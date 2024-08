09:32 Крайвальд: "Украина хочет показать: мы помогаем - мы не насилуем"

08:48 В Сибири разбился российский сверхзвуковой бомбардировщик - погиб пилот

Вчера во время учебного полета в Иркутской области Сибири разбился бомбардировщик, в результате чего погиб пилот. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram, ссылаясь на военное командование министерства обороны, "один из пилотов не смог быть спасен", а трое других летчиков были госпитализированы с ранениями. Preliminary information suggests that the crash was due to "технической неисправности". Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в пустынной местности возле деревни, не причинив дальнейших повреждений на земле. Операции по поиску и спасению на месте крушения продолжались всю ночь, сообщает губернатор.

08:04 Украина продвигается в Курск: Россия снова предупреждает о третьей мировой войне

Вторжение Украины в российский Курск привело мир на грань глобальной войны, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Член комитета по обороне Шеремет убежден, что Запад поддерживает вторжение Украины. "Учитывая наличие западного военного оборудования, использование западских боеприпасов и ракет в атаках на гражданскую инфраструктуру, а также неопровержимые доказательства участия иностранцев в нападениях на российскую территорию, можно сделать вывод, что мир стоит на пороге третьей мировой войны", - сказал Шеремет государственному информационному агентству РИА. tanto США, как и Германия подчеркнули, что не были вовлечены в планирование Курской наступательной операции. Многие наблюдатели, такие как ISW, считают, что повторяющиеся предупреждения России о третьей мировой войне или ядерных угрозах - это расчет на распространение страха и сдерживание западных правительств от дальнейшей поддержки Киева.

07:22 ISW: "Стратегическое отсутствие воображения" у Путина и российского руководства

Кремль и российское военное командование создали "сложную, перекрывающуюся и пока неэффективную структуру управления и контроля" в ответ на украинскую атаку на Курскую область, считает Институт изучения войны (ISW). Это демонстрирует, что Кремль не смог предвидеть возможность значительного украинского вторжения на российскую территорию, заявил ISW. С осени 2022 года граница считалась статической линией фронта и "вероятно, не была адекватно спланирована для защиты российской территории". По мнению американского think tank, Кремль сейчас рассматривает, какие районы вдоль границы Украина может атаковать в следующий раз. Это подчеркивает, что российское руководство страдает от "стратегического отсутствия воображения".

06:40 Украина сообщает о успешном ударе в Крымском регионе

Украинские силы якобы атаковали Крымский регион снова ночью. Сергей Братчук, спикер военного управления в Одесской области, сообщает о первоначальных повреждениях парома в порту Керчи возле Крымского моста и лодки в Чорноморске в Краснодарском крае. "Ведутся дальнейшие разведывательные мероприятия." Украина неоднократно сообщала о потоплении паромов и лодок в последние недели и месяцы, которые также якобы использовались для военных целей. Похоже, что потопление подлодки также было успешным:

05:59 CNN: США отказываются от развертывания ATACMS в Курске - Потому что находят что-то другое более разумным

Согласно сообщению CNN, США по-прежнему отказываются разрешать развертывание дальнобойных ракет ATACMS из американских запасов в Курской области. Однако на этот раз причина не связано с опасениями эскалации. Броадкастер сообщает, ссылаясь на правительственных чиновников, что США считают, что ATACMS может быть лучше использован для атаки на российский Крымский регион.

05:19 Зеленский: Поставки для войск на востоке Украины прибыли

Под растущим давлением российских войск на востоке Украины Киев сейчас уделяет особое внимание обороне вокруг Донбасса. "Торец и Покровск, там происходят большинство российских атак", - сказал президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Необходимые поставки уже прибыли. "Все, что нужно сейчас." Однако Зеленский не уточнил, были ли также派遣 дополнительные войска в сильно оспариваемые районы. Генеральный штаб в Киеве вечером сообщил, что с начала дня произошло 68 столкновений.

03:46 Губернатор: Стратегический бомбардировщик из России разбился в Сибири

Губернатор Иркутской области в российской Сибири Игорь Кобзев сообщает о крушении стратегического бомбардировщика типа Ту-22М3. Причиной называется техническая неисправность. Один из четырех членов экипажа якобы погиб, сообщает губернатор, ссылаясь на Министерство обороны России. Остальные члены экипажа смогли покинуть самолет и были доставлены в больницу, пишет Кобзев в мессенджер Telegram.

23:08 Украина предлагает гражданство иностранным добровольцам и их семьям

Иностранные волонтеры, служащие в украинских силах обороны, и члены их семей получат возможность получить украинское гражданство. Об этом объявило Министерство обороны Украины, ссылаясь на президента Владимира Зеленского. "Каждый воин, который защищает украинское государство, защищает нашего народа и нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это особенно относится к нашим солдатам - украинским легионерам, которые в настоящее время имеют гражданство других государств, но еще не имеют гражданства Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Это также относится к их семьям, семьям наших героев", - цитирует ministry head of state.

22:33 Правительство США одобрило продажу до 600 зенитных ракет Patriot ГерманииПравительство США одобрило продажу до 600 ракет и другого оборудования для зенитных ракетных комплексов Patriot Германии. Агентство по безопасности сотрудничества в сфере обороны (DSCA) заявило, что эта сделка, стоимостью $5 миллиардов (€4,5 миллиарда), укрепляет безопасность США "путем усиления безопасности союзника по НАТО, который является ключевой силой для политической и экономической стабильности в Европе". Германия передала несколько систем Patriot на Украину.

