06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы.

18:09 Новая помощь Нидерландов Украине объявлена премьер-министром Диком Шоофом Премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о значительной помощи Украине. Во время внезапной поездки в город Зaporizhzhia на юго-востоке он встретился с Президентом Владимиром Зеленским. Стоимость нового пакета помощи составляет более 200 миллионов евро. Это первая поездка Шоофа в Украину со времени его вступления в должность в начале июля, когда он сменил Марка Рютте, который станет следующим Генеральным секретарем НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды помогли Украине спасти бесчисленные жизни. Наша связь крепче, чем когда-либо. Вместе мы стремимся к справедливому и долговечному миру", - сказал Зеленский.

17:47 Контроль Германии над НПЗ PCK в Шведте продлен НПЗ PCK в Шведте останется под управлением немецкого государства, согласно информации от Дойче Прессе-Агентуры. Федеральное правительство планирует продлить доверительное управление большинством акций российской государственной компании Роснефть в НПЗ PCK. Доверительное управление истечет 10 сентября, если не будет продлено. Акции находились под доверительным управлением с сентября 2022 года. Это решение было принято в связи с решением федерального правительства прекратить импорт российской нефти из-за вторжения России в Украину. НПЗ начал использовать альтернативные источники поставок с начала 2023 года. Кроме Шведта, затронуты также два других объекта. Роснефть владеет 54% акций НПЗ PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Российская армия добилась крупнейших территориальных успехов в Украине со времен октября 2022 года Российская армия добилась существенных успехов в августе, согласно расчетам на основе данных американского think tank Института изучения войны (ISW). В августе российская армия захватила 477 квадратных километров Украины, что является крупнейшим территориальным успехом России со времен октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день. Россия отчиталась об этих успехах, в частности, в восточном украинском регионе Донецк. На момент позднего вечера прошлого дня российская армия находилась в семи километрах от стратегически важного города Покровск.

16:56 Путин прибыл в Монголию с визитом Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. Во вторник он встретится с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Двое примут участие в церемонии в среду, посвященной победе советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. Это сражение унесло жизни тысяч людей. Для президента России Путина это первый визит в страну, являющуюся частью Международного уголовного суда (МУС), после того, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад за якобы совершенные военные преступления в Украине. Украина призывала Монголию арестовать Путина и доставить его в Гаагу.

16:40 Расследования против российского генерала Валерия Муминджанова В России начаты расследования в отношении высокопоставленного военного офицера. Согласно заявлению Следственного комитета России через Telegram, генерал Валерий Муминджанов обвиняется в "принятии взятки в особо крупном размере". Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Муминджанов является заместителем командующего Ленинградским военным округом по логистике и ранее работал в Министерстве обороны. Согласно расследованию, он принял взятку в размере более 20 миллионов рублей (приблизительно 202 000 евро) в связи с подписанием контрактов на поставку формы. С апреля по крайней мере десять военных представителей, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, стали мишенью российских правоохранительных органов из-за коррупции или мошенничества. Некоторые наблюдатели подозревают, что идет кампания по чистке.

16:25 Зеленский: Операция в Курске "соответствует планам" По словам Президента Украины Владимира Зеленского, операция в российском регионе Курск выполняется согласно плану. Глава государства сделал это заявление во время рабочего визита в Запорожье, как сообщает корреспондент государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске выполняет свою цель и протекает согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается вызовов в направлениях Покровск и Торецк, мы считаем, что операция в Курске также может повлиять на эти районы", - сказал Президент Украины. Боестолкновения в Курской области могут снизить интенсивность российских атак в Покровске и Торецке, "но там сейчас сложно". Он добавил, что наиболее боеспособные российские бригады собраны в этих передовых районах.

15:52 Трава горит, угрожая деревням в оккупированном Луганске - нет пожарных, чтобы потушить пламя? Жители оккупированного Луганска сейчас сталкиваются не только с войной, но и с угрозой природы: пожары травы угрожают региону. На социальных сетях поступает множество жалоб, что нет пожарных, чтобы потушить пожары.

15:16 Румыния Передает Систему Patriot в Украину: Правительство Одобряет Законопроект Румынское правительство поддержало законопроект, который authorize отправку Patriot-системы ПВО в Украину. Сейчас законопроект направляется в парламент для окончательного голосования, как сообщает Reuters. В прошлом году, в июне, Бухарест согласился передать одну из своих двух активных систем Patriot в Украину, при условии, что союзники предоставят в качестве замены альтернативную систему ПВО.

14:53 Массовая Мобилизация в Украине: Петиция Требующая Снижения Возрастного Лимита до 50 Лет Ведется петиция, призывающая президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной порог для мобилизации до 50 лет. На данный момент собрано более 25 000 подписей, как сообщает украинская газета "Киевский Независимый". В соответствии с украинским законодательством, электронная петиция президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. На данный момент осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 Пострадавшие в Пограничном Регионе Белгород: Украинские Атаки В результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Сообщается, что был поврежден детский сад. Гладков поделился фотографиями разрушенного детского сада и других обломков и поврежденных зданий в регионе. Reuters сообщает, что местные власти приняли решение временно закрыть несколько школ и детских садов в регионе после атак. В некоторых частях Украины и России 2 сентября отмечается начало нового учебного года после летних каникул.

14:10 Мечеть в Киеве Повреждена в результате Российского Ракетоносителя В результате ночного ракетного удара по Киеву (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была существенно повреждена мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в X президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пренебрегает духовными и человеческими ценностями и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и стремится ликвидировать все наши общины и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местной общины Вадим Дашевский сказал Reuters, что нападение на мечеть было актом трусости.

13:39 Масштабная Операция с БПЛА в Москве со стороны Украины Украина проводит масштабную операцию с БПЛА по целям в и вокруг Москвы. Произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в 16 километрах от Кремля. Также были атакованы две дополнительные электростанции. Российские источники сообщают об перехватке более 150 украинских БПЛА.

12:58 Позиция Польши по Российским БПЛА: Взгляды Сикорского Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет право сбивать российские беспилотники и другие воздушные суда, приближающиеся с Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Сикорский выразил эти взгляды в беседе с британской "Финансовой газетой" (FT). Сикорский противоречит официальной позиции НАТО, которая считает риск эскалации, связанный с возможным прямым столкновением с российскими силами, слишком высоким. На данный момент НАТО также отказалась сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной, а также запроса Киева о введении зоны, свободной от полетов над страной. Сикорский сказал FT: "Если вражеские воздушные суда приближаются к нашему воздушному пространству, это будет законным актом самообороны, поскольку после их входа риск вреда от обломков значителен".

12:12 Отчет Мунца о Реакции России на Результаты Выборов в Германии и Атаки БПЛА Результаты выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии также привлекают внимание в России. Корреспондент НТВ Рейнер Мунц сообщает о реакции россиян на успехи AfD и BSW на выборах и описывает реакцию Москвы на то, что, возможно, крупнейшую атаку беспилотников на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин Хвалит Прогресс Российских Войск в Украине Президент России Владимир Путин похвалил продвижение российских войск в соседней Украине, захватывая новые территории. Он заявил, что украинское контрнаступление в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Темп наступления в Донбассе такой, которого мы не видели уже давно". Во время своего визита в Монголию Путин сделал остановку в сибирской республике Туве, чтобы посетить урок на тему "Разговоры о Важном", который знакомит детей с политической линией Кремля.

11:07 Украинская ПВО Перехватывает 22 Ракеты и 20 БПЛА ВВС Украины сообщают о перехвате 22 из 35 ракет и уничтожении 20 из 23 российских ударных беспилотников. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:01 Увеличение числа жертв в результате российского удара по Сумской областиЧисло жертв российского удара ракетами по городу Сумы на севере Украины возросло. Последние данные из министерства внутренних дел Украины сообщают о 18 пострадавших, в том числе 6 детей. Ранее телеграм-канал министерства сообщал о том, что по меньшей мере 13 гражданских, в том числе 4 ребенка, были ранены в результате удара. Российские ракеты поразили учреждение, посвященное социальной и психологической реабилитации детей и приют в Сумах. Накал tensions в Сумской области усилился после incursions в российский район Курск 6 августа. Город Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находится примерно в 350 км к востоку от Киева.

09:29 Киев: двое ранены в результате российского ракетного удара (повтор 05:39 и 06:20)Россия вновь атаковала Киев ракетами (см. сообщения 05:39 и 06:20). Как минимум двое человек получили ранения в результате обломков сбитых ракет, сообщают местные власти. Возгорания и повреждения зданий и инфраструктуры были зафиксированы. Общенациональный воздушный тревожный режим действовал в течение примерно двух часов до раннего утра.

08:57 Население России по-прежнему поддерживает войну в Украине - ИСИНаселение России продолжает поддерживать войну в Украине, даже после incursions в российский пограничный район Курск. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Института изучения войны (ИИС), ссылающегося на опросы, проведенные независимым российским центром изучения общественного мнения "Левада-центр". Доля россиян, одобряющих военную операцию в Украине, выросла в августе - до 78% (против 75% в июле и 77% в июне). Эксперты ИИС считают, что население России не утомлено войной, что дает Кремлю возможность вести длительную и изнурительную войну против Украины.

08:11 Украина опубликовала данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно данным, Россия потеряла около 617 600 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей около 1 300 человек. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении 9 танков, 10 артиллерийских систем, 1 системы залпового огня и 30 дронов. С начала широкомасштабного вторжения Россия, по данным Киева, потеряла 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и 1 подводную лодку. Иностранные источники предоставляют более низкие оценки, но они, скорее всего, занижены.

07:29 Запорожье обстреляно 171 раз за 24 часа - губернаторРоссийские войска атаковали украинскую область Запорожье 171 раз за последние 24 часа, сообщает телеграм-канал военного губернатора области Ивана Федорова. Было проведено четыре российских авиационных удара по поселениям Лобково, Пятиатки и Новоалександровка, в которых участвовали 95 дронов.

07:03 Спасатели освободили мужчину из-под завалов в Харькове - РейтерСпасатели освободили живого мужчину из-под завалов обрушившегося концертного зала в украинском городе Харьков после российского авиационного удара, сообщает Рейтер. Выживший сказал, что чувствует себя "хорошо" вскоре после освобождения. По данным официальных лиц, более 40 человек, в том числе 5 детей, были ранены в результате российских ракетных ударов по Харькову, которыеtargeted торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Киев под обстрелом: серия взрывов - российская атакаРоссия атаковала Украину серией дронов, более чем десятью крылатыми ракетами и многочисленными баллистическими ракетами, сообщает украинские военно-воздушные силы. Атакиtargeted столицу Киев и, возможно, другие города. Взрывы в Киеве заставили многих жителей укрыться в бомбоубежищах. Мэр Виталий Кличко сообщил, что службы спасения были вызваны в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко и глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщают о нескольких пожарах. В районе Шевченковский один человек якобы получил ранения от обломков, упавших с неба. "Будет возмездие за все. Враг почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме.

05:39 Киев обстрелян российскими ракетамиУкраинскую столицу Киев вновь обстреляли российскими ракетами, сообщают украинские военные. Оборонные подразделения активно противодействуют атаке, как объявили представители украинской армии через сервис Telegram. Жители Киева сообщают о многочисленных громких взрывах, свидетельствующих о применении систем ПВО. Количество выпущенных ракет и нанесенный ущерб пока неизвестно.

03:34 Российский удар по Сумскому приюту - 13 раненыхРоссийские войска ударили ракетами по детскому реабилитационному центру и приюту в Сумах, сообщает "Украинская правда". Атака привела к ранениям 13 человек, в том числе двух детей. Здание находится в жилой зоне, как сообщает газета, ссылаясь на местные военные власти.

02:26 Польское мнение о сбивании российских разведывательных дронов - большинство "за"По данным опроса, проведенного "Rzeczpospolita", более половины поляков (примерно 59%) считают, что польская армия должна сбивать российские беспилотники, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Опрошенные имели в виду неопознанный летающий объект, предположительно Shahed-дрона-камикадзе, который кружил над Польшей в течение получаса 26 августа, прежде чем исчезнуть. Бригадный генерал польской армии Tomász Drewniak, выступая на радио RMF24, предположил, что Россия может проверять системы ПВО Польши, отправляя беспилотники в их воздушное пространство.

00:26 Потери в Белгородской области от обстрелов украинцевГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о одном погибшем в результате обстрела украинцев в селе Шагаровка, граничащем с Россией. В селе Шебекино трое человек получили ранения во время обстрелов. Кроме того, было обстреляно хотя бы еще одно село.

23:08 Россия перехватывает беспилотники - подтверждено более 150Россия сообщает о отражении крупномасштабных атак украинских беспилотников на Москву и 14 других регионов, в результате чего было нейтрализовано 158 летающих объектов, как сообщается в Telegram от Министерства обороны. Сообщается, что 10 беспилотников были направлены на Москву.

22:24 Число жертв авиаудара по Харькову возросло до 47По данным украинских спасательных служб в Telegram, число погибших в результате российского авиаудара по Харькову возросло до 47, в том числе семерых детей. В результате взрывов были повреждены различные гражданские объекты, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:52 Катастрофа украинского вертолета - погибли два пилотаПосле аварии во время учебного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Харькова погибли два пилота. Как сообщает Ukrinform, вертолетом был Ми-2. Об аварии было объявлено на странице университета в Facebook через Ukrinform. "Университет скорбит об невосполнимой потере - погиб экипаж из двух человек", - говорится в посте в Facebook университета. На месте происшествия работают следователи, эксперты и представители Министерства обороны. Причина инцидента пока неизвестна.

21:06 Ожидаемые отключения электроэнергии в УкраинеИз-за масштабных российских атак на электросети Украины компания Ukrenergo предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в понедельник, как сообщает Ukrinform. Энергоснабжение жизненно важной инфраструктуры не будет затронуто, но Ukrenergo предупреждает о возможном введении дальнейших ограничений.

Несмотря на продолжающуюся помощь и дипломатические усилия, ситуация в Украине остается нестабильной. Конфликт продолжается, и недавние сообщения свидетельствуют о использовании дронов-факелов, якобы поджигающих российские военные позиции и большие лесные массивы. Это эскалация вызывает опасения по поводу возможного дальнейшего ущерба и жертв.

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