Will Smith își face prima apariție la o ceremonie de premiere de la Oscarurile din 2022

Smith a primit miercuri premiul Beacon Award la gala premiilor Asociației Criticilor de Film Afroamericani, alături de regizorul filmului "Emancipation" , Antoine Fuqua.

După ce Fuqua a luat cuvântul, mulțumind distribuției și echipei, i-a pasat microfonul lui Smith.

"'Emancipation' a fost cel mai dificil film individual din întreaga mea carieră", a spus Smith. "Este foarte dificil să transporți o minte modernă în acea perioadă de timp. Este dificil să îți imaginezi acel nivel de inumanitate".

Smith joacă rolul unui bărbat înrobit pe nume Peter în filmul AppleTV+ și a descris filmarea unei scene în care un alt actor a improvizat și l-a scuipat în timpul unei duble.

"Era a doua zi de filmare și erau 110 grade", a spus el. "Eram într-o scenă cu unul dintre actorii albi și aveam replicile noastre, iar actorul a decis să facă un ad-lib. Așa că am făcut scena. Eu mi-am făcut replica. El și-a spus replica lui. Și apoi a improvizat și mi-a scuipat în mijlocul pieptului. Dacă aș fi avut perle pe mine, cu siguranță le-aș fi strâns. Am vrut să spun "Antoineeeeee", dar m-am oprit și mi-am dat seama că Peter nu putea să-l cheme pe regizor."

Smith a continuat să descrie scena.

"Facem două duble. Eu îmi fac replica. El își face replica lui și îmi scuipă din nou în mijlocul pieptului. Pur și simplu am ținut în acel moment și a existat o parte - mă face să lăcrimez chiar acum - a existat o parte din mine care a fost recunoscătoare că am ajuns să înțeleg cu adevărat", a spus Smith. "Și apoi, în depărtare, aud o voce, iar Antoine spune: "Hei, hai să facem o dublă fără scuipat". Și în acel moment, am știut că Dumnezeu era real".

Smith nu a participat la sfârșitul săptămânii trecute la gala NAACP Image Awards, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa în film, dar și-a exprimat recunoștința pe rețelele de socializare pentru recunoaștere.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com