22:14 СБУ: Украина пополняет запасы для обмена пленнымиВерховный приоритет Службы безопасности Украины (СБУ) - вернуть украинских защитников из российского плена. Поэтому СБУ и вооруженные силы активно работают над "пополнением фонда для обмена пленными, захватывая больше российских солдат на поле боя". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с главами Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ГУР, СЗРУ и Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде. "Возвращение украинских защитников - это первоочередная задача, поставленная Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским", - цитирует его пресс-служба. Согласно собственным данным, украинская армия захватила более 100 российских и чеченских солдат, продвигаясь через границу в Курскую область (см. запись в 14:57).

21:46 Польша чествует героев победы над Красной армией - и проводит параллели с ПутинымПольша отметила победу над Красной армией военным парадом в Варшаве. Парад включал танки и солдат, в том числе из США и других союзных стран. Fighter jets пролетели над тысячами зрителей. "Мы должны вооружаться и строить такой потенциал, чтобы никто никогда не осмелился нас атаковать", - сказал Президент Анджей Дуда перед парадом, который был главным событием государственных памятных церемоний. В "День польской армии" Польша вспоминает победу польской армии над войсками Советского Союза в битве при Варшаве в 1920 году. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в письме к солдатам пишет, что этот праздник отмечает самые славные эпизоды польской армии, цену независимости и свободы. "В этот день мы чествуем всех героев, которые сражались за отечество с начала нашей страны", - объясняет он.

60-летний Яцек Шеленбаум, присутствовавший среди зрителей, сказал, что хотя парад - это шоу, он рад видеть, что военные имеют более современное вооружение. "Мы чувствуем себя немного лучше, потому что видим это хорошее оборудование и чувствуем присутствие наших союзников - американцев, британцев, румын и других", - говорит Шеленбаум. "Это необходимо в этой ситуации, потому что Польша никогда не смогла бы защитить себя одна. Только в альянсе мы можем противостоять (президенту России) Путину".

20:59 Генерал Кристиан Фрейдинг объявляет о дальнейшей военной помощи Германии УкраинеГлавный координатор немецкой военной помощи, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг, вернулся из переговоров в Украине (см. также запись в 16:46). В формате видеобюллетеня "Nachgefragt" Бундесвера Фрейдинг объясняет, какое оружие Германия доставит на Украину к концу года. По его словам, фокус военной помощи - на поставках дополнительных систем ПВО, артиллерийских систем, стрелкового оружия, дронов, танков и бронемашин. К концу 2024 года должны быть поставлены две среднедиапазонные батареи IRIS-T SLM и две короткорадиусные батареи IRIS-T SLS. Кроме того, планируется поставка десяти зенитных пушек типа Гepaрд с двумя 35-мм пушками. Также запланировано около 30 танков Leopard 1A5, которые в настоящее время восстанавливаются специалистами Rheinmetall. Кроме того, должны быть предоставлены 400 бронированных MRAP. Артиллерийские системы должны быть поставлены в виде 12 самоходных артиллерийских систем PzH-2000 и четырех самоходных колесных артиллерийских гаубиц Zuzana 2.

20:20 Власти: Пять гражданских лиц погибли в результате российских атак на Юге и Востоке УкраиныНа Юге и Востоке Украины в результате российских атак погибли пять гражданских лиц, сообщают власти. В северо-восточном регионе Харькова двое людей погибли в результате авиаудара. Еще один человек погиб в Донецке из-за артиллерийского огня. В южном регионе Херсона мужчина погиб в результате атаки беспилотника. Еще один мужчина, ранее раненый в результате предыдущей атаки, скончался в больнице, как сообщают власти в Херсоне. В то же время власти призывают жителей Покровска покинуть город. "Особенно семьи с детьми" должны уйти, пока не поздно. Противник приближается "с высокой скоростью" к городу в Донецкой области. Российская армия продолжает сильно атаковать на Востоке Украины, сообщает правительство в Киеве. Москва сообщает о захвате села Иванывка в Донецке, которое находится всего в 15 километрах от стратегически важного транспортного узла Покровска.

19:30 Сообщение: США и Украина ведут переговоры о поставке дальнобойных крылатых ракет на продвинутой стадии

По данным украинского новостного портала "Киев Независимый", переговоры между Украиной и правительством президента США Джо Байдена о поставке дальнобойных крылатых ракет находятся "на продвинутой стадии", ссылаясь на источник из правительства президента Владимира Зеленского. Однако неясно, когда ракеты могут прибыть в Украину, сказал источник, добавив, что рассматривается временной план на осень этого года. Американская ежедневная газета "Politico" также сообщает, ссылаясь на неназванные источники, что правительство Байдена "открыто" к поставке Киеву дальнобойных крылатых ракет для усиления, среди прочего, недавно предоставленных истребителей F-16. С начала нападения России Киев призывал США предоставить украинским силам дальнобойные ракеты для ударов по военной инфраструктуре и логистике России в глубь страны.

19:16 Литва отправляет новый пакет военной помощи Украине

В рамках военной поддержки Литвы украинской армии Литва отправляет новый пакет, состоящий из прицепов, прицепов и складных кроватей. "Укринформ" сообщает, ссылаясь на пресс-службу литовского Министерства обороны, что в августе в Украину были переданы бронетранспортеры, системы ПВО малого радиуса действия с ракетами, системы противодронов, индивидуальные дроноотражатели, внедорожники с запасными частями, прицепы, винтовки, боеприпасы, дымовые гранаты и их части.

В ответ на заявление российского депутата Михаила Шеремета о том, что продвижение Украины в российский Курск приближает мир к краю третьей мировой войны, продвижение потенциально может эскалировать конфликт, если Россия воспримет западную поддержку Украины как косвенное участие.

В свете постоянных предупреждений российской армии о третьей мировой войне или ядерных угрозах конфликт в Украине существенно усилил глобальную озабоченность возможностью того, что "Атака на Украину" может привести к более широкомасштабным конфликтам.

