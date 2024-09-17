10:51 Российский дипломат выразил сомнения в переговорах

10:31 Программа развития ООН помогает Украине в энергетическом кризисе

Украинская энергетическая компания Naftogaz усиливает сотрудничество с Программой развития ООН (ПРООН), чтобы поддерживать энергетическую безопасность. Эксперты обеспокоены жестокими зимними условиями в Украине из-за многочисленных российских воздушных ударов по жизненно важной инфраструктуре. Эти атаки могут привести к многочисленным перебоям в подаче электроэнергии, тепла и воды. ПРООН стремится сократить эти перебои, используя газовые генераторы для снабжения населения.

09:55 Оblast Сумская все еще без электричества после атаки дронов

Регион Сумская область в Украине пострадал от атаки дронов этим утром. В результате около 280 000 жителей сейчас испытывают перебои в подаче электроэнергии. Украинские ВВС заявили, что сбили 16 дронов, а оставшиеся нанесли ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украина: Executed Prisoner of War by Russians

Уполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщил об исполнении приговора над безоружным украинским военнопленным российскими солдатами. Сцена была ужасающей, с привязанными руками и мечом, инкрустированным надписью "За Курск". Украинские эксперты считают, что этот ужасающий инцидент является свидетельством жестокости и кровожадности России.

09:02 Острые комментарии о наступлении на Курск от чеченского командира

В середине августа Киев начал наступление в приграничном регионе Курск, оставив российских военных лидеров без слов. Однако чеченский командир Апти Алаудинов быстро вселил оптимизм на своем Telegram-канале, "Давайте будем терпеливы, насладимся попкорном и посмотрим, как наши ребята уничтожат врага". С тех пор Алаудинова стал важным комментатором наступления на Курск, получая внимание СМИ. Такая известность не может быть достигнута без одобрения высших властей, считают эксперты. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинова, кажется, обладает необычной свободой слова. Некоторые даже спекулируют, что он мог бы стать преемником Кадырова.

08:42 Германия предоставила более 100 миллионов евро зимней помощи Украине

Германия объявила о дополнительных 100 миллионов евро зимней помощи Украине, как объявил федеральный министр иностранных дел Аннелена Баerbock на встрече в Кишиневе, столице Молдовы. Поскольку осень приближается и зима не за горами, Баerbock подчеркнула важность этой помощи, поскольку Россия планирует еще одну "зимнюю войну" для осложнения жизни украинских граждан.

08:01 Энергетические объекты в Сумской области атакованы российскими дронами

Украина подверглась новой атаке дронов со стороны России, что привело к значительному ущербу энергетической инфраструктуре. Украинские ВВС сбили 34 из 51 дрона, а северо-восточный регион Сумская область сообщает о целенаправленных атаках на критически важную инфраструктуру, в том числе системы водоснабжения и медицинские учреждения. Украинские власти в настоящее время ремонтируют поврежденные объекты.

07:37 Потери российской армии достигли 1020

По данным Генерального штаба Украины, Россия, якобы, понесла потери в размере 1020 человек (погибших и раненых) за последние 24 часа. С начала invasions 20 февраля 2022 года украинские потери составили 635 880 военнослужащих, а также были уничтожены или повреждены 6 артиллерийских систем, 2 танка, 6 бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Киевский пост: российский военный аэропорт под атакой

Российский военный аэропорт в Энгельсе, Саратовская область, подвергся атаке украинских дронов, сообщает Киевский пост. База известна тем, что на ней базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, часто используемые для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг хочет продвигать диалог союзников о дальнобойном оружии

Исходящий генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, поддерживает продолжающуюся глобальную дискуссию о возможности разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью западных дальнобойных систем вооружения. Не уточняя, Столтенберг сказал, что каждое государство-член имеет право принимать такие решения, подчеркивая важность тесного сотрудничества. Украина в течение нескольких недель призывает своих союзников разрешить атаки на российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Норвежский лидер выразил озабоченность возможным эскалацией конфликта, заявив: "Нет рискованного варианта в войне, но я все еще считаю, что самый высокий риск заключается в победе России в Украине".

06:13 Мета банит российский пропагандистский канал RT

Мета, компания-владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, приняла решение ограничить распространение российской государственной пропаганды, закрыв RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации по всему миру. Компания ссылается на кампании дезинформации, связанные с российским вторжением в Украину, как на причину этого решения. Ранее ЕС запретил RT во всех своих членах.

07:06 Лукашенко освободил 37 заключенных в Белоруссии

Авторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко освободил 37 человек. Офис президента в Минске сообщает, что они - заключенные, осужденные за "экстремизм" - ярлык, который в Белоруссии часто используется для обозначения критиков правительства. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Нет информации о реальных именах 37 освобожденных заключенных. В последние два месяца Белоруссия часто предоставляла помилования заключенным, протестующим против правительства. В середине августа Лукашенко сократил сроки 30 политических заключенных, а затем еще 30 помилований в начале сентября. В каждом случае государственный лидер заявляет, что заключенные раскаялись и просили о помиловании.

01:45 Доклад ООН: Проблемы прав человека в России усугубляютсяПо данным доклада ООН, ситуация с правами человека в России ухудшается. "Теперь существует структурная, государственная система нарушений прав человека", - сообщает Мариана Кацарова. Болгарка была назначена Советом ООН по правам человека в 2023 году в качестве специального докладчика по ситуации в России. Система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции, согласно докладу. Критиков российского конфликта на Украине и инакомыслящих преследуют более жестко. Кацарова оценивает число политических заключенных не менее чем в 1372 человека. Эти правозащитники, журналисты и критики войны были осуждены по fabriкованным обвинениям и приговорены к длительным срокам заключения. В заключении они подвергались пыткам. Политических заключенных содержат в одиночных камерах, других принудительно помещают в психиатрические клиники. Это только те, о которых знает Кацарова. Фактическое число может быть выше, утверждает сотрудник.

23:54 Швеция возглавит присутствие НАТО в ФинляндииНАТО планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, при этом Швеция может выступить в качестве ведущей силы. Речь идет о специальном типе многонациональных сил НАТО, известных как Forward Land Forces (FLF), подобных тем, которые есть в других странах-членах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за то, что Финляндия доверила Швеции служить "рамочной нацией" для присутствия. Присутствие укрепит безопасность всего НАТО.

Украинское правительство и эксперты все больше обеспокоены потенциальным эскалациям кибервойны из-за многочисленных российских атак на критически важную инфраструктуру, которые могут привести к серьезным перебоям в поставках энергии, тепла и воды. Эти атаки также могут привести к увеличению атак дронами, как это было в Оblast Sumy.

В свете увеличения атак дронов и кибердеятельности России Программа развития ООН (ПРООН) должна уделить приоритетное внимание сотрудничеству в сфере кибербезопасности с украинскими энергетическими компаниями, чтобы противодействовать этим потенциальным угрозам кибервойны и поддерживать энергетическую безопасность в условиях суровой зимы.

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