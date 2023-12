Unele mari farmacii intenționează să distribuie pastile de avort, dar nu în toate statele

FDA a declarat marți pe site-ul său că farmaciile care devin certificate pentru a elibera mifepristona, care poate fi folosită în cazul unui avort medicamentos, pot face acest lucru direct unei persoane care are o rețetă de la un medic autorizat.

Pentru prima dată, acest lucru permite farmaciilor ambulatorii să distribuie mifepristona, a declarat Lewis Grossman, profesor de drept la Colegiul de Drept al Universității americane Washington.

Dar asta nu înseamnă că toate farmaciile vor elibera medicamentul.

"În ceea ce privește dacă acest lucru va avea sau nu vreun impact în statele în care avortul este interzis, cred că răspunsul este probabil că nu", a declarat Grossman. "Nu văd niciun efect real acolo".

Nu este clar ce alte farmacii vor solicita certificarea sau ce impact va avea asupra accesului la avort în locurile în care acesta este interzis sau restricționat.

"Nu este deloc clar că multe sau toate sau majoritatea farmaciilor, sau farmaciile din zonele mai rurale, sau farmaciile din statele roșii vor face acest lucru în așa fel încât să crească semnificativ accesul la avortul medicamentos", a declarat miercuri, într-un e-mail, Leah Litman, profesor de drept la Universitatea din Michigan.

De asemenea, "farmaciile de comandă prin poștă au distribuit deja pastile cu permisiunea FDA", a scris ea. "Așadar, posibilitatea de a obține avorturi medicamentoase exista înainte de această ultimă decizie".

Un standard diferit

Într-un avort medicamentos, mifepristona este folosită împreună cu un alt medicament numit misoprostol pentru a pune capăt unei sarcini. Mifepristona blochează un hormon numit progesteron, care este necesar pentru ca o sarcină să continue. Misoprostolul poate fi deja distribuit de către farmacii.

Într-o declarație de miercuri, Walgreens a declarat că "lucrează la înregistrarea, la formarea necesară a farmaciștilor noștri, precum și la evaluarea rețelei noastre de farmacii în ceea ce privește locul în care distribuim în mod normal produsele care au cerințe suplimentare din partea FDA și le va distribui în conformitate cu legile federale și de stat".

CVS a precizat într-o declarație: "Intenționăm să solicităm certificarea pentru a distribui mifepristona acolo unde este permisă din punct de vedere legal".

Honeybee Health, o companie de farmacii online care furniza și expedia medicamente pentru avort, a postat marți pe pagina sa verificată de Facebook că "a devenit oficial prima farmacie certificată pentru a distribui medicamente pentru avort".

Farmacia online poate distribui pastilele doar în statele în care acest lucru este permis.

"La începutul pandemiei, Honeybee Health a devenit rapid prima farmacie digitală care furnizează și expediază avorturi medicamentoase. Suntem mândri să fim parteneri cu majoritatea furnizorilor de avorturi prin telemedicină din SUA și să lucrăm îndeaproape cu producătorul nostru pentru a contribui la stabilirea standardelor înalte necesare pentru certificare ca răspuns la ajustarea programului REMS de către FDA", se arată în postarea de pe Facebook. REMS se referă la programul Risk Evaluation and Mitigation Strategy (Strategia de evaluare și reducere a riscurilor) pentru mifepristonă.

Dar pentru multe farmacii, va fi nevoie de ceva timp pentru a analiza și a decide dacă să se supună procesului de certificare - iar procesul de certificare poate fi complicat.

"Mifepristonul nu este genul de medicament pentru care este necesară în mod normal orice fel de certificare farmaceutică", a declarat Grossman. "Iar acest regim special de certificare a farmaciei pare mult mai oneros decât ne-am aștepta pentru un medicament aleatoriu cu un profil de siguranță similar".

Societatea Americană a Farmaciștilor din Sistemul de Sănătate a declarat într-o declarație că "schimbarea FDA nu impune ca farmaciile să stocheze sau să distribuie mifepristona și nici nu înlocuiește orice lege de stat care restricționează prescrierea sau distribuirea medicamentului".

