Unde să mergem în 2024: Cele mai bune locuri de vizitat

Turismul internațional a ajuns în 2023 la aproximativ 90% din nivelurile de dinaintea pandemiei, iar Statele Unite au eliberat un număr record de pașapoarte. Și dacă ați vizitat orice destinație populară în timpul verii, probabil că ați susține că a fost mai aglomerată ca niciodată.

Așa că poate că este timpul să ne uităm la locurile care sunt încă în mare parte nedescoperite, sau atrăgătoare în afara sezonului, sau frecvent trecute cu vederea pentru primele lor orașe sau vecini mai mari. Poate că este timpul să ne îndreptăm spre locurile care facilitează vizita turiștilor și cele care acordă o atenție deosebită încurajării unui turism durabil.

Cu aceste lucruri în minte, CNN Travel a ales 24 de locuri de luat în considerare atunci când vă faceți planurile pentru 2024:

Sumba, Indonezia

24 de locuri în care să mergi în 2024

Pentru cei care caută o destinație de plajă care acordă prioritate conștiinței comunității și sustenabilității, insula indoneziană Sumba oferă.

Cu satele sale izolate, pădurile neatinse, ritualurile străvechi și break-urile de surf de talie mondială, Sumba este antidotul perfect pentru aglomerația din Bali, care se află la doar o oră de zbor. Poate că nu este încă faimoasă la nivel internațional, dar asta nu înseamnă că este mică. Sumba are o suprafață de peste 4.000 de mile pătrate (peste 10.000 de kilometri pătrați) - de două ori mai mare decât Bali.

Stațiunea Nihi Sumba a fost cea care a adus această insulă în vizorul celor care caută luxul, atunci când a fost deschisă pentru prima dată în 2012. După mai bine de un deceniu, Sumba a primit mai multe noi resorturi ecologice de lux. Printre acestea se numără The Sanubari, o serie de vile pe plajă care s-a deschis în 2022, și Cap Karoso, situat în sud-vestul insulei. -Karla Cripps

Coasta turcească a Mării Negre

Mult mai puțin cunoscută decât stațiunile mediteraneene cu atracție pentru iahturi de pe Coasta Turcoazelor din Turcia, regiunea Mării Negre, cunoscută și sub numele de Karadeniz, oferă o latură foarte diferită a țării. Mai puțin vizitată și cu un climat mai rece și mai umed, care produce peisaje verzi și ceai negru delicios, regiunea are orașe și sate istorice, precum și plaje și activități care produc adrenalină.

Vara, este o evadare revigorantă din regiunile mai sufocante ale Turciei. Vizitatorii pot explora străzile antice care încă mai răsună de zăngănitul ciocanelor de fierar în Safranbolu, se pot bucura de viața de plajă în Amasra și pot urca până acolo unde una dintre cele mai vechi mănăstiri din lume se agață de o stâncă la Sumela.

Pentru cei care caută senzații tari, există rafting pe ape albe, iar atunci când iarna aduce căderi abundente de zăpadă, munții Kaçkar din estul regiunii se transformă într-un paradis al heli-schiului. -Barry Neild

Tartu, Estonia

Strângeți-vă la piept. Tartu, în sudul Estoniei, a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru 2024 - cu o atenție specială acordată sărutului. Una dintre cele mai celebre atracții ale acestui oraș universitar este statuia a doi studenți prinși într-o îmbrățișare pasională, dar aici, în "Orașul gândurilor bune", iubirea este mai mult de înaltă ținută decât carnală.

Tartu este renumit ca fiind centrul intelectual al Estoniei, găzduind cea mai veche universitate, precum și Muzeul Național Estonian, care trebuie neapărat vizitat, și impresionantul Centru de Știință AHHAA, cel mai mare muzeu de știință din țările baltice.

Orașul vechi este locul perfect pentru a vă baza, dar la nord de centrul orașului, pe malul râului Emajõgi, Supilinn ("Orașul Supa") merită, de asemenea, o vizită. Acest cartier istoric plin de case frumoase din lemn a fost în trecut o mahala, dar acum a devenit una dintre cele mai dorite adrese din oraș. -Maureen O'Hare

Tainan, Taiwan

Sărbătorindu-și cea de-a 400-a aniversare în 2024, Tainan a devenit un punct de atracție al Taiwanului pe scena internațională. Acest oraș din sudul țării a depășit capitala Taipei, pentru a se mândri cu cea mai mare rată de ocupare a hotelurilor din Taiwan în ultimii doi ani.

