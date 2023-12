Ușile de la clasa business a avioanelor oferă noi niveluri de intimitate. Nu toată lumea crede că sunt o idee bună

Acest lucru este valabil mai ales în cazul minisuitărilor cu ușă de la clasa business, care au debutat în urmă cu aproape 10 ani la bordul avioanelor premium Mint de la JetBlue, iar acum se găsesc la aproximativ o duzină de companii aeriene, inclusiv Delta, All Nippon Airways, British Airways și China Eastern, iar altele sunt lansate în fiecare an.

Ușile îmbunătățesc experiența de la clasa business în două moduri: în primul rând, ele adaugă intimitate și, în al doilea rând, evită ceea ce proiectanții de scaune de avion numesc "peria de trecere", în care un pasager sau un membru al echipajului care merge pe culoar se lovește de un pasager așezat.

Dacă ați călătorit la clasa business, probabil că vă gândiți deja la unele dintre locurile în care acest lucru ar fi deosebit de benefic.

Unul dintre acestea ar putea fi cele câteva tipuri de dispunere eșalonată, în care unele locuri sunt chiar lângă culoar, dar altele sunt la distanță mare de culoar, de cealaltă parte a unei măsuțe de consolă. O altă variantă ar putea fi dispunerea unghiulară în formă de spinare, în care scaunele sunt orientate spre culoar și trebuie să evitați contactul vizual cu persoana de vizavi pe toată durata zborului.

Carcasele de intimitate

Ușile ajută în mod evident la evitarea acestui lucru. Dar, deși aceste mini-suite cu uși sunt mai private decât multe dintre locurile de la clasa întâi, cuvântul "mini" se află în numele lor cu un motiv: spațiul pentru fiecare pasager este, deși masiv în comparație cu cel de la clasa economică, totuși mai mic decât cel de la clasa întâi.

Adăugarea unui centimetru sau doi pentru a încorpora o ușă poate avea un impact real asupra spațiului disponibil pentru scaunul dumneavoastră.

Sigur că este o problemă plăcută de avut, am putea crede noi doi de pe scaunul nostru îngust de 17 inci din rândul 54, dar fiecare fracțiune de centimetru din lățimea cabinei este folosită, iar pe unele avioane de dimensiuni medii, cum ar fi Boeing 767 sau 787 și Airbus A330 sau A330neo, acest lucru poate face o diferență reală în ceea ce privește cât de spațios se simte un scaun.

Așadar, de ce aleg companiile aeriene ușile, chiar și pe unele dintre aceste avioane de dimensiuni medii?

"Există, fără îndoială, o mișcare către o mai mare intimitate la bordul aeronavelor, care coboară de la clasa întâi, unde apartamentul Emirates cu înălțime maximă a stabilit un nou standard, la clasa business", a declarat pentru CNN Alastair Hamilton, vicepreședintele Collins Aerospace pentru vânzări și marketing în domeniul scaunelor pentru aeronave, Alastair Hamilton.

"Majoritatea scaunelor de la clasa business au de câțiva ani încoace cochilii de intimitate, care îi scot pe ceilalți pasageri din raza vizuală atunci când toată lumea este așezată. Adăugarea ușilor sporește și mai mult acest sentiment de izolare, închizându-te în afara culoarului, mai ales atunci când stai întins în poziția de pat.

"Așadar, sunt ușile necesare? Evident că nu. Dar ele sunt un beneficiu pentru pasageri care îmbunătățește intimitatea și, în mod critic, odihna și somnul pe un zbor lung."

Greutate și spațiu vs. venituri

Hamilton adaugă că ușile ar putea adăuga costuri, greutate și complexitate la un scaun, dar pot aduce mai multe venituri.

"Din punctul de vedere al pasagerilor, capacitatea de a închide ușa și de a avea "spațiul meu" va fi întotdeauna percepută ca un beneficiu", spune el. "Cu cât culoarul este mai mult în linia ochilor, cu atât mai mare este acest beneficiu, în special în timp ce pasagerul doarme. Companiile aeriene au tendința de a se orienta spre uși și spre o intimitate sporită în general, deoarece continuă să îmbunătățească experiența pasagerilor."

Unele companii aeriene spun nu.

Quentin Munier, vicepreședinte executiv pentru strategie și inovație la Safran Seats, spune pentru CNN că cererea de uși va fi adesea de la caz la caz, în funcție de cerințele de confort sau de dispunerea scaunelor.

Cu toate acestea, colegul lui Munier, Jean-Christophe Gaudeau, vicepreședinte de marketing, spune că cererea pare să fie în creștere.

"Ușile au apărut de câțiva ani și, an de an, am observat o creștere constantă a ponderii companiilor aeriene care solicită uși în sondajele noastre sau în cererile efective de oferte - până la un punct în care o mare majoritate a companiilor aeriene le solicită acum.

"Întrebarea va fi din ce în ce mai puțin legată de necesitatea de a avea sau nu o ușă, ci mai mult de modul în care se poate livra într-un mod inteligent și eficient."

Întrebarea va fi, de asemenea, dacă opțiunile fără ușă pot satisface nevoia de intimitate, precum și de economisire a greutății și spațiului.

Safran are o opțiune care este, în esență, ca o jaluzele groasă, orizontală, atașată magnetic, cu arc, care se întinde pe spațiul ușii. Printre alte opțiuni se numără o perdea, așa cum Air France folosește la scaunele de la clasa întâi, separatoare care se extind și se retrag ca un ventilator de mână sau panouri glisante care nu reproduc în totalitate ușa, dar care adaugă o intimitate substanțială.

Este timpul să plecați?

Toate acestea au compromisuri, motiv pentru care Chris Brady, un veteran al industriei și fondator al producătorului de scaune Unum, spune că liniile aeriene sunt împărțite în această privință.

"Toate recunosc că ușile sunt grele și complexe... cu o mulțime de complexitate ascunsă din cauza cerințelor de certificare", spune Brady.

"Cred că este corect să spunem că ușile pot îmbunătăți experiența pasagerului, dar pentru scaunele în spic orientate spre exterior, la 40 de grade sau mai mult, unde te întorci cu fața spre culoar, contribuția este marginală."

Acest tip de scaun, la un unghi atât de mare față de culoar pe un avion cu un singur culoar, cum ar fi familiile de aeronave Boeing 737 sau Airbus A320, este ceea ce Unum creează ca primul său scaun, alături de alți producători de scaune, atât începători, cât și consacrați.

"Sunt un pic în conflict", recunoaște Brady. "Ca pasager, îmi place o ușă. Consider că zborul este o experiență minunat de insulară și mă bucur să fiu singur, iar o ușă mă ajută. Ca cetățean știu că sunt grele", ceea ce înseamnă și mai multe emisii de carbon.

El adaugă că ușile, "din punctul meu de vedere personal, ar trebui evitate pe baza faptului că perfecțiunea este atinsă nu atunci când nu mai este nimic de adăugat, ci atunci când nu mai este nimic de luat."

Problema ușilor va continua pe măsură ce tot mai multe companii aeriene și mai mulți producători de scaune vor evalua beneficiile.

Dar, spune Brady, "o companie aeriană curajoasă poate și ar trebui să le elimine".

Sursa: edition.cnn.com