US Open: Angelique Kerber, campioana în exercițiu Angelique Kerber, răsturnată de Naomi Osaka

Naomi Osaka o învinge în două seturi pe Angelique Kerber, cap de serie nr. 6

Kerber a fost campioană la US Open 2016 și fostă nr. 1 mondial

Angelique Kerber, care la vremea respectivă a urcat pe locul 1 mondial după ce a câștigat US Open anul trecut, a fost eliminată marți după-amiază după doar un tur, pierzând în fața japonezei Naomi Osaka, în vârstă de 19 ani, în două seturi.

Osaka, aflată pe locul 45 mondial, s-a impus cu 6-3, 6-1. Aceasta a fost prima lor întâlnire din carieră.

Este pentru a doua oară când campioana în exercițiu la US Open feminin a pierdut în primul tur în anul următor. Cealaltă a fost Svetlana Kuznetsova, în 2005.

Osaka a avut 22 de lovituri câștigătoare, 17 erori neforțate și a salvat toate cele patru mingi de break.

Naomi Osaka în timpul meciului de marți împotriva campioanei de anul trecut.

"Chiar a trebuit să mă concentrez pentru a juca (cu Kerber), deoarece este foarte bună și ajunge (la) orice", a declarat Osaka pentru ESPN pe teren după victorie.

În urmă cu un an, la Flushing Meadows din New York, Kerber a învins-o pe Karolina Pliskova într-o finală palpitantă, cucerind al doilea titlu de Grand Slam din 2016. Dar de atunci a fost o luptă pentru nemțoaică. Kerber nu a mai câștigat un titlu de când a câștigat la New York în 2016.

Kerber, cap de serie numărul șase, este ultimul dintre principalii capi de serie la feminin care a căzut în primul tur în această săptămână. Simona Halep (nr. 2) a pierdut luni seară, într-un clasic instantaneu, în fața favoritei Maria Sharapova, în timp ce britanica Johanna Konta, cap de serie numărul șapte, a pierdut în fața sârboaicei Aleksandra Krunic.

Osaka o va înfrunta în turul al doilea pe câștigătoarea meciului dintre Denisa Allertova din Cehia sau Rebecca Peterson din Suedia. Anul trecut, Osaka a pierdut în turul al treilea în fața americancei Madison Keys.

"Am jucat bine astăzi, așa că sper să continui așa și în următorul meci", a declarat Osaka.

Sursa: edition.cnn.com