Ce îl face atât de special? Tainan este considerat capitala mâncării de stradă din Taiwan și este îndrăgit pentru supele de carne de vită și omletele cu stridii, peisajele naturale de altă lume (vizitați Tsao Shan Moon World), apusurile pitorești peste fermele de sare, templele vechi colorate și muzeele noi și interesante.

De asemenea, a fost inclusă în topul celor mai bune 10 destinații turistice sustenabile din 2023 de către Booking.com. -Maggie Hiufu Wong

Nord-vestul statului Michigan

Răcoritorul și nesăratul lac Michigan atrage vara bărci pline de turiști, dar țărmul, orașele pitorești și peisajul rural ondulat din nord-vestul Michiganului au multe de oferit pe tot parcursul anului. Pe Golful Grand Traverse, Traverse City este o bază excelentă pentru a explora cramele de pe peninsulele Old Mission și Leelanau sau pentru a culege cireșe sau mere în sezon. Apoi, frunzișul toamnei este copt pentru a trage cu ochiul, urmat de păturile de zăpadă primitoare ale iernii.

De la Traverse City, autostrada pitorească M-22 urcă pe peninsula Leelanau și se întoarce în jos prin Leland, unde se află un sat istoric de pescari și o colecție de magazine și galerii interesante. Glen Arbor este un alt oraș care merită vizitat în drum spre Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, unde, de pe M-109, o drumeție de 4,5 km, numai nisip, peste dune masive, până la Marele Lac și înapoi, îi pregătește pe drumeții curajoși pentru o cină delicioasă.

Farm Club, un hibrid fermă-restaurant la 11 km de centrul orașului Traverse City, servește mâncăruri frumos pregătite care prezintă ingredientele din regiune - multe dintre ele cultivate la fața locului - într-un spațiu minimalist, asemănător unui hambar, care se revarsă în aer liber. -Marnie Hunter

Traseul ciclist Trans Dinarica, Balcani

Lansat în 2024, traseul ciclist Trans Dinarica va fi primul și singurul traseu de biciclete care va lega toate cele opt țări din Balcanii de Vest. Traseul de 100 de etape este conceput pentru cicliști de toate abilitățile, iar cei 4.000 de kilometri ai săi sunt compuși din drumuri asfaltate liniștite, poteci forestiere și piste de biciclete.

Cicliștii se pot bucura de coastele spectaculoase ale Albaniei și Croației, de parcurile naționale din Kosovo, de munții accidentați și de pădurile luxuriante din Muntenegru și de râurile spumoase din Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Serbia.

Călăreții pot obține mai multe informații și se pot înscrie pentru a primi știri despre actualizări ale traseelor, hărți, cazare și servicii la transdinarica.com. -MO

Culebra, Puerto Rico

Puerto Rico este mare și reprezintă o escapadă pe o insulă minunată. Dar dacă doriți o evadare de pe insula dvs. minunată? Aici intervine micuța Culebra. Se află la aproximativ 32 de kilometri în largul coastei de est a Puerto Rico și este departe de viața de noapte zgomotoasă și plină de rom din San Juan.

Aici accentul se pune pe activități în aer liber și pe relaxare. Nu uitați să vizitați plaja Flamenco Beach, care se încovoaie pe o milă în jurul unui golf adăpostit. Are puține valuri, ceea ce o face un loc superb pentru snorkeling și înot. Iar un tanc cu graffiti - o relicvă a armatei americane - oferă o priveliște foto impresionantă.

O mare parte din insulă este un refugiu natural și puteți face, de asemenea, drumeții, snorkeling, scufundări, caiac-canoe și pescuit. Faceți o excursie de o zi sau rămâneți peste noapte și faceți din această insulă destinația dvs. principală. -Forrest Brown

Angola

Această națiune din sudul Africii încearcă din răsputeri să se impună pe scena turismului, după ce a introdus recent o viză electronică de turism cu aprobare rapidă. În timp ce infrastructura turistică majoră s-ar putea să nu fie încă la zi, este o șansă de a explora o țară încă în afara radarului de călătorie.

