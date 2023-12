Vans se confruntă cu un boicot în Hong Kong din cauza controversei legate de designul adidașilor

Decizia companiei de a retrage designul propus a fost întâmpinată cu indignare pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au început să încarce videoclipuri și fotografii în care își aruncau adidașii Vans la gunoi și chiar le dădeau foc.

Desfășurat anual, concursul Vans Custom Culture invită publicul să își prezinte propriile modele de pantofi, iar câștigătorul votului online primește 25.000 de dolari și îi sunt fabricați adidașii de către brand.

După ce votul a fost deschis săptămâna trecută, o propunere a ajuns rapid în top, obținând, se pare, zeci de mii de voturi - un pantof cu tematică legată de protestele care au avut loc timp de o lună în orașul semi-autonom.

Designul, atribuit unui utilizator cu sediul în Canada, pe nume Naomiso, prezintă o bauhinia roșie, floarea de pe steagul Hong Kong-ului, și una dintre umbrelele galbene sinonime cu protestele pro-democrație din 2014 din oraș. Ilustrațiile de pe partea laterală a adidașilor înfățișează o mulțime de protestatari purtând măști de gaze, ochelari de protecție și căști de protecție.

Sâmbătă, cu mai mult de o săptămână de vot, propunerea a fost retrasă de pe site-ul concursului. Într-o declarație postată pe Facebook în chineză și engleză, marca a spus că "un număr mic de propuneri artistice au fost eliminate ... pentru a menține scopul Culturii personalizate".

"Fiind un brand deschis tuturor, nu am adoptat niciodată o poziție politică și, prin urmare, analizăm desenele pentru a ne asigura că sunt în conformitate cu valorile de lungă durată ale companiei noastre de respect și toleranță, precum și cu liniile directoare comunicate în mod clar pentru acest concurs", se arată în declarație, fără a se referi în mod specific la desenul cu tematică de protest.

Declarația a atras condamnarea pe rețelele de socializare din partea susținătorilor protestului din Hong Kong, unde o serie de postări au fost însoțite de hashtag-ul #boycottVans. Unii utilizatori au insinuat că decizia contrazice istoria și identitatea Vans ca marcă de skateboarding înrădăcinată în rebeliunea tinerilor, în timp ce alții au creat postere satirice care au schimbat sloganul mărcii, "Off the Wall", pentru a citi în schimb "Lick the Great Wall", o glumă despre cedarea în fața presiunii chinezești.

Hong Kong și Beijingul au de mult timp o relație tensionată. Deși Hong Kong face parte din China, este, de asemenea, un oraș semiautonom cu propria limbă, monedă, sistem juridic și cultură - iar în ultimii ani, cetățenii săi s-au îndepărtat și mai mult, unii dintre ei solicitând chiar independența față de China.

Protestele din această vară au fost marcate de un sentiment anti-China în plină forță. Protestatarii au ars steaguri chinezești și le-au aruncat în port și au pictat cu spray "Hong Kong nu este China" pe zidurile din oraș.

"Aceasta este o mare mișcare împotriva libertății de exprimare a tuturor luptătorilor pentru libertate din Hong Kong", a scris un utilizator Twitter, referindu-se la controversa Vans. "Acum văd că nu mai am cum să continui să vă susțin marca".

Lanțul de pantofi de sport Dahood, care operează mai multe magazine francizate Vans în Hong Kong, a anunțat duminică că își suspendă activitatea în trei locații din cauza "controversei provocate de concursul de design Custom Culture".

Protestele antiguvernamentale de amploare, care au început în iunie din cauza unui proiect de lege de extrădare retras între timp, au devenit din ce în ce mai violente în ultimele săptămâni. Vineri seară, un al doilea protestatar a fost împușcat cu o armă de foc în timpul confruntărilor dintre protestatari și polițiști. duminică, un șofer a secerat protestatarii cu un taxi și a fost ulterior bătut cu sânge de o mulțime.

Vans se alătură unei liste tot mai mari de companii care s-au confruntat cu critici din partea consumatorilor din Hong Kong și din China pentru că au luat poziții percepute în legătură cu protestele. În weekend, protestatarii au atacat și vandalizat sediile unor întreprinderi legate de China continentală, multe dintre acestea fiind închise în prealabil.

În iunie, Nike a retras o serie de produse în China după ce un creator de modă a stârnit reacții negative pe rețelele de socializare pentru că și-a exprimat sprijinul față de proteste. Versace, Coach și Givenchy au fost, de asemenea, criticate de consumatorii chinezi pentru produse care au omis să identifice Hong Kong ca făcând parte din China.

CNN a contactat Vans pentru comentarii.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com