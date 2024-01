Unde să mergeți în această vară: O duzină de idei de destinații

La nivel mondial, sosirile internaționale au fost deja la 80% din nivelurile anterioare pandemiei în primul trimestru din 2023, iar în emisfera nordică se așteaptă o vară puternică, potrivit Organizației Mondiale a Turismului a ONU.

Acest lucru înseamnă că planificarea unei vacanțe de vară în acest an ar putea reprezenta o provocare pentru călători, deoarece zborurile către multe destinații se umplu, iar unele companii aeriene practică tarife record. De asemenea, hotelurile și proprietățile de închiriat sunt rezervate în locații populare.

Așadar, dacă încă vă gândiți să vă luați o vacanță de vară, acționați rapid și luați în considerare următoarele idei de destinații pentru a vă ajuta să începeți:

Madrid, Spania

Madrid este "cea mai subestimată" capitală din Europa, spune Jack Ezon, fondator și partener de management al EMBARK Beyond, un consultant de turism de lux. Orașul oferă o scenă culinară agitată și cumpărături fabuloase, "toate la o fracțiune din costul vecinilor săi mai faimoși".

Arta și cultura orașului sunt de clasă mondială; muzeele Prado și Reina Sofia sunt doar două dintre numeroasele oferte culturale ale orașului. Ezon consideră, de asemenea, că Madridul este "baza perfectă" de unde se pot explora alte destinații spaniole celebre, precum Toledo, Segovia și Sevilla.

Orașul New York

Poate că cea mai mare poveste din Big Apple în această vară este celebrarea în tot orașul a 50 de ani de la nașterea hip-hop-ului, la 11 august 1973, de către DJ Kool Herc la o petrecere de aniversare în Bronx.

Sărbătorirea aniversării include expoziții la Bronx Terminal Market, la Biblioteca Publică din New York, la Muzeul orașului New York, la Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute și la Biblioteca Publică din Queens, precum și un microfon deschis pe 30 iunie la Biblioteca Columbus și un tur de trei ore al Hush Tours "locul de naștere al hip-hop-ului", care vizitează Harlem și Bronx.

Cape Town, Africa de Sud

Considerat de mulți ca fiind cel mai frumos oraș din lume - unde se află Table Mountain și Rezervația naturală Cape Point, printre multe obiective turistice superbe - Cape Town oferă un raport calitate-preț minunat în comparație cu destinațiile de vacanță de vară mai scumpe și mai aglomerate din Europa și Marea Mediterană. Oferă, de asemenea, mese de clasă mondială, excursii la mai multe ferme de vinuri sau domenii din apropiere și oportunități de a face parapantă, de a coborî în rapel, de a înota cu foci și de a face caiac cu pinguinii.

Regiunea Piemont, Italia

În loc de Coasta Amalfi din Italia, care este foarte aglomerată, mergeți spre nord-vest, în Piemont, spune Jen Tenzer, un alt consilier de călătorie EMBARK Beyond. Regiunea "le are pe toate - cazări de lux, castele antice, mese cotate Michelin și priveliști uimitoare" . Restaurantul Piazza Duomo, găzduit într-un palazzo din Alba, deține râvnitele trei stele Michelin, precum și o stea verde pentru sustenabilitate. Alte posibile distracții includ vizite la podgorii și chiar vânătoare de trufe de vară.

Los Angeles, California

Tinseltown își marchează propria aniversare majoră: centenarul emblematicului său semn Hollywood, ridicat în 1923 pentru 21.000 de dolari de către editorul Los Angeles Times, Howard Chandler, ca panou publicitar pentru proiectul său imobiliar de lux Hollywoodland. Pentru o vedere gratuită a semnului, faceți o drumeție în Griffith Park, Runyon Canyon sau Bronson Canyon, sau opriți-vă la rezervorul din Lake Hollywood Park pentru o plimbare sau un picnic și o vedere directă a semnului.

Peru

Jennifer Tombaugh, președinta operatorului turistic Tauck, recomandă Peru, unde protestele politice de la începutul acestui an s-au potolit; recomandarea de călătorie a Departamentului de Stat al SUA pentru Peru este acum la același nivel cu cea pentru Spania și Regatul Unit.