Capitala Luanda are reputația de oraș de petrecere scump, dar în spațiile deschise, Angola are câteva peisaje spectaculoase și atracții culturale care te lasă cu gura căscată. Al doilea oraș, Lubango, oferă arhitectură colonială portugheză, o statuie impresionantă a lui Hristos Regele, în stil Rio, și acces la Tundavala Gap, o prăbușire amețitoare de la platourile răcoroase la câmpiile prăfuite și strălucitoare.

Merită, de asemenea, o vizită: Cascada Calendula Falls, cu o lățime de 396 de metri (1.300 de picioare) și paradisurile de surf de pe coasta atlantică, cum ar fi Barra do Kwanza și Cabo Ledo. -BN

Saint John, New Brunswick, Canada

A nu se confunda cu St. John's, capitala statului Newfoundland, Saint John este capitala statului New Brunswick - tot pe coasta de est a Canadei. Acest orășel fermecător este o bază excelentă pentru a vă bucura de Golful Fundy din apropiere, renumit pentru că are cele mai înalte maree din lume.

Orașul în sine este plin de arhitectură istorică, inclusiv Saint John City Market, un sit istoric național al Canadei. Construită între 1874 și 1876, este plină de magazine și localuri de alimentație. La 5 minute de mers pe jos se află Centrul de Arte Saint John. Amplasat în clădirea istorică Carnegie Building din oraș, este singura fostă bibliotecă Carnegie din estul Canadei.

În ceea ce privește cazarea, există cabane pe malul mării, hoteluri, moteluri, campinguri, hanuri istorice și pensiuni. Mâncarea de aici este la fel de excelentă cum v-ați aștepta de la un oraș maritim din Canada, cu o gamă largă, de la mâncăruri ieftine până la mese rafinate. -KC

Coreea de Sud

Odată cu vestea că "Squid Game" - încă cel mai urmărit serial de pe Netflix - va reveni cu un nou sezon în 2024, este timpul să îmbrățișăm încă o dată valul K.

Din fericire, călătoriile în această țară sunt mai ușoare ca niciodată. Guvernul renunță la cerința K-ETA - viza electronică de călătorie pentru Coreea de Sud - pentru călătorii din 22 de țări până la sfârșitul anului 2024, ca parte a campaniei Visit Korea Year.

Aceasta este o țară care le are cu adevărat pe toate. După ce ați explorat orașe futuriste precum Seul și Busan, latura culturală și istorică a vechii Corei vă așteaptă la Andong, supranumit "Spiritul Coreei de Sud", sau la cele șapte cimitire ale anticului Gaya Tumuli, recent înscris în patrimoniul mondial UNESCO în 2023. -MHW

Albania

Așezată pe coasta Adriaticii între Grecia și Muntenegru, este uimitor că Albania nu a fost mai populară ca destinație de plajă până acum. Dar prețurile sale prietenoase cu portofelul au făcut ca turismul să explodeze aici în ultimii ani - atât de mult încât, în 2023, un număr record de italieni au traversat Adriatica pentru vacanțele de vară la prețuri avantajoase.

În 2024 se va deschide un nou aeroport la Vlorë, pe coastă, care va facilita aceste călătorii pe plajă. Dar Albania este mult mai mult decât coasta sa. Țara are o cultură bogată, inclusiv istorie creștină și musulmană, cu centre istorice în orașe precum Berat și Gjirokastër, precum și peisaje montane uluitoare (Theth este cel mai popular).

În 2023, Albania a primit primul parc național fluvial sălbatic din Europa, în jurul râului Vjosa, de 270 de kilometri - sau pentru a ieși cu adevărat de pe drumurile bătute, rezervați un tur cu autoturismul cu Drive Albania. -Julia Buckley

Chile

Întinzându-se pe o distanță de aproximativ 2.700 de mile de la un capăt la altul, lunga și subțire Chile oferă câte ceva pentru toată lumea. În nord, peisajele spectaculoase simulează Marte pe Pământ în deșertul Atacama, unde hotelul cu 51 de camere Our Habitas Atacama pune accentul pe sustenabilitate. Noul hotel se potrivește perfect pentru "cea mai importantă destinație ecologică din lume", un titlu pe care Chile tocmai l-a obținut la World Travel Awards pentru al doilea an consecutiv.

