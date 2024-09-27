11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины. "Это существенное увеличение по сравнению с предыдущими поставками", - замечает репортер ntv Фритц.

22:20 Отчет: американские разведывательные службы ожидают жесткого ответа, если будут одобрены дальнобойные ракетыПо данным американских разведывательных служб, если Украина использует дальнобойные ракеты против целей глубоко на территории России, это может привести к серьезным последствиям. Разрешение этого со стороны Запада, возможно, приведет к жесткому ответу, согласно неопубликованной оценке разведки, цитируемой "Нью-Йорк Таймс". Разведывательные агентства рассматривают различные возможные реакции России - от поджогов и саботажа против европейских объектов до потенциально смертельных атак против американских и европейских военных объектов поддержки. Хотя открытый российский ответ не ожидается, не исключаются тайные разведывательные операции. "Нью-Йорк Таймс" ссылается на эту оценку разведки, утверждая, что Украина, скорее всего, не обладает достаточным количеством дальнобойных ракет, чтобы существенно изменить ход войны. По мнению газеты, риск велик, но шансы на успех неопределенны. Газета предполагает, что эта сложность принятия решений может способствовать борьбе Байдена.

21:57 Мунц о новой угрозе Путина: Остановка экспорта сырья "не окажет значительного влияния на Запад"Россия угрожает США последствиями, если будет одобрено использование дальнобойных оружий против российских целей. Президент Путин упоминает определенные ограничения на экспорт стратегических сырьевых ресурсов, в том числе урана, в ответ на Запад. Репортер ntv Мунц исследует фон и последствия.

19:40 Украинский флот размышляет о российском строительствеНеопознанный российский строительный проект возле Крымского моста смущает украинский флот. Спикер Дмитро Плетючук сказал украинскому телевидению, что строительство, по-видимому, ведется, но его цель остается неясной. "Это может быть оборонительное сооружение, это может быть другой переход, но пока рано делать выводы", - сказал Плетючук. Он не верит, что россияне смогут завершить его из-за ухудшающихся погодных условий.

19:08 Город Украины недалеко от румынской границы подвергся нападению, есть жертвыГород Измаил в южной Украине подвергся нападению. По словам губернатора Одесской области Олега Кипера, три человека погибли в результате удара российского беспилотника этим утром, все пожилые люди, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Сообщалось о поврежденных зданиях и машинах, а также о нескольких пожарах. Измаил находится на границе с Румынией, где северная часть реки Дунай образует границу.

18:40 Политолог SPD Рот призывает к увеличению военной помощи Украине для облегчения переговоровПолитолог SPD Майкл Рот призывает к увеличению европейской военной помощи Украине. "Особенно крупные европейские страны должны существенно внести свой вклад в военном плане, чтобы Украина оставалась свободной и демократической нацией", - сказал Рот газете "Тагесшпигель". "Теперь время мобилизовать все ресурсы, чтобы поставить Украину в выгодное положение для возможных переговоров". Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге утверждает: "Те, кто хочет быстро закончить конфликт, должны предоставить Украине то, что ей нужно". Военная сила и дипломатия - две стороны одной медали. "Путин не будет расположен к переговорам, пока не поверит в невозможность победы над Украиной".

18:09 Баerbock: Без нашей поддержки больницы и дети были бы уязвимыМинистр иностранных дел Германии Анналена Баerbок защищает западные поставки оружия на Украину и предупреждает о снижении поддержки Киева. "Мысль о том, что если бы не было оборонительного оружия, не было бы боев и жертв в Украине, столь же проста, сколь и ложна", - сказала Баerbок в четверг на общем собрании ООН в Нью-Йорке. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, для Украины все кончено". Президент Путин ответил на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не склонен к переговорам, прекращение поддержки означало бы "что украинские больницы и их дети были бы уязвимы. Это означало бы больше военных преступлений, возможно, и в других странах". Баerbock подчеркнула, что Россия "неоднократно играла с неприкосновенностью границ балтийских государств и Польши".

