Urmăriți Anul Nou în întreaga lume

Insula Crăciunului din Kiribati, o țară insulară din centrul Oceanului Pacific, a fost prima țară care a dat drumul la șampanie, întâmpinând anul 2024 în timp ce pe 31 decembrie era abia ora 5 dimineața pe coasta de est a Statelor Unite și 11 dimineața UTC (timpul universal coordonat, standardul global).

Națiunea a fost urmată de Insulele Chatham din Noua Zeelandă la ora 5:15 a.m. ET și apoi de cea mai mare parte a Noii Zeelande la ora 6 a.m., împreună cu Tokelau, Samoa, Tonga, Insulele Phoenix din Kiribati și unele regiuni din Antarctica.

Între timp, de cealaltă parte a liniei internaționale a datei, Hawaii, Samoa Americană și multe dintre insulele periferice ale SUA vor fi printre ultimele locuri în care se va sărbători noul an. Acestea vor trebui să aștepte până luni dimineață (ora estului) pentru a închina un toast pentru 2024.

În total, există 39 de fusuri orare locale diferite în uz pe glob - unele diferă cu 15 sau 30 de minute față de fusurile apropiate -, inclusiv două care sunt cu peste 12 ore înaintea UTC, ceea ce înseamnă că este nevoie de 26 de ore pentru ca întreaga lume să întâmpine Anul Nou.

Așadar, dacă vă place foarte, foarte, foarte, foarte mult să fredonați "Auld Lang Syne", lista de mai jos vă va face să vă simțiți în spirit la nesfârșit pe măsură ce se apropie ziua.

Iată când vor suna Anul Nou în locuri din întreaga lume, în raport cu ora Coastei de Est.

Duminică, 31 decembrie 2023

5 a.m. ET Insula Crăciunului, parte a națiunii insulare Kiribati

5:15 a.m.ET Insulele Chatham, în largul coastei de est a Noii Zeelande

6 a.m. ET Cea mai mare parte a Noii Zeelande (cu câteva excepții) și Tokelau, Samoa, Tonga, Insulele Phoenix din Kiribati și unele regiuni din Antarctica

7 a.m. ET Fiji, o mică parte din estul Rusiei și alte câteva insule din Pacific, inclusiv Insulele Marshall și Tuvalu

8 a.m. ET O mare parte din Australia, inclusiv Melbourne și Sydney și alte șapte locații, inclusiv Vanuatu, Insulele Solomon, Bougainville din Papua Noua Guinee și Noua Caledonie

8:30 a.m. ET O mică regiune din Australia, inclusiv Adelaide

9 a.m. ET Provincia australiană Queensland și alte șase locații, inclusiv părți din Micronezia, Insulele Mariane de Nord, o mică parte din Antarctica și Guam

9:30 a.m. ET Teritoriul de Nord din Australia

10 a.m. ET Japonia, Coreea de Sud, o mică parte din Rusia, Coreea de Nord, o mică parte din Indonezia, Timorul de Est și Palau

10:15 a.m. ET Australia de Vest

11 a.m.ET China, Filipine, Malaezia, părți din Indonezia, cea mai mare parte a Mongoliei, Taiwan, Brunei, regiunea Irkutsk din Rusia, unele părți din Antarctica, Hong Kong, Singapore și Macao

NoonET Mare parte din Indonezia, Thailanda, Vietnam, Cambodgia, Laos, unele părți din Rusia, unele părți din Mongolia, o mică regiune din Antarctica și Insula Christmas din Australia

Ora12:30 ET Myanmar și Insulele Cocos, un teritoriu australian

ora13:00 ET Bangladesh, părți din Kazahstan, Kârgâzstan, Bhutan, Teritoriul britanic din Oceanul Indian, orașul Omsk din Rusia și o mică parte din Antarctica

13:15 p.m.ET Nepal

13:30ET India și Sri Lanka

Ora14:00ET Pakistan, unele părți din Rusia, o mare parte din Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Maldive, Tadjikistan, teritoriile franceze din sud, insulele Kerguelen din Franța și o mică regiune din Antarctica

14:30 p.m.ET Afganistan

15:00ET Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Armenia, o mică regiune din Rusia, Oman, o mare parte din Georgia, Insula Réunion din Franța, Mauritius și Seychelles.

15:30 p.m. ET Iran

Ora16:00ET Moscova în Rusia, Turcia, Arabia Saudită, Irak, Etiopia, Somalia și Kenya, pe lângă alte 17 locații

ora17:00ET Grecia, Egipt, Liban, Rwanda, România, precum și alte 26 de locații

6 p.m.ET Germania, Nigeria, Algeria, Italia, Belgia, Maroc, Albania, Franța și alte 38 de locații

19:00ET Regatul Unit, Portugalia, Islanda, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Sierra Leone și alte 18 locații

8 p.m.ET Cabo Verde, Insulele Azore din Portugalia și o mică regiune din Groenlanda

9 p.m.ET Cea mai mare parte a Groenlandei, statul brazilian Pernambuco și Georgia de Sud/ Insulele Sandwich

10 p.m.ET Cea mai mare parte a Braziliei, Argentinei, Chile cu excepții, Uruguay, părți din Antarctica, Paraguay, Guyana Franceză, Surinam, Saint Pierre și Miquelon și Insulele Falkland.

10:30 p.m. ET Provincia canadiană Newfoundland și Labrador

11 p.m.ET Unele regiuni din Canada, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Republica Dominicană, Aruba, Guyana și alte 23 de localități

Luni, 1 ianuarie 2024

Miezul nopții Coasta de est a SUA (inclusiv New York, Washington, D.C. și Detroit), unele regiuni din Canada, Columbia, Ecuador, Peru, Cuba, Acre în Brazilia, Panama, o mică parte din Mexic, Haiti, Bahamas, Insulele Turks și Caicos, Jamaica, o mică regiune din Chile și Insulele Cayman

1 a.m.ET Centrul SUA (inclusiv Chicago), o mare parte din Mexic (inclusiv Mexico City), părți din Canada, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala și o mică parte din Ecuador.

2 a.m.ET SUA (fusul orar Mountain, inclusiv Denver și Phoenix), părți din Canada (inclusiv Edmonton și Calgary) și părți din Mexic

3 a.m.ET SUA (fusul orar Pacific, inclusiv Los Angeles și San Francisco), Columbia Britanică din Canada, Baja California din Mexic, Insulele Pitcairn și Insula Clipperton.

4 a.m.ET Alaska în SUA și regiuni din Polinezia Franceză

4:30 a.m.ET Insulele Marquesas din Polinezia Franceză

5 a.m. ET Hawaii în SUA, Tahiti în Polinezia Franceză și Insulele Cook

6 a.m.ET Samoa Americană, părți din insulele periferice minore din SUA (inclusiv Atolul Midway) și Niue, o națiune insulară din Oceanul Pacific de Sud

7 a.m.ET O mare parte din insulele periferice minore ale SUA (teritorii americane neîncorporate din Pacific), inclusiv insula Baker și insula Howland

Sursa: edition.cnn.com