Lumea naturală își pune cele mai bune picioare în față în toată țara: Mii de kilometri de coastă a Pacificului la vest, Anzii înalți în est și lacurile, vulcanii și Patagonia sălbatică în sud.

Schiul de clasă mondială în lunile iulie și august - o pauză binevenită de la sufocanta emisferă nordică - se află la două ore sau mai puțin de capitala Santiago. Iar noul Parque Nacional Glaciares de mare altitudine din apropierea orașului protejează terenurile din cea mai populată și istoric puțin protejată zonă a țării. -MH

Insulele Abrolhos, Australia de Vest

În fiecare an apare un nou episod în telenovela din jurul Marii Bariere de Corali - va fi scoasă de pe lista UNESCO? A mers bine regenerarea coralilor în acest sezon?

Pentru turiștii care preferă să nu se amestece în această situație, există o altă modalitate de a experimenta o parte din superba bogăție subacvatică a Australiei. La aproximativ 60 de kilometri în largul coastei Australiei de Vest, mai puțin cunoscute, Insulele Abrolhos găzduiesc unele dintre cele mai frumoase peisaje de pe Coasta de Corali a țării, deasupra și sub apă.

Balenele cu cocoașă trec pe aici în timpul iernii din emisfera sudică, iar călătorii norocoși pot zări leii de mare australieni. Pe insule nu există hoteluri, așa că vizitatorii îndrăzneți pot înnopta în orașul Geraldton sau se pot risipi pentru o barcă liveaboard, care oferă posibilitatea de a vedea apusuri de soare strălucitoare peste Oceanul Indian și de a face scufundări la primele ore, când peștii sunt cei mai activi. -Lilit Marcus

Macedonia, Grecia

Atena și insulele devin tot mai aglomerate în fiecare an, dar în nordul Greciei, regiunea Macedonia este relativ ferită de turismul excesiv. Cu toate acestea, are tot ceea ce vizitatorii se înghesuie să vadă în alte părți ale Greciei: situri arheologice, orașe bogate în istorie și plaje din belșug.

Aceasta a fost țara lui Alexandru cel Mare. Tatăl său, Filip al II-lea al Macedoniei, este înmormântat la Vergina, unde mormântul său a fost transformat într-un muzeu subteran de clasă mondială care expune descoperirile. În apropiere, există vestigii bizantine în orașul Veria, aflat pe vârful dealului, și podgorii superbe, precum Kir-Yianni, pe dealurile din jurul Naousa.

Salonic - capitala regiunii și al doilea oraș al Greciei - este un centru gastronomic, precum și un amalgam de epoci arhitecturale și arheologice. În apropierea orașului se află plajele de nisip din Halkidiki; spre granița cu Tracia se află locuri arheologice precum anticul Philippi și orașul Kavala, al cărui trecut otoman se vede în fiecare clădire. -JB

Panama

Poate că este cel mai faimos pentru minunea inginerească care este Canalul Panama, dar această țară din America Centrală este mult mai mult decât o destinație de tranzit.

Nu numai că Panama are o capitală vibrantă, cu un cartier vechi istoric inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, dar țara deține, de asemenea, peste o duzină de parcuri naționale, inclusiv Parque Nacional Volcán Barú, cel mai înalt punct din Panama.

Orașul Panama este, de asemenea, singura capitală mondială cu o pădure tropicală în limitele orașului. Vizitatorii dornici să aprofundeze peisajul cultural panamez într-un mod sustenabil pot rezerva aventuri turistice bazate pe comunitate prin intermediul unui portal digital numit SOSTUR Network, care pune în legătură călătorii cu comunitățile rurale și întreprinderile turistice. -Tamara Hardingham-Gill

Galicia, Spania

Plaje pustii mărginite de Oceanul Atlantic sălbatic și încadrate de peisajul accidentat al Parcului Național Islas Atlánticas. Fructe de mare apetisante. Și un oraș istoric legat pentru totdeauna de faimosul Camino de Santiago. Bine ați venit în Galicia, o regiune autonomă din extremitatea nord-vestică a Spaniei.