Afectarea accesului la avort

Rămân întrebări cu privire la modul în care modificările ar putea afecta peisajul accesului la avort, a declarat Litman.

"Nu este clar că ultima mișcare a FDA înseamnă că statele nu ar putea aplica diferite restricții privind avortul împotriva medicilor care prescriu avortul medicamentos, sau a farmaciștilor care îndeplinesc rețete, sau a persoanelor care iau avortul medicamentos pentru a induce un avort", a spus ea. În plus, nu este clar dacă o persoană care locuiește într-un stat cu restricții privind avortul poate folosi serviciile de tele-sănătate pentru a obține o rețetă pentru mifepristonă și a o primi prin poștă.

În locurile în care avortul a fost interzis sau puternic restricționat înainte de actualizarea FDA, acesta rămâne interzis sau restricționat, a declarat Elizabeth Nash, un asociat principal de politică a problemelor de stat la Institutul Guttmacher, un ONG de sănătate reproductivă.

"Schimbarea FDA de a permite eliberarea în farmacii înseamnă că există mai multe opțiuni de acces pentru persoanele din statele în care avortul nu este puternic reglementat și dreptul la avort este protejat. Acolo unde avortul a fost interzis, avortul rămâne interzis", a declarat Nash.

"Ceea ce vedem acum este că, dacă un stat a interzis avortul, atunci avortul medicamentos nu este disponibil. Și cred că vom vedea cum se va manifesta această tensiune între autoritatea FDA asupra medicamentelor și dispozitivelor și legile statelor", a mai spus ea. "S-ar putea să asistăm la unele procese în instanță în jurul acestei probleme privind autoritatea FDA și legislația statului".

Andrea Miller, președinta grupului de advocacy National Institute for Reproductive Health, a lăudat schimbările FDA, numindu-le un "pas important înainte" în ceea ce privește creșterea accesului la medicamente pentru avort - dar a spus că există "o realitate nefericită".

"Realitatea nefericită este că există mai mult de o duzină de state în acest moment în care avortul este ilegal sau aproape complet ilegal, este interzis. Și, din păcate, la fel cum oamenii sunt forțați să facă acum, este probabil ca unele persoane din statele în care avortul este interzis să aleagă să călătorească într-un alt stat pentru a căuta un avort medicamentos", a declarat Miller.

"Nu credem că nimeni nu ar trebui să fie forțat să călătorească în acest fel și, cu siguranță, pe măsură ce acest lucru avansează, există o mulțime de avocați foarte inteligenți care analizează problema modului în care vor fi încorporate în farmacii și lanțuri de farmacii, și unde se poate întâmpla acest lucru - și cum se interacționează aceste diferite prevederi federale și de stat", a spus ea.

Certificarea farmaciilor de către FDA pentru mifepristonă impune farmaciilor să urmărească transporturile și să țină evidența medicilor prescriptori, a destinatarilor și a numerelor de lot pentru fiecare medicament eliberat. Acest lucru "inhibă crearea unei rețele de distribuție secundară pentru acest medicament", a spus Grossman, cum ar fi cazul în care persoanele dintr-un stat cu acces trimit medicamentul celor din statele care restricționează avortul.

El a întrebat: "Un stat care urmărește pe cineva pentru deturnare ar avea acces la aceste înregistrări? Pentru că, dacă da, atunci ar fi un factor de descurajare pentru a le oferi acest medicament persoanelor din statele care îl interzic".

Dacă statele pot aplica legi restrictive privind avortul împotriva persoanelor care "furnizează, facilitează accesul sau obțin avorturi medicamentoase" unei persoane din alt stat sau din interiorul unui stat depinde în parte de o doctrină cunoscută sub numele de preempțiune, conform căreia o lege de stat care subminează scopul sau obiectivele legii federale nu poate fi aplicată, a spus Litman.

În climatul politic actual, "este departe de a fi clar" dacă Curtea Supremă a SUA ar spune că acțiunile recente ale FDA "prevalează" asupra legilor de stat care restricționează accesul la avortul medicamentos, a spus Litman, sau că legile de stat sunt prevalate în măsura în care reglementează avortul medicamentos.

Carma Hassan de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com