Vedeta AFL Jamarra Ugle-Hagan recreează un gest iconic împotriva rasismului după ce a îndurat insulte rasiste în meciul anterior

Jucătorul în vârstă de 20 de ani, care evoluează la Western Bulldogs, și-a ridicat tricoul și a arătat spre pielea sa după ce a marcat primul său gol, joi, împotriva celor de la Brisbane Lions.

Acesta a oglindit gestul colegului său jucător indigen Nicky Winmar din 1993, care este considerat un moment de referință în lupta AFL împotriva rasismului.

În 1995, după ce imaginea iconică a lui Winmar a generat dezbateri, liga a introdus o campanie de educație, "Rasismul: The Game is Up', și le-a spus arbitrilor săi să înceapă să raporteze abuzurile rasiste, potrivit Muzeului Național al Australiei.

Un fan a strigat o remarcă rasistă la adresa lui Ugle-Hagan în timpul unui meci împotriva St Kilda, sâmbăta trecută.

Ambele echipe au condamnat incidentul și au declarat că lucrează cu Departamentul de Integritate al AFL pentru a identifica autorii.

Joi, Ugle-Hagan a produs una dintre cele mai bune performanțe ale carierei sale, terminând victoria împotriva celor de la Brisbane Lions cu cinci goluri.

El a fost asaltat de coechipierii săi în celebrare la ora de final.

"Am vrut să iau atitudine, am vrut să-mi arăt prezența", a declarat un Ugle-Hagan emoționat în interviul său de pe teren după meciul de joi.

"Evident, ceea ce s-a întâmplat weekendul trecut a fost un moment destul de greu.

"Așa că doar să merg acolo și să demonstrez că sunt doar un băiat care încearcă să joace fotbal, la fel ca și ceilalți băieți indigeni".

Au trecut aproape trei decenii de când Winmar și-a ridicat tricoul și a arătat spre pielea sa după ce a îndurat abuzuri rasiste din partea suporterilor echipei adverse în timpul unui meci din 17 aprilie 1993.

Într-o declarație de vineri, Winmar a spus că este "mândru" de Ugle-Hagan pentru că a luat atitudine și că a venit timpul ca "noile generații să întărească poziția pe care am luat-o eu".

"Sunt încă aici, sunt încă implicat în această problemă, dar au trecut 30 de ani, este ca o mare cursă de ștafetă, este timpul să trec ștafeta", a spus Winmar.

"Lucrurile se îmbunătățesc, cu o mai mare conștientizare, iar copiii sunt educați acum în școli despre rasismul în sport și în societate, ceea ce este minunat.

"Încă mai sunt câțiva care nu-și pot controla atitudinile negative, tot ce putem face este să continuăm să ne susținem unii pe alții și să continuăm să o spunem".

AFL a publicat duminică o declarație de susținere a lui Ugle-Hagan și a condamnat "denigrarea rasială a oricărei persoane din comunitate în fotbal".

"Rasismul este de neiertat și nu este niciodată OK", a adăugat aceasta.

Sursa: edition.cnn.com