Capitala regională a Galiciei, Santiago de Compostela, se află de mult timp pe harta turistică datorită impresionantei sale catedrale din secolul al XII-lea, care este punctul final pentru sutele de mii de drumeți care pornesc în fiecare an în pelerinaj pe Camino de Santiago . Dar chiar dacă nu plănuiați să vă puneți cizmele de mers pe jos, agitatul Santiago ar trebui să fie pe radarul dumneavoastră.

Iar pentru priveliști spectaculoase, mergeți la Cabo Fisterra, o peninsulă stâncoasă unde se află pitorescul far Finisterre. Fosta reședință a farului este Hotelul O Semáforo de Fisterra. Farurile sunt un pic o temă în Galicia - există 19 faruri în total, inclusiv Turnul lui Hercule, protejat de UNESCO în secolul I, despre care se crede că este cel mai vechi far roman din lume care a supraviețuit. -Strada Francesca

Insulele din largul coastelor din Singapore

Orașul-stat Singapore prezintă urbanismul în cea mai bună formă: zgârie-nori biofilici, superarbori luminați cu neon și hoteluri de șase stele, toate depășindu-se reciproc pentru a redefini "luxul". Dar aventurarea în largul peninsulei devine rapid o opțiune mai interesantă.

Singapore își dezvoltă unele dintre insulele sale mai mici și nelocuite, de fapt, nu le dezvoltă. La doar o plimbare cu feribotul de la continent, Insula Lazarus găzduiește acum câteva case mici închiriabile, realizate din lemn reconstituit și alimentate cu energie solară. În apropiere, pe insula Sisters' Island se va deschide primul parc marin din țară - inclusiv o crescătorie de broaște țestoase marine și o zonă de protecție a coralilor - în 2024.

Deja deschisă pentru explorare este Insula St. John's, unde un traseu de 2,7 kilometri pune în evidență plante și flori native, luminând în același timp istoria plină de culoare a insulei, care a inclus o perioadă în care a fost centru de carantină în timpul unei epidemii de holeră. Este un loc potrivit pentru a te gândi la viața după o pandemie. -LM

Mérida, Mexic

Peninsula Yucatán este cel mai bine cunoscută pentru plajele sale tropicale, dar dacă vă aventurați în interiorul țării, veți avea parte de un tratament urban neașteptat.

"Unicitatea orașului Mérida provine dintr-un amestec de moștenire mayașă și colonială", a declarat David Casanova, care are un canal de YouTube imobili ar despre capitala statului Yucatáncu soția sa, Megan Sequeira Casanova. "Entuziasmul orașului începe cu bucătăria diversă și localnicii prietenoși și se extinde la vremea favorabilă pe tot parcursul anului."

În oraș, Paseo de Montejo este străjuit de conace istorice, muzee, galerii de artă și vânzători locali. Casanovas prezintă hotelurile de tip boutique din oraș, inclusiv Kuka y Naranjo. Pentru escapadele din apropiere, există plaja Progreso (la mai puțin de o oră distanță), ruinele mayașe fascinante și peșterile subterane cu apă numite cenotes.

Dacă vă îngrijorează siguranța personală în Mexic, Departamentul de Stat al SUA clasifică statele Yucatán și Campache ca fiind cele două cele mai sigure din decembrie. -FB

Maroc

Un favorit de mult timp al călătoriilor datorită peisajelor sale diverse și arhitecturii spectaculoase, Marocul și-a revenit cu hotărâre după un cutremur devastator în septembrie anul trecut.

În timp ce vizitatorii tind să se adune în orașe populare, cum ar fi Marrakech, Rabat și Fes, țara cu siguranță nu duce lipsă de locuri mai puțin aglomerate, care sunt, fără îndoială, la fel de atrăgătoare. Printre cele mai importante se numără Tétouan, orașul din apropierea primei proprietăți Regis Hotels and Resorts Morocco, și istoricul Meknes, care se numără printre cele nouă situri din patrimoniul mondial UNESCO ale țării.

Marocul se dovedește a fi un lider mondial în ceea ce privește turismul sustenabil, odată cu lansarea diferitelor inițiative de stimulare a generării de energie regenerabilă. Țara găzduiește, de asemenea, o serie de hoteluri ecologice semnificative, inclusiv Kasbah du Toubkal, administrat de berberi, situat la poalele spectaculoșilor Munți Atlas Înalt. -THG

Izvoarele de apă dulce din Florida

Cum v-ar plăcea să vă scufundați în apă limpede ca ginul în orice zi a anului? Puteți face acest lucru în unele dintre cele 1.000 sau mai multe izvoare de apă dulce recunoscute, răspândite în nordul și centrul Floridei.

