- 1,4 миллиона девочек были исключены из школы с тех пор, как талибы захватили власть

С момента недавнего захвата талибами три года назад, по данным доклада ЮНЕСКО, не менее 1,4 миллиона девочек в Афганистане пострадали от запрета на посещение школы с седьмого класса. Это на 300 000 больше, чем в апреле 2023 года, когда об этом сообщалось.

"Афганистан стал единственной страной в мире, которая отказывает женщинам и девочкам старше 12 лет в праве на образование", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. "Международное сообщество должно продолжать прилагать все усилия для безусловного открытия школ и университетов для афганских девочек и женщин".

Обещания талибов не выполняются

Ранее талибы заявляли, что временно приостанавливают образование для старших девочек до выполнения определенных условий. Публичные заявления некоторых высокопоставленных чиновников талибов давали надежду на образование женщин. Однако никакого прогресса в этом направлении не достигнуто. "За три года де-факто власти почти свели на нет два десятилетия стабильного прогресса в образовании в Афганистане и поставили под угрозу будущее целого поколения", - говорится в докладе.

Развитие страны под угрозой

Другой проблемой является запрет талибов на преподавание в школах для мальчиков учителями-женщинами, что усугубляет уже существующую нехватку учителей. С 2021 года количество студентов, обучающихся в университетах, сократилось на 53 процента, сообщает ЮНЕСКО. Нехватка выпускников университетов еще больше усугубит проблемы развития страны с населением около 40 миллионов человек.

После падения правительства США в Кабуле талибы снова захватили афганскую столицу 15 августа 2021 года. Они провозгласили "Исламское государство" и с тех пор внедряют свой строгий исламский порядок с жесткими законами и ограничением прав женщин. Афганистан является единственной страной в мире, которая запрещает девочкам и женщинам посещать средние школы и университеты.

Несмотря на первоначальные обещания талибов открыть образование для старших девочек при определенных условиях, другое обещание - позволить учителям-женщинам преподавать в школах для мальчиков и гарантировать продолжение высшего образования для женщин - не было выполнено. Запрет талибов на образование для девочек и женщин старше шестого класса, а также запрет на преподавание учителями-женщинами в школах для мальчиков существенно способствуют другому вопросу - острому дефициту учителей в Афганистане, что может привести к долгосрочным проблемам развития.

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