Dolarul este puternic aici și, după cum spune Tombaugh, "peruanii îi primesc pe călători înapoi cu brațele deschise". Printre atracțiile de top se numără capitala Lima, unde există o scenă culinară de renume mondial, Valea Sacră a incașilor din afara orașului Cusco și Machu Picchu, un sit al Patrimoniului Mondial pe care UNESCO îl numește "probabil cea mai uimitoare creație urbană a Imperiului Inca la apogeul său".

Santa Fe, New Mexico

Santa Fe nu este niciodată aglomerat, potrivit lui Janel Carnero, un consilier de călătorie EMBARK Beyond, care recomandă o vizită în cea mai veche capitală de stat a Statelor Unite, fondată în 1610. Istoria bogată a culturii hispanice, a nativilor americani și anglo-saxoni din Santa Fe poate fi observată în arta, arhitectura, bucătăria și tradițiile sale.

Vizitatorii pot "respira aerul proaspăt al piețelor locale", spune Carnero, "pot urmări un artist local care creează o capodoperă chiar în fața lor" și pot fi captați de "apusuri de soare și stele". Printre piețe, piața artiștilor din Santa Fe are loc sâmbăta, din martie până în decembrie, iar piața fermierilor din Santa Fe are loc sâmbăta și marțea.

Viena, Austria

Viena este pregătită "să fie una dintre destinațiile de top ale Europei, un oraș interior/exterior care este multicultural și care își celebrează istoria, muzica, arta și scenele culinare", spune Virtuoso, o rețea globală de agenții de turism specializată în călătorii experiențiale și de lux.

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la Expoziția Universală de la Viena din 1873; 200 de ani de la înființarea producătorului vienez de sticlă de renume mondial Lobmeyr; și 300 de ani de la deschiderea palatului Muzeului Belvedere, toate sărbătorite prin expoziții speciale.

Buenos Aires, Argentina

Acest oraș superb și cosmopolit este capitala Argentinei, capitala culturală a Americii Latine și capitala mondială a tangoului, ca să nu mai vorbim de locul de naștere al Papei Francisc. De asemenea, are multe hoteluri extraordinare, inclusiv Alvear Icon Hotel & Residences din Puerto Madero, un cartier plin de viață care a fost cândva un port. Și, poate cel mai important, orașul oferă un raport calitate-preț excelent, în parte pentru că acolo va fi iarnă/sezon scăzut în timpul verii din emisfera nordică.

Malta

Această țarăinsulară din largul coastelor Italiei oferă o combinație unică de culturi mediteraneene și arabe. Ea găzduiește trei situri din Patrimoniul Mondial UNESCO, inclusiv temple megalitice care datează din mileniul IV î.Hr. Iar capitala fortificată Valletta, un alt sit UNESCO, este "una dintre cele mai concentrate zone istorice din lume".

Arhipelagul oferă, de asemenea, oportunități pentru a lua masa, a naviga și a avea o viață de noapte, precum și numeroase situri religioase. Părți din "Game of Thrones" au fost filmate aici; fanii pot vizita locațiile.

Thailanda

Thailanda oferă un răgaz extraordinar "față de locurile turistice aglomerate din Europa", spune Deborah Gellis, de la EMBARK Beyond. Printre punctele de atracție aici se numără stațiunile balneare precum Koh Samui și Phuket, capitala națională plină de viață Bangkok și provincia nordică Chiang Rai, renumită pentru templele sale budiste.

Deși vara este sezonul ploios, Gellis spune că ploile sunt adesea scurte și intermitente. Zborurile spre Thailanda ar putea fi scumpe din cauza capacității limitate, dar odată ce ajungeți acolo, este o valoare extraordinară.

Albania

Albania este o bijuterie mediteraneană care este probabil să fie mai puțin aglomerată în această vară decât Grecia și Croația, spune Joao Donadel, un alt consilier de călătorie EMBARK Beyond. Are o coastă superbă cu plaje imaculate; Butrint, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO care a fost cândva o colonie grecească și un oraș roman, abandonat ulterior în timpul Evului Mediu; plus oportunități de a face drumeții, drumeții și de a explora natura.

Sursa: edition.cnn.com