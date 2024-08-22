11:13 Военный аэродром Волгограда охвачен пламенем

10:41 Россия устанавливает бетонные укрытия в районе КурскаВ российском регионе Курск власти объявляют о строительстве бетонных убежищ для местного населения. Мэр Курска Алексей Смирнов сообщает в Telegram: "По моему распоряжению, администрация Курска обозначила центральные точки для установки сборных модульных убежищ". Эти убежища строятся в хорошо посещаемых местах, таких как 60 автобусных остановок. Смирнов делится фотографией грузовика, перевозящего один из модулей. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится региональная атомная электростанция, которую Россия утверждает, что Украина планирует атаковать, что Украина опровергает.

10:10 Украина сообщает о прогрессе в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 попытках российских войск в районе Покровска, почти все из которых были сорваны. Президент Зеленский обещает укрепить войска в этом районе. Украинское продвижение в регионе Курск продолжается.

09:42 Российские власти отражают атаки дроновРоссийские власти подтверждают отражение нескольких украинских воздушных атак на западных территориях страны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщает в Telegram, что "большинство дронов были нейтрализованы" в атаке возле деревни Мариновка (сообщено в 07:30). В Курске губернатор Алексей Смирнов отмечает, что "два украинских ракеты и один дрон были перехвачены российской ПВО". При этом сообщается об отражении атаки с пятью дронами в Ростовской области. Дроны также якобы были сбиты в других российских регионах, в том числе в Воронеже и Брянске.

09:09 Министр обороны Украины просит одобрения на использование дальнобойного оружия против российских целейМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается с делегацией из Палаты представителей США в Киеве. Министерство выпускает заявление, в котором говорится, что республиканец Роб Вітмен и демократ Дэвид Трон обсуждали ситуацию на передовой и политику США в отношении дальнобойного оружия, атакующего российские цели, с Умеровым. "Я подчеркнул, что нам нужно запросить разрешение у наших союзников на немедленное использование дальнобойного оружия против российских целей", - сказал Умеров, добавив: "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Актер "Звездных войн" запускает сбор средств на роботов-разминировщиков для УкраиныАктер "Звездных войн" Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера, запускает кампанию по сбору средств на поставку роботов-разминировщиков для Украины. В сотрудничестве с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они надеются собрать 441 000 долларов через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы позволят безопасно очищать от мин труднодоступные зоны, обеспечивая безопасность операторов. "Одним из самых ужасных преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин", - заявил Снайдер. "Я видел ранее незанятые зоны рядом с фронтом, где люди рискуют, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и в свои дома. Эти роботы могут устранить мины и спасти жизни". Большая часть Украины остается загрязненной минами, что требует нескольких лет для разминирования.

08:01 Кремль, кажется, готовит россиян к "новой реальности"Украинская атака на Курск представляет собой вызов для московской пропаганды, сообщает источник, связанный с Кремлем, независимому российскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге. "Регионы далеко, но проникновение на российскую территорию и захват деревень - это новое и довольно неприятное событие", - сказал источник. Чтобы облегчить теперь напряженное настроение, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно вошел на российскую территорию, они неизбежно будут побеждены, но восстановление территории займет время, и россиянам придется выдержать этот период. В то же время жителей призывают "превратить негатив и шок в положительное направление" путем оказания помощи Курску. Официальные лица, опрошенные Meduza, предсказывают, что бои в Курске могут продлиться несколько месяцев.

07:30 Губернатор России подтверждает пожар на военном объектеРоссийские власти подтверждают сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после украинской атаки дронов. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон поразил объект. Погибших нет. Бочаров не уточнял, какой военный объект был затронут, но он отметил, что целью была Мариновка. Россия имеет авиабазу в Мариновке.

06:56 Бывший советник по безопасности: Путин успешно манипулировал ТрампомПо словам бывшего советника по безопасности США генерала Герберта Рэймонда Макмастера, российский президент Владимир Путин успешно обманул бывшего президента США Дональда Трампа. Утверждение Макмастера сделано в его книге "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, холоднокровный бывший агент КГБ, использовал эго и нестабильность Трампа лестью", - утверждает Макмастер. Путин называл Трампа "выдающейся личностью, исключительно одаренным", оказывая на него почти гипнотическое влияние. Макмастер, который служил советником по безопасности Трампа в течение примерно года, предупреждал Трампа о Путине: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он считал, что Путин был убежден, что он может "повести Трампа за нос" и добиться ослабления санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Взрывы в российском военном аэродроме в ВолгоградеВ ночное время в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области произошли взрывы. Несколько российских Telegram-каналов предполагают, что эти взрывы могли быть вызваны атакой дронов. Сообщается о возгорании на близлежащем военном аэродроме. Волгоградская область расположена примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Атака, по-видимому, была направлена на авиационную базу Мариновка, расположенную в селе Октябрьское, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители региона сообщили о слышных шести-десяти громких взрывах, а также характерных звуках дронов, согласно Telegram.

05:44 Клингебейль: Германия предоставит дополнительную помощь Украине, если это будет необходимоЛидер СДПГ Ларс Клингебейль заверил, что Германия окажет дополнительную поддержку Украине. Если окажется, что запланированные миллиарды из замороженных российских активов не могут быть предоставлены Украине, Германия предоставит дополнительные средства, заявил Клингебейль в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронцингером. "Мы не должны допустить, чтобы мы сказали: 'Теперь больше нет денег для Украины'. В этом случае, конечно, мы обязаны посмотреть в Германии, откуда берутся деньги. У нас есть ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем."

04:27 Военная разведка Украины комментирует удары беспилотников в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели ударов беспилотников в России в ночное время. Они атаковали аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил главнокомандующий ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "Зона войны". В ударе участвовало около 50 дронов. В настоящее время оценивается масштаб возможных повреждений. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России утром.

03:09 Бронежилеты и шлемы для избирателей в Курске на региональных выборахВ оспариваемом российском пограничном регионе Курск Россия планирует предоставить избирателям бронежилеты и шлемы для ранних региональных выборов. Кроме того, будут установлены дополнительные избирательные участки в других частях страны для тех, кто покинул регион, согласно Татьяне Малаховой, главе региональной избирательной комиссии, как сообщается российскими новостными агентствами. В регионе в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы с 6 по 8 сентября в нескольких регионах России. Центральная избирательная комиссия России приняла решение, что граждане в пограничных районах могут голосовать досрочно, в том числе в регионах Курск, Белгород и Брянск.

01:34 Фико критикует взгляды западных демократий на внешнюю политикуПремьер-министр Словакии Роберт Фико чувствует себя ограниченным тем, что он воспринимает как консенсус западных демократий по важным вопросам внешней политики. Он утверждает, что тех, кто отклоняется от этого консенсуса, "арbitrarno ставят под давление и угрожают изоляцией" западными демократиями, согласно заявлению, выпущенному в честь годовщины московского вторжения 1968 года. В заявлении Фико сравнивает жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с тем, что он воспринимает как нынешнее давление на разные мнения в Европе. Фико выступает против поставок оружия ЕС на Украину и был обвинен в про-российской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска в течение 24 часовУкраина сообщает, что отразила 44 из 46 российских атак вдоль фронта возле города Покровск на востоке страны в течение дня. Генштаб сообщает, что бои продолжаются на двух других участках к 9 часам вечера по ЦЕВ. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. Информация о потерях Украины не предоставляется. Россия еще не выпустила заявление.

23:09 Россия заявляет, что предотвратила украинское вторжение в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила украинское вторжение в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Вторжение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено силами ФСБ России и подразделениями российской армии, согласно Александру Богомазу, губернатору Брянска, в сообщении в Telegram. "Противник был поражен огнем", - добавляет сообщение. Ситуация теперь "под контролем".

21:52 Путин хвалит прочные торговые отношения с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит тесное сотрудничество с Китаем. "Наши торговые отношения развиваются успешно (...). Внимание, которое уделяют торговле и экономическим отношениям оба правительства, приносит результаты", - сказал Путин во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цянь в Кремле. Китай и Россия имеют "крупномасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", - продолжает Путин. Ли, согласно Кремлю, говорит, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentedно высоком уровне". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем стало еще сильнее после российского вторжения на Украину. Для России Китай является критически важным торговым партнером из-за западных санкций.

21:20 Отказано в апелляции: бывший заместитель министра обороны России остается под стражей Несмотря на ходатайство о условно-досрочном освобождении и апелляцию на заключение, бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Как сообщает агентство ТАСС, это ходатайство было отклонено. Булгаков, ранее отвечавший за закупки для российской армии, сейчас находится в заключении. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей для двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова в период с 2022 по 2024 год, что нанесло ущерб в размере около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

21:00 Украина усиливает свои силы в Покровске Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает свое военное присутствие в спорном районе Покровск, расположенном на востоке страны. Говоря в эфире, он подтвердил, что они осведомлены о стратегических намерениях России в этом районе. Кроме того, Зеленский объявил о начале украинского наступления в российском регионе Курск. Несмотря на неясность прогресса, они смогли взять под контроль некоторые районы, по его словам.

20:41 После указа: многие украинцы в Венгрии рискуют остаться без жилья В ответ на венгерский указ, ограничивающий защиту для украинских беженцев, многие люди рискуют лишиться жилья. Частные приюты для беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Migration Aid. Примерно 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из украинского региона Закарпатье, который имеет значительное венгерское меньшинство, были выселены из гостевого дома под полицейским наблюдением в Кокс, к северу от Будапешта.

Подробности предыдущих событий можно посмотретьздесь.

Европейский Союз и его государства-члены выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между Украиной и Россией, и некоторые страны оказали военную помощь Украине для защиты от российской агрессии.

В связи с напряженностью вдоль украинско-российской границы Европейский Союз предложил усилить контроль на своих границах, чтобы предотвратить возможный приток беженцев на территории ЕС.

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