилотников, немецкие политики в сфере безопасности призывают к бдительности. "Мы должны помнить, что Германия является долгосрочной целью гибридной войны России, и поэтому военные объекты, особенно важные для НАТО в Германии, подвержены риску саботажа и шпионажа", - отмечает эксперт по внешней политике ХДС Родерих Киезеветтер в интервью "Тагесшпигелю". Ранее уровень безопасности на НАТОвском авиационном центре поддержки в Гейлькенкирхене был временно повышен до второго по величине уровня, "Чарли", из-за потенциальной угрозы. По словам Киезеветтера, авиабаза в Гейлькенкирхене является жизненно важной для НАТО из-за наличия на ней системы воздушного раннего предупреждения и управления, AWACS. "Уровень безопасности 'Чарли' свидетельствует о том, что НАТО принимает необходимые меры даже против возможных вторжений беспилотников, и есть признаки реальных угроз", - добавляет он. Однако растущая угроза и риск российских атак хорошо известны и не являются чем-то новым.

22:21: Литва поставляет крупнейшую партию дронов на данный моментЛитва публично объявила о самой крупной поставке дронов в Украину на данный момент. 1400 дронов от литовских производителей готовы к отправке, как сообщил министр обороны Литвы Андрис Спрюдс в Twitter. Таким образом, Рига выполнила заказ более чем на 2700 дронов от своей национальной промышленности. Литва, в сотрудничестве с Великобританией, возглавляет инициативу по поставке миллиона дронов в Украину. Ее союзные члены, в том числе Германия, обязались инвестировать в производство дронов и поставлять дроны и запасные части в Украину.

21:34: Бiden одобряет новую военную помощь Украине - в частности, для противовоздушной обороныПрезидент США Джо Байден объявил о новой военной помощи во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Белого дома, пакет включает зенитные ракеты, оборудование для противодействия дронам, противотанковые ракеты и боеприпасы. Байден заверил Зеленского в "непреклонной поддержке США украинского народа". Финансовые подробности новой помощи не разглашаются.

21:29: Зеленский требует своевременных поставок оружияУкраинская армия срочно нуждается в иностранной поддержке. Президент Зеленский срочно призывает западных союзников Украины поставлять обещанные пакеты оружия. "На передовой они сражаются гранатами и техникой, а не словами вроде 'завтра' или 'скоро'", - заявил он в вечернем видеообращении. По его словам, Украина ждет пакеты с оружием или техникой, "которые согласованы и приняты, но еще не доставлены". Он не предоставил дальнейших подробностей.

20:58: Жители Курска выражают разочарование: "Каждый сам по себе"

Во время продолжающихся военных конфликтов в южно-российской области Курск местные жители все больше разочаровываются: в власти, которых они считают бросившими их, в украинскую армию, но также и в свою армию. Никто не заботится о людях, как утверждает 28-летняя женщина в интервью "Московским временам". "Для России мы просто часть карты. Для украинцев - противники, поддерживающие режим Путина. Здесь каждый сам по себе". Она обвиняет власти в обмане и заявлениях об отсутствии причин для беспокойства. 32-летний мужчина объясняет, что люди критикуют украинцев за атаку, но также сомневаются в компетентности российской армии: "Как они могли пропустить мобилизацию такого большого числа украинских войск на границе?" Если раньше были люди, симпатизировавшие Украине или сохранявшие нейтралитет, их позиция сейчас изменилась на сильное негодование, говорит он. Другой житель Курской области замечает: "Украинцы в данный момент не наши союзники". В то же время волонтер Красного Креста в Курске заявляет, что не держит зла на Украину, видя их также жертвами обстоятельств.

20:12: Германия ожидает волну атак на КиевГерманское правительство предупреждает о возможном усилении российских атак на украинскую столицу Киеве в субботу, в день независимости страны. Может быть усилено ракетное и авиационное нападение на Киев и другие крупные центры, указывает Федеральное министерство иностранных дел в обновленном советнике по путешествиям. В Киеве и других местах могут быть введены временные комендантские часы.German nationals are still "strongly urged to leave the country".

19:39: Покровск идентифицирован как основная горячая точкаУкраинская армия сообщает о отражении десятков атак российских войск. За день было зафиксировано 79 российских атак на линии фронта на востоке Украины, некоторые с артиллерийской и авиационной поддержкой, согласно отчету Генерального штаба. Опять-таки, окрестности Покровска на окраине Донбасса стали основной точкой. Там российские подразделения пытались укрепить и расширить территориальные приобретения предыдущего дня, совершив 20 атак всего за несколько часов. Аналогично интенсивные бои были зарегистрированы в окрестностях Тореза. Целью российских атак является получение полного контроля над окрестностями Донбасса.

18:38 Усилены поставки российской нефти через Украину, по даннымСогласно данным киевской компании ExPro, Россия якобы удвоила поставки нефти через Украину в июле. Объем нефти, перекачиваемой по трубопроводу "Дружба" в страны ЕС, вырос до 1,09 миллиона тонн с 540,000 тонн в июне. Ранее Венгрия и Словакия выражали озабоченность ограничениями поставок нефти из Украины, опасаясь дефицита топлива с сентября. Однако вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис осудил эти страны за недостаточные усилия по поиску альтернативных источников поставок российской нефти, которая находится под эмбарго с момента российского вторжения на Украину. Венгрия, Словакия и Чехия в настоящее время имеют исключения. Подробнее здесь.

17:56 Родственники ищут пропавших soldiers в КурскеПо данным местных СМИ, российские солдаты пропали без вести или были захвачены в плен в результате украинского контрнаступления в Курской области. Количество пропавших без вести составляет 81 человека, а 38 были опознаны как военнопленные в украинских военных видеороликах, опубликованных BBC Russian Service. Информация основана на призывах семей soldiers обратиться за помощью в интернете. Первоначальные заявления президента Владимира Путина утверждали, что в зону конфликта будут направлены только профессиональные солдаты и добровольцы. Тем не менее, Кремль защищает оборону Курска, утверждая, что она не включает "военную спецоперацию". Россия не раскрывает свои потери в Курске. Узнайте больше здесь.

17:19 Полиция расследует подозрительную деятельность дронов в BrunsbuettelВоенные Германии оказывают помощь правоохранительным органам в расследовании подозрительных полетов дронов над промышленными объектами в Шлезвиг-Гольштейне. Представитель Территориального командования сообщил, что Бундесвер предоставил данные радара в ответ на запрос полиции о помощи. Также сотрудничество предложили компании Covestro и Holcim. Предприятия сообщали о деятельности дронов. В парке ChemCoast в Brunsbuettel расположены химические, энергетические и логистические компании, в том числе Covestro и Holcim. Государственная прокуратура во Фленсбурге расследует незаконные полеты дронов над промышленными объектами подозрения на шпионаж или саботаж.

16:51 Ежедневно фиксируются жертвы среди гражданского населенияПо данным украинских официальных лиц, в результате российских атак погибло восемь гражданских лиц. Два случая зафиксированы в Сумской области, граничащей с Россией, и три в Харьковской области. Также зарегистрированы случаи в Донецкой и Херсонской областях.

16:20 Уровень безопасности на базе НАТО в Geilenkirchen сниженНатовская авиабаза в Geilenkirchen отменила свой уровень безопасности. После повышения уровня безопасности до второго по значимости вчера из-за возможной угрозы он был возвращен к базовому уровню, как заявили представители базы. Это означает, что протоколы безопасности на аэродроме вернулись к своим первоначальным уровням с начала конфликта на Украине. Представитель отказался предоставить weitere Informationen о потенциальной угрозе. Второй по значимости уровень безопасности в НАТО обозначает, что инцидент произошел или есть признаки возможных угроз альянсу. В качестве превентивной меры многие сотрудники были отправлены домой.

16:01 Федеральный прокурор расследует дело освобожденного KriegerФедеральная прокуратура начала расследование в отношении гражданина Германии Рико Кriggера, который был освобожден из-под стражи в Белоруссии в рамках обмена пленными. Расследование основано на подозрении в причинении взрыва взрывчатыми веществами. Кrigger был заключен в тюрьму в Белоруссии по обвинению в терроризме и наемничестве и later был помилован и передан Германии. По данным "Die Welt am Sonntag", Кrigger якобы пытался присоединиться к "Кanstantsin Kalinouski Regiment" в Украине, белорусскому добровольческому подразделению, поддерживающему украинскую армию против российского вторжения. Он later был арестован белорусскими спецслужбами. Кrigger отвергает обвинения.

15:44 Моди призывает к диалогу между Зеленским и МосквойПремьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией для прекращения конфликта. Во время своего визита в Киев Моди выразил желание посодействовать миру. "Единственный реальный путь к разрешению - это диалог и дипломатия. Мы должны приоритетно заниматься этим без промедления", - сказал Моди. Он призвал обе стороны к диалогу, чтобы найти решение кризиса, не требуя конкретно отвода российских войск. Больше подробностей здесь.

15:22 Внутригрупповой раскол в Wagner Group после смерти ПригожинаПо данным британской разведки, частная военная организация Вагнера столкнулась с внутренним расколом за год до смерти лидера российских наемников Евгения Пригожина. После фатальной авиакатастрофы многие влиятельные фигуры якобы покинули группу, как сообщило Министерство обороны Великобритании. "На пике в 2023 году Вагнер насчитывал примерно 50 000 человек, а сейчас, по оценкам, осталось около 5 000 человек в оставшихся posting в Белоруссии и Африке", - заявило министерство. Многие бывшие бойцы Вагнера якобы решили служить в российской армии или в паравоенных силах, подконтрольных министерству обороны. Сегодня, ровно год назад, Пригожин погиб в крушении своего частного самолета, через два месяца после организации мятежа против российского военного руководства. Все пассажиры самолета также погибли в катастрофе. Подробнее здесь.

14:38 ISW: Киевские войска продвигаются, российские войска отступают из захваченной территории Из-за продвижения украинских войск на западе российской области Курск, Москва якобы отводит войска из соседней страны, которую она захватила, согласно оценкам экспертов Института изучения войны (ISW) в США. Российская армия, якобы, перебросила некоторые подразделения из юго-восточной украинской области Запорожье для укрепления обороны в Курске, с доказательствами в соцсетях от солдат, находящихся на службе. Однако Россия, кажется, пытается сохранить главный фронт своего нападения в восточной украинской области Донецк.

13:59 Доверие к немецкой помощи Украине ослабевает из-за бюджетного спора Бюджетный спор внутри немецкого правительства существенно ослабляет доверие к надежности немецкой помощи Украине, считает эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Общества немецко-международного сотрудничества. Он ссылается на дискуссии о ограничении немецкой помощи и вместо этого поддержке Украины беспроцентными займами из замороженных российских активов. "Германия действительно наступила на грабли, нанеся серьезный международный ущерб", - сказал Мёллинг подкасту "Дер Шпигель" "Действия". Существует неопределенность в том, когда и как этот план сработает, и механизм передачи денег Украине все еще неясен.

13:31 Моди обнимает Зеленского во второй раз, вызвав споры Через несколько недель после своего спорного объятия с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди также обнимает президента Украины Владимира Зеленского. Моди посещает мемориал погибших украинских детей с Зеленским, где он оставляет игрушку. Индия, самая населенная страна в мире, сохраняет официальную нейтральность в войне, не накладывает западные санкции на Москву и регулярно призывает к решению на основе диалога, но еще не предложила конкретных мер.

13:03 Ключевая паромная связь с Крымом остается закрытой На день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для снабжения Крыма, остается закрытым для паромов. Министерство транспорта России заявляет, что паромное сообщение возобновится после завершения уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное и Азовское моря. Занятый Россией Крым виден из Кавказа, делая его ключевым транзитным узлом для топлива и боеприпасов на полуостров.

12:20 Российский политический scientist предупреждает о мести Путина Среди украинских военных успехов в Курске президент России Владимир Путин, кажется, колеблется, считает российский политический scientist Екатерина Шульман. Она говорит, что это типичная реакция Путина на плохие новости. Другие эксперты по России считают, что Кремль в настоящее время рассматривает варианты контрнаступления, а Путин медлит с принятием решения. "В конце концов, мы узнаем, как Путин отомстит", - предупреждает Александр Габуев, директор Центра Карнеги по России и Евразии в Берлине.

11:41 Российский нефтехранилище в Пролетарске все еще горит Российское нефтехранилище в Пролетарске в южном российском регионе Ростов по-прежнему горит. Согласно программе мониторинга пожаров NASA, объект все еще горит, и телеграм-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, сообщает, что пожар все еще бушует. По данным Baza, склад, якобы, снова был поражен украинским дроном прошлой ночью.

11:12 Президент Украины приветствует индийского премьера как посредника Хотя Индия, как член БРИКС, тесно стоит с Россией, президент Украины Владимир Зеленский принимает премьер-министра Индии Нарендру Моди, с надеждой на посредничество для прекращения войны. Из-за наступления в Херсоне украинцы "более заинтересованы в мирных переговорах, чем когда-либо", сообщает репортер ntv Наджа Криевольд.

10:45 Украинская армия сообщает о уничтожении 14 российских ударных дронов Украинская армия сообщает, что уничтожила 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. "Система ПВО работала в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы", - сообщает военно-воздушные силы.

10:16 Военно-морские силы Украины комментируют потопление парома в Кавказе Военно-морские силы Украины комментируют уничтожение парома в российском порту Кавказ. "Еще один несомненно военная цель уничтожена", - говорит пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук на украинском телевидении. Паром должен был поставлять врагу топливо. Паром затонул, и порт в настоящее время неисправен. Местные власти сообщают, что нападение произошло в четверг, когда паром загорелся. Порт Кавказ на Черном море снабжает, среди прочего, Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, топливом.

09:44 Посол России: "Нет буферной зоны на российской территории" Посол России в США Анатолий Антонов комментирует наступление в Херсоне и заявленную цель Киева создать там буферную зону: "Это невозможно. Не будет буферной зоны на российской территории", - цитирует его государственное информационное агентство ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Москва не будет консультироваться с Вашингтоном об изгнании украинских сил из региона Херсон. Он обвиняет США в "постоянном испытании терпения россиян" и попытке спровоцировать "некоторые эмоциональные, быстрые решения".

08:36 Моди в КиєвіПремьер-министр Индии Нарендра Моди сейчас находится в Украине, как сообщают tanto индийские, как и украинские СМИ. Он планирует встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Украина надеется на поддержку Индии, считая её влиятельным голосом в мировой политике. Однако в Киеве есть сомнения в отношении индийской декларации нейтралитета. В июле Моди посетил Москву. Снимки Моди и президента России Владимира Путина, обнимающихся, вызвали скандал tanto в Украине, как и во многих западных странах.

08:05 Путин обвиняет Украину в планировании нападения на АЭС "Только слова"Президент России Владимир Путин обвинил Украину в планировании нападения на атомную электростанцию в Курске. Однако, по оценке журналиста ntv Райнера Мунца, реальный риск ядерной катастрофы из-за конфликта невелик.

07:33 Китай и Белоруссия договорились о расширении сотрудничестваКитай и Белоруссия agreed на расширение сотрудничества в торговле, безопасности, энергетике и финансах, как указано в совместном заявлении после встречи премьера Китая Ли Цзяна и премьера Белоруссии Романа Головченко. Они планируют углубить сотрудничество в цепочках поставок промышленности и упростить торговлю, чтобы снизить издержки для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

07:05 Командование украинской армии критикует плохо обученных новобранцевКомандиры и солдаты украинской армии критикуют плохую подготовку новобранцев и явное преимущество России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые не хотят стрелять. Они видят врага в огневой позиции в траншее и не открывают огонь. Вот почему наши люди умирают," - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны." С мая правительство ввело спорную закон о мобилизации. Reportedly, ежемесячно призывают десятки тысяч бойцов, большинство из которых нужны в пехоте. Однако есть проблемы с обучением, оснащением и оплатой стольких новых людей.

06:35 Москва предсказывает снятие ограничений на поставки оружия УкраинеПосол России в США Анатолий Антонович считает, что США скоро снять все ограничения на поставки оружия Украине. Как цитирует РИА Новости Антонович, "Текущая администрация ведет себя как будто протягивает руку, а за спиной прячет нож." Они готовят почву для снятия всех ограничений, не задумываясь. Антонович сказал, что конструктивный диалог с США возможен только если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также предположил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис обвиняет Трампа в поощрении Путина к нападению на ЕвропуКандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выразила поддержку НАТО и пообещала continued поддержку Украины против российской агрессии. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО," - сказала она на съезде Демократической партии в Чикаго. Однако, как сообщается, ее республиканский оппонент, Дональд Трамп, якобы угрожал покинуть НАТО и даже поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу, по словам Харрис.

05:38 Глава Федерального сетевого агентства: "По-прежнему нужна осторожность"Несмотря на полные запасы газа, президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер продолжает призывать к осторожности в потреблении газа. "Федеральное правительство по-прежнему начеку. Мы должны оставаться бдительными," - сказал Мюллер "Аугсбургской всеобщей газете." Он также упомянул о продвижении украинских сил на российскую территорию, что может ухудшить ситуацию. "Ни инфраструктура природного газа сама по себе не оспаривается, но вокруг этой инфраструктуры - зона войны с обеих сторон," - сказал Мюллер газете. В том числе газораспределительная станция "Газпрома" в Судже, расположенная всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и ключевой пункт распределения газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Визит Моди в Киев: "Ни одна проблема не может быть решена на поле боя"Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину сегодня. Планируется встреча с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели consistently призывает к решению конфликта через переговоры. "Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений - это наибольший вызов для человечества," - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть роль посредника в конфликте.

03:31 Источники: США планируют предоставить новую военную помощьАмериканские власти якобы планируют предоставить новую военную помощь Украине, оцениваемую примерно в $125 миллионов. Новый пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для многоствольных пусковых установок, ракеты Javelin и разные другие оружия, инструменты и транспортные средства, как сообщили неназванные официальные лица. Официальное объявление запланировано на сегодня, всего за день до Дня независимости Украины. Оружие будет взято из запасов Пентагона, что позволит быструю доставку.

12:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за один день

Военные Украины сообщили о 53 российских атаках в и вокруг Покровска, города на востоке страны, в течение четверга. Российские силы стремятся захватить Покровск, как указано в заявлении Генерального штаба. От российского правительства пока не поступило никакой реакции. В доступных данных говорится, что российские войска в последние дни медленно продвигались к Покровску.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина будет "стёрта с карты"

В преддверии выборов в Тюрингии и Саксонии председатель СДПГ Саксия Эскен вновь выразила поддержку Украины против России. Она отметила, что канцлер Олаф Шольц добивается справедливого и устойчивого мира. Однако она добавила, что пока Путин продолжает свою агрессивную кампанию против Украины, мир не может быть заключен дипломатически. Эскен провела параллели между своими замечаниями и критикой лидера Левой партии Сахры Wagenknecht. "Если поставки оружия на Украину прекратятся сегодня, завтра страну захватят, а послезавтра сотрут с карты. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что не привело бы ни к уменьшению милитаризации, ни к миру", - считает Эскен.

здесь.23:56 Украина готовится к самому суровому зимнему сезону в истории

Из-за обширных повреждений электроэнергетической инфраструктуры Украины в результате российских атак страна готовится к суровой и темной зиме. "Мы столкнулись с самой сложной зимой в нашей истории", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на виртуальной конференции. Предстоящая зима будет еще более сложной, чем предыдущая, из-за накопленного ущерба от продолжающихся российских атак. Российские силы используют разнообразное оружие, чтобы причинить максимальный ущерб, заявил Галущенко. В мягкую зиму потребление электроэнергии составляет около 18 гигаватт, а в суровую - до 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать дополнительный запас в 1 гигаватт, добавил он. По словам Галущенко, российские атаки привели к разрушению около 9 гигаватт мощности.

23:08 НАТО усиливает безопасность на авиабазе в Гейльникерхене

Из-за воспринимаемой угрозы НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гейльникерхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все неподобающие сотрудники были отправлены домой, подтвердил представитель базы. Решение основано на разведданных о потенциальных угрозах. "Это не повод для беспокойства и является лишь превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать наши критически важные операции", - заявили они. Власти подтвердили свое присутствие на месте, в то время как другие детали и количество размещенных войск остаются нераскрытыми.

22:07 Украина сообщает о ударе по пункту поддержки в Курске

Военные Украины заявили о еще одной атаке на российские силы в Курской области. С помощью точных американских бомб они атаковали российский пункт поддержки днем, заявил командующий украинскими ВВС Николай Олещук. "Были поражены центр управления дронами, радиоэлектронная боевая единица, техника, оружие и до 40 российских военных", - заявил он, сопровождая заявление видеозаписью, якобы документирующей удар.

21:43 Состоялась первая последующая встреча после швейцарской мирной конференции

После мирной конференции в Швейцарии в июне состоялась первая последующая встреча, сообщила Украина. В виртуальном собрании приняли участие представители более 40 государств и организаций. Планируются дальнейшие подобные встречи рабочих групп.