Словенское правительство советует не спешить с принятием решений о внедрении дальнобойных западных вооружений на российской территории, несмотря на немецкие опасения. Премьер-министр Роберт Голоуб объясняет на полях Общего собрания ООН в Нью-Йорке: "Обычно неразумно исключать что-либо как возможность заранее". Он продолжает: "Эта тема сложная, но я верю, что мы должны обсудить все возможности и выбрать ту, которая лучше всего подходит к текущей ситуации". Вопрос о развертывании дальнобойных крылатых ракет вызвал споры между Германией и США до сих пор. Ранее канцлер Олаф Шольц отклонил идею о поставках дальнобойных высокоточных вооружений Украине в будущем.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить помощь России в агрессии против Украины

18:01 Министр иностранных дел Анналена Баerbock призывает Иран прекратить поддерживать войну России против Украины и остановить поставки баллистических ракет и дронов. Об этом объявило немецкое министерство иностранных дел на платформе X после встречи Баerbock с ее иранским коллегой Аббасом Аракчи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трампу предстоит встреча с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу. Встреча состоится в небоскребе Trump Tower в Манхэттене, как заявил Трамп. Зеленский, который встречался с президентом Джо Байденом в четверг, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план по прекращению войны в Украине". Узнайте больше об этом здесь.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предостерегает от Трампа

Кандидат в президенты от демократов Харрис обещает свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и предостерегает от своего потенциального республиканского оппонента Трампа (непрямо). "Моя поддержка украинского народа незыблема. (...) Я буду и дальше поддерживать Украину и способствовать тому, чтобы она победила и жила в мире и процветании", - заявила Харрис во время визита к Зеленскому в Вашингтоне. Она предупреждает, что мир не может быть достигнут без участия Украины. Однако есть "некоторые" в США, которые имеют такие намерения. Их цель - убедить Украину отказаться от значительных частей своей территории, остаться нейтральной и отказаться от гарантий безопасности со стороны других стран. Эти предложения совпадают с предложениями президента России Путина и представляют собой призыв к сдаче.

02:08 Украина сообщает об атаках на западе Херсона

Российские войска неоднократно обстреляли поселение Томыная Балка западнее подконтрольного Украине города Херсона в четверг, сообщил губернатор региона Прохордин. По данным Telegram, погибла одна женщина и еще одна ранена.

00:55 Великобритания предоставит дополнительные артиллерийские системы Украине

Великобритания предоставит еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 украинским вооруженным силам. Ранее уже были поставлены 10 таких систем, а в ближайшие недели ожидается поставка еще 6, объявило британское министерство обороны.

23:33 ООН борется за поддержку украинцев этой зимой

Организация Объединенных Наций признает, что испытывает серьезную нехватку средств для оказания помощи людям в Украине этой зимой. "Уровень финансирования организаций вроде нашей неудовлетворителен в это время года", - говорит Каролина Линдхольм Билинг, координатор по Украине в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). УВКБ ООН имеет только 47% необходимого финансирования для поддержки миллионов украинцев, пострадавших от войны или перемещенных внутри страны. В прошлом году в это время УВКБ ООН было профинансировано на 70%.

22:13 Байден: США усилят помощь Украине

По словам президента США Джо Байдена, США усилят поддержку Украины в течение оставшегося срока его пребывания на посту. Это укрепит переговорную позицию украинского правительства, заявил Байден перед встречей со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе. Его может сменить вице-президент Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп, который, как ожидается, сократит участие США в Украине.

21:34 Украина: Россия усиливает атаки в Запорожье

По данным украинской разведки, российские войска готовятся эскалировать свою деятельность в Запорожской области. "Наблюдается тенденция к эскалации боевых действий в секторе боевой зоны Запорожья", - заявил спикер подразделений, дислоцированных в южном регионе Украины, в национальном телеэфире. "За последние 24 часа мы видели пять атак, и по нашим данным, их число может возрасти, поскольку противник концентрирует группы для нападения возле поселка Приютное". Кроме того, на стороне России получены легкие бронированные vehicles, заявил спикер. "Это означает, что они готовятся к наступательным операциям".

21:00 Байден гарантирует Зеленскому продолжение поддержки США

В начале своей встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден подтвердил свою приверженность поддержке Украины. "Россия не победит, победит Украина", - сказал Байден, приветствуя своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома: "И мы будем стоять рядом с вами каждый шаг на этом пути". Узнайте больше об этом здесь.

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