Aceste piscine naturale imaculate oferă temperaturi stabile și vizibilitate pentru înot, tubing, snorkeling, scufundări, observarea vieții sălbatice și multe altele. Iată câteva dintre cele mai bune:

Wakulla Springs are o zonă de înot în apă de 21 grade Celsius (70 F), iar parcul de stat oferă un tur cu barca. Adâncimea la gura de aerisire este de aproximativ 185 de picioare (56 de metri). Rainbow Springs este considerat unul dintre cele mai frumoase din stat. Ginnie Springs, un sit privat, este renumit pentru scufundările și caverna sa. -FB

Texas Hill Country

În inima Texasului, Hill Country se mândrește cu propriile sale izvoare naturale. Un loc de primă mână, Krause Springs din Spicewood, atrage vizitatorii cu mai mult decât piscina alimentată de izvoare și gaura naturală de înot - există, de asemenea, o grădină de fluturi plină de clopoței de vânt magici. Iar Blue Bonnet Cafe - unde se găsesc unele dintre cele mai divine plăcinte cu cremă din lume - se află la o scurtă distanță cu mașina, în Marble Falls.

Răutăcioșii vor găsi, de asemenea, dealuri ondulate și trasee de drumeție, râuri sinuoase, crame, grătare, săli de muzică și de dans, plus o explozie de flori sălbatice în martie și aprilie. Iar în 2024, luna aprilie aduce și un spectacol ceresc în Hill Country - eclipsa totală de soare din 8 aprilie.

Gruene Hall din New Braunfels este legendară printre saloanele de dans istorice din Texas, iar Luckenbach, un cătun micuț în afara orașului Fredericksburg, mai mare și cu influență germană, are o sală de dans și cercuri regulate de culegători sub stejari. -MH

Fujairah

Unul dintre cele mai mici și mai puțin cunoscute emirate din Emiratele Arabe Unite, Fujairah este pe cât de liniștit, pe atât de frumos. Plin de lanțuri muntoase spectaculoase și plaje imaculate, este semnificativ mai puțin dezvoltat decât Dubai și Abu Dhabi, oferind o atmosferă autentică și liniștită greu de egalat.

Fujairah are o climă mai răcoroasă în comparație cu celelalte emirate din cauza poziției sale muntoase, dar lunile de iarnă sunt cu siguranță cea mai plăcută perioadă de vizitat.

Insula Snoopy, un loc de snorkeling care seamănă cu celebrul câine din desene animate întins pe spate, este o atracție de top datorită apelor sale cristaline și a recifurilor de corali, în timp ce cascadele de apă din Parcul Național Wadi Wurayah sunt o altă atracție de neratat. -THG

Groenlanda

Peisajele uluitoare din Groenlanda - un teritoriu autonom al Danemarcei situat la nord-est de Canada - vor deveni ceva mai accesibile pentru călătorii internaționali în acest an.

Noi aeroporturi internaționale se deschid în capitala Groenlandei, Nuuk, și în orașul de coastă Ilulissat. Aceste centre de aviație promit piste mai lungi, care vor putea gestiona aeronave comerciale mai mari. Criza climatică este o amenințare vizibilă și reală în Groenlanda, iar investițiile în domeniul turismului sunt în creștere, deoarece schimbările climatice reprezintă un obstacol pentru industriile tradiționale.

Aflați mai multe despre modul în care se adaptează Groenlanda și despre poveștile poporului inuit care trăiește în regiune de mii de ani la Centrul Icefjord din Ilulissat, pe coasta de vest. Coloratul Ilulissat găzduiește, de asemenea, Ilulissat Icefjord, clasat pe lista UNESCO, care oferă priveliștea uluitoare a unui golf plin de iceberguri plutitoare. În general, natura este evenimentul principal în Groenlanda, cu alte puncte de atracție, printre care se numără observarea balenelor, plimbarea cu sania trasă de câini și observarea Aurora Boreală. -FS

Uzbekistan

Înainte de pