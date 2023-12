Yao Ming: Legenda baschetului chinezesc spune că Peng Shuai se afla într-o "stare destul de bună" în timpul întâlnirii din decembrie

Bunăstarea lui Peng a devenit o preocupare globală după ce aceasta a făcut acuzații de agresiune sexuală împotriva unui fost lider național.

"O cunosc pe Peng Shuai de aproape 20 de ani", a declarat Yao luni, la Beijing, la o conferință de presă despre Jocurile Olimpice de iarnă din 2022. "Ea este puțin mai tânără, dar aparținem aceleiași generații de sportivi".

"Amândoi suntem din sud... și foarte intrigați de o competiție de sporturi de iarnă în Shanghai - ne-am simțit din nou ca niște copii", a adăugat el, ca răspuns la o întrebare de la CNN.

"Ea era într-o condiție destul de bună în acea zi. Cu toții discutam fericiți și puneam o mulțime de întrebări despre acest sport, deoarece nu eram familiarizați cu el."

La 19 decembrie, un jurnalist din mass-media de stat a postat o fotografie și un clip cu Yao și Peng împreună la o tură de schi fond în Shanghai cu o zi înainte, în care păreau să vorbească și să zâmbească. Imaginile au fost distribuite pe Twitter, care este blocat în China.

Peng, în vârstă de 36 de ani, fostă campioană la dublu la Wimbledon și la Roland Garros, se află în centrul unei furtuni internaționale de când l-a acuzat pe vicepremierul pensionar Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, că a forțat-o să facă sex în timpul unei relații de ani de zile, într-o lungă postare online în noiembrie.

Cenzorii guvernamentali au șters rapid postarea ei de pe rețelele de socializare chinezești, iar ea a dispărut din atenția publicului.

Pe fondul unei revolte internaționale tot mai mari, persoane care au legătură cu mass-media de stat sau cu sistemul sportiv de stat au postat pe Twitter numeroase imagini în care Peng apare în oraș, precum și un e-mail care ar fi fost scris de ea insistând că "totul este în regulă".

În cadrul aceluiași eveniment din decembrie în care a fost fotografiată cu Yao, Peng a declarat pentru ziarul de limbă chineză Lianhe Zaobao, cu sediul în Singapore, că "nu am vorbit sau scris niciodată despre faptul că cineva m-a agresat sexual", în primele sale comentarii pentru presa internațională de când au ieșit la iveală acuzațiile explozive.

Întrebată dacă a putut să se deplaseze liber sau dacă a fost îngrijorată de siguranța sa, Peng a spus că a fost "întotdeauna liberă" și că a locuit în casa ei din Beijing.

Yao, care este în prezent președintele Asociației chineze de baschet afiliate statului, nu a abordat acuzațiile lui Peng, care rămân un subiect tabu în China.

Asociația feminină de tenis (WTA) a continuat să ceară o anchetă amănunțită și transparentă privind acuzațiile lui Peng și a suspendat toate turneele din China din cauza siguranței acesteia.

În calitate de vicepremier, Zhang a făcut parte din Comitetul permanent al Politburo al Partidului Comunist de guvernământ, format din șapte persoane - organul suprem de conducere al țării - alături de președintele Xi Jinping din 2012 până în 2017. El s-a retras din funcție în 2018.

Anterior, CNN a contactat în repetate rânduri pentru comentarii atât Peng, cât și Biroul de Informații al Consiliului de Stat al Chinei, care se ocupă de solicitările de presă pentru guvernul central.

'Vizita în China poate schimba multe percepții'

Yao, în vârstă de 41 de ani, jucător de mult timp la Houston Rockets, a răspuns, de asemenea, la o întrebare a CNN cu privire la reacțiile de respingere cu care se confruntă NBA în China după ce mai mulți membri ai ligii au criticat situația drepturilor omului din Beijing în probleme sensibile precum Hong Kong și Xinjiang.

Remarcile făcute de centrul lui Enes Kanter Freedom de la Boston Celtics și de fostul manager general al Rockets, Daryl Morey, au dus la întreruperea bruscă a meciurilor și la apeluri la boicot.

Yao a declarat că nu îl cunoaște pe Freedom și nici nu știe cum și-a format vedeta de la Celtics opinia despre China, dar l-a invitat să vină să viziteze țara.

"Eu sau alți fani ai baschetului putem fi ghidul său prin China - și asta l-ar putea ajuta să vadă o imagine mai completă a Chinei", a spus el.

"Sportul construiește poduri și este inevitabil să existe trafic pe poduri - așa că uneori vedem coliziuni. S-ar putea să dureze ceva timp pentru a rezolva unele probleme și cred că timpul va rezolva multe dintre ele. Dar vrem să păstrăm podurile intacte".

În calitate de ambasador de promovare care a ajutat Beijingul să câștige candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, Yao a evitat mai multe întrebări privind anunțul guvernului american de "boicotare diplomatică" a viitoarelor Jocuri, care vor începe la Beijing la 4 februarie.

"Jocurile oferă o platformă pentru atleți și iubitorii de sport - și acesta este cel mai important lucru", a spus el.

"Dacă cineva aude ceva negativ (despre Jocuri), poate că trebuie să asculți ce au de spus și să vezi dacă au dreptate - și apoi să decizi dacă este ceva ce merită ascultat."

"A vedea înseamnă a crede - vizitarea Chinei poate schimba multe percepții", a adăugat el. "Am trăit în SUA timp de 10 ani - și (ceea ce am trăit) diferă de ceea ce am citit despre SUA în cărți când eram copil."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com