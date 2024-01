US Soccer anunță o anchetă asupra antrenorului principal al echipei masculine Gregg Berhalter, care a dat o declarație despre incidentul de violență domestică din 1991

În timp ce US Soccer nu a oferit detalii despre incident, Berhalter a emis marți o declarație lungă pe Twitter în care a descris momentul din 1991, când spune că a lovit-o cu piciorul pe soția sa Rosalind, care era iubita lui la acea vreme, în timpul unei dispute. Declarația este semnată de Berhalter și de soția sa.

"Nu există nicio scuză pentru acțiunile mele din acea noapte", a spus el în declarație, adăugând că a fost un "moment rușinos" pe care "îl regretă până în ziua de azi", iar Rosalind l-a iertat în cele din urmă.

Antrenorul de fotbal, care a condus SUA la Cupa Mondială din Qatar din 2022, a declarat că cineva a contactat US Soccer în timpul Cupei Mondiale "spunând că are informații despre mine care mă vor "doborî"".

US Soccer a declarat că a angajat imediat o firmă externă pentru a efectua o investigație independentă.

Berhalter a declarat că el și soția sa au cooperat cu ancheta în curs de desfășurare. US Soccer a mai spus că apreciază faptul că cuplul "a ieșit în față pentru a vorbi deschis despre acest incident".

Comunicatul US Soccer a mai spus că, în timpul investigației, organizația a luat cunoștință de alte potențiale comportamente nepotrivite din afara US Soccer.

"Prin acest proces, U.S. Soccer a aflat despre un potențial comportament nepotrivit față de mai mulți membri ai personalului nostru din partea unor persoane din afara organizației noastre. Luăm în serios un astfel de comportament și ne-am extins investigația pentru a include aceste acuzații", a precizat US Soccer.

Organizația a adăugat că a lansat luna trecută, pe lângă investigație, o "revizuire tehnică" completă a programului echipei naționale masculine și a precizat că va anunța cine va conduce cantonamentul din ianuarie al programului în zilele următoare.

Viitorul lui Berhalter la US Soccer rămâne incert. El a fost numit în funcție în decembrie 2018.

Declarația antrenorului concluzionează: "Deși am prefera să nu vorbim despre ceva atât de personal, de acum atât de mult timp, într-un forum public, îmbrățișăm această oportunitate de a împărtăși ceea ce ne-a format și cât de mult am crescut și am învățat din asta în ultimii 31 de ani".

Elizabeth Wolfe de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com