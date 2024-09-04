10:54 Украина: 29 из 42 российских авиаударов сорваны

Ночь в России: 42 авиационных удара по Украине. Украинские Воздушные силы сообщили об этих атаках в своем Telegram-канале, заявив, что использовались ракеты Х-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К", среди прочего. Украина утверждает, что успешно перехватила 7 крылатых ракет и 22 беспилотника Shahed, успешно отразив 29 воздушных атак.

*10:19: Возможные последствия ракетного удара по Полтаве* Российские силы обстреливают украинский город Полтава ракетами, с первоначальными сообщениями о самом значительном авиационном нападении со времен войны. Однако российские СМИ хвастаются своим предполагаемым успехом, согласно корреспонденту NTV Райнеру Мунцу.

09:52: Украина раскрывает данные о потерях российских войск* Генеральный штаб Украины опубликовал свежие данные о потерях российских войск в Украине. С 24 февраля 2022 года Россия якобы потеряла более 620 350 soldiers, в том числе 1 390 человек за последние 24 часа. Кроме того, якобы уничтожено 7 танков, 30 артиллерийских систем и 43 дрона. В целом, Украина заявляет, что Россия потеряла 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подлодку с начала широкомасштабного наступления. Международные оценки* предполагают, что эти цифры значительно занижены, хотя они, вероятно, представляют собой минимум.

09:21: Губернатор: Львовская область пережила трагический день - число жертв растет* После серии авиационных атак на западноукраинский город Львов (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29), число жертв возросло. Погибли семь человек, в том числе семилетний ребенок и 14-летняя девочка, сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий* в Telegram. "Сегодня трагический день для нашей области", - сокрушается Косицкий, описывая ситуацию как трагическое развитие событий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил в твите о пяти погибших и более 30 раненых, выразив соболезнования семьям погибших.

*08:49: Министр Кулеба уходит в отставку* Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Отставка будет рассмотрена на следующем заседании парламента, объявил Стефанчук на своей странице в Facebook.

*08:03: Зеленский: Атака на Полтаву - одна из самых смертоносных с начала войны* Российский ракетный удар по Полтаве является одним из самых смертоносных одиночных ударов со времен начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Он вновь призвал усилить противовоздушную оборону, так как люди все еще считаются застрявшими под обломками.

*07:39: Гросси предупреждает об угрозе кризиса на АЭС Запорожье* Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили состояние атомных электростанций в Украине и России во время встречи в Киеве. Гросси планирует посетить российскую оккупированную АЭС Запорожье в юго-восточной Украине в среду. Согласно Reuters, Гросси сообщил Зеленскому, что ситуация на станции "очень напряженная", и существует риск серьезной аварии.

07:18: Губернатор: По меньшей мере два человека погибли в результате удара по Львову* По меньшей мере двое погибших и 19 раненых в результате российских авиационных атак на западноукраинский город Львов, сообщил губернатор Львовской области Максим Коцицкий* в Telegram.

*06:53: Украина просит дополнительной помощи в сельскохозяйственной сфере и разминировании* Украина просит дополнительной помощи в восстановлении своего сельского хозяйства и разминировании, как сообщает газета "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. Украинское правительство запросило финансирование для сельскохозяйственных земель вблизи линии фронта, а также потенциальную поддержку программы поставок генераторов, финансируемой Министерством сельского хозяйства. Кроме того, Украина просит помощи в разминировании в регионах вблизи линии фронта. Согласно немецкому правительству, Министерство экономического сотрудничества и развития уже участвует в проекте по обнаружению и разминированию мин.

06:17: Украина: пожар после удара российских дронов по Львову* Во время российских авиационных атак на город Львов в северо-западной Украине вспыхнул пожар возле главного железнодорожного вокзала, как сообщил губернатор Львовской области Максим Коцицкий* в Telegram. Также пострадали два образовательных учреждения, с разбитыми окнами и осколками стекла на улицах. Коцицкий сообщил, что в российском авиационном ударе участвовали несколько Shahed-дронов. На месте работают службы экстренной помощи. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пострадавшие школы останутся закрытыми. По меньшей мере шестеро человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Несмотря на то, что Львов находится в западной Украине, близ границы с Польшей, город подвергался множеству атак с начала конфликта, несмотря на его удаленность от восточного фронта.

12:35 Киев под ударом второй волны российских воздушных бомбардировок

Киев, столица Украины, подвергается второй волне российских воздушных бомбардировок. Системы ПВО активированы. Свидетели сообщают о множестве взрывов на окраинах Киева, указывающих на использование систем ПВО. Одновременно военные сообщают о нападении дронов на западноукраинский город Львов вблизи польской границы. Весь Украина находится под воздушной тревогой, как сообщает ВВС Украины в Telegram. Польша мобилизует свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней для защиты воздушного пространства в ответ на российские воздушные атаки и операции на дальних дистанциях, как сообщает Оперативное командование польских вооруженных сил.

04:35 Байден обещает больше систем ПВО для Украины

После ужасающего российского удара по украинскому городу Полтава президент США Байден обещает предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я решительно осуждаю это отвратительное нападение", - заявляет Байден. Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев военным путем, "включая поставку систем ПВО и возможностей, которые эта страна требует для защиты своих границ". Зеленский после нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 51 человек, возобновил призывы к западным союзникам как можно скорее предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить развертывание дальнобойных оружий, уже поставляемых для атак на российскую территорию.

02:52 Повторное нападение дронов на Киев

Россия наносит еще один удар дронами по Киеву. Украинские подразделения ПВО приступили к отражению атак на окраинах города, как сообщает украинская армия в Telegram. Информация о количестве использованных дронов и возможном ущербе пока не доступна. Ночное нападение является частью серии российских воздушных атак на украинскую столицу, которые эскалировали в последние недели.

01:32 Зеленский: Будем удерживать Курск до переговоров с Путиным

Украина планирует удерживать занятые территории в российской области Курск до тех пор, пока Путин не будет готов к переговорам, заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие территорий является важной частью "плана победы", добавил он. В целом, Украине не нужна никакая российская территория, сказал Зеленский, не уточняя, рассматривается ли захват дальнейших российских территорий. Операция в Курске держалась в секрете, даже президент США Байден не был проинформирован.

00:47 Четыре украинских министра ушли в отставку

Четыре министра уходят в отставку в преддверии предстоящей перетасовки правительства в Украине. Это заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин, сыгравший ключевую роль в увеличении производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец. Неясно, примут ли четверо министров высокие должности где-то еще. "Большая перестановка в правительстве ожидается на этой неделе", - сказал Давид Арахамия, лидер фракции правящей партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, послезавтра - день назначений", - объявил Арахамия, которого считают близким соратником украинского президента Владимира Зеленского.

23:16 После ракетного удара по Полтаве Зеленский призывает к использованию дальнобойных вооружений

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После летального ракетного удара по городу Полтава президент Украины Владимир Зеленский призывает дать разрешение на использование дальнобойных вооружений против России. "Российские атаки станут невозможными, если мы сможем уничтожить стартовые площадки захватчиков, а также российские военные аэродромы и логистику, откуда они оперируют", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве возросло до 51, а число раненых - до 271, при этом под завалами все еще находятся люди.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шуру, первого заместителя главы президентского офиса, согласно указу, опубликованному на сайте президента. Председатель парламента также объявил об отставке Ольги Стефанishyny, которая служила первым заместителем премьер-министра и министром европейской интеграции Украины. Ранее несколько других министров подали в отставку. Президент Владимир Зеленский объяснил, что изменения вносятся для обеспечения необходимого укрепления правительства. "Осень будет исключительно важной. Наши государственные институты должны быть структурированы так, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов".

21:42 Корреспондент ntv в Полтаве: "Люди описывали действительно страшную картину"

Украинские власти сообщают об одном из самых интенсивных воздушных ударов с начала конфликта. Оценки указывают на значительные жертвы, многие ранены. Корреспондент ntv Аиша Патэль, сообщающая с места, описывает атмосферу как "нервную" и рассказывает о впечатлениях жителей во время ракетного удара.

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21:25 Украина обвиняет Россию в причастности к казням пленныхГенеральная прокуратура Украины обвиняет российских военных в убийстве захваченных бойцов. Расследование ведется в отношении смертельного расстрела трех украинцев в регионе Торез, Донецк, на востоке Украины, как сообщается в их Telegram-канале. По имеющимся данным, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупационные силы заставили их лечь на землю лицом вниз и сразу же расстреляли в спину", - сообщает офис, ссылаясь на видеоролики, распространяемые в интернете.

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Комиссия выпустила заявление, осуждающее продолжающиеся авиаудары России по гражданским районам Украины, призывая к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению международного гуманитарного права.

В ответ на опубликование статистики жертв среди российских военнослужащих Комиссия выразила обеспокоенность высоким числом сообщаемых потерь и потенциальным воздействием на tanto военный, сколько и гражданский секторы в России.

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