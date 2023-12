Vedeta de fotbal Megan Rapinoe îndeamnă la responsabilitate după ce o anchetă a descoperit abuzuri și comportament inadecvat sistemic în fotbalul feminin

Publicat luni, raportul - condus de fostul procuror general interimar Sally Yates - s-a bazat pe mai mult de 200 de interviuri și arată că Liga Națională de Fotbal Feminin (NWSL), sub egida Federației Americane de Fotbal (USSF), nu a reușit să ofere un mediu sigur pentru jucătoare.

"Oricât de bolnav ar suna, simt că suntem obișnuiți să ne ocupăm de mult mai mult decât de planificarea jocului și de tactici. Simt că avem o capacitate incredibilă de a ne asuma atât de multe", a declarat Rapinoe reporterilor joi, la Londra.

Rapinoe, care joacă la nivel profesionist pentru OL Reign din NWSL, a fost întrebată ce părere are despre repercusiunile legate de responsabilitate după publicarea raportului.

"Acei oameni sunt în poziții care au responsabilități și nu și-au îndeplinit aceste responsabilități. Nu au protejat deloc jucătoarele în mijlocul anului, după an, după an, după an. Simt că este imposibil de exagerat faptul că în fiecare an cineva a spus ceva despre mai mulți antrenori din ligă despre mai multe medii diferite", a spus ea.

"Niciunul dintre acești oameni nu a arătat că merită să fie în preajma acestui joc frumos".

Rapinoe a spus că se bazează pe ani de experiență în ceea ce privește modul în care abordează subiecte incomode, cum ar fi plata inegală, inegalitatea și abuzul sistemic.

Când a fost întrebată despre un răspuns global la acuzațiile de abuz, Rapinoe a răspuns: "Având un fel de politică în vigoare - nu există absolut nimic care să responsabilizeze pe cineva în acest sens. Este dificil să tragi oamenii la răspundere chiar și atunci când există ceva în vigoare.

"Așadar, fie că este vorba de la nivelul FIFA sau de la nivelul confederațiilor, cel puțin să existe aceste politici sau să existe linii telefonice la care oamenii să poată raporta sau sisteme de raportare care să aibă ceva dinți în ele și care să fie reale și nu doar să fie aruncate la marginea drumului este foarte important.

"Din punctul de vedere al FIFA, în calitate de administratori ai jocului, cred că au responsabilitatea de a face tot ce le stă în putere pentru a se asigura că fiecare jucător se află într-un mediu sigur atunci când vrea să joace."

Raportul vine la aproximativ un an după ce liga a fost aruncată în haos în urma unui reportaj realizat de The Athletic, care detalia acuzațiile de constrângere sexuală și comportament nepotrivit împotriva lui Paul Riley, care a antrenat trei francize NWSL timp de opt sezoane.

El a fost concediat de North Carolina Courage, după ce The Athletic a citat jucătoare care au declarat oficial că, timp de ani de zile, Riley și-a folosit influența și puterea pentru a hărțui sexual jucătoarele și, într-un incident, a constrâns o jucătoare să facă sex cu el.

Riley a negat acuzațiile din raportul Athletic. CNN nu a reușit să ia legătura cu Riley pentru comentarii.

În urma raportului Athletic, Lisa Baird, pe atunci comisar al NWSL, a demisionat, iar liga a anulat toate meciurile programate pentru acel weekend.

Până la sfârșitul anului, jumătate dintre echipele din ligă se despărțiseră de antrenorii lor după plângerile jucătoarelor, notează raportul Yates.

Sursa: edition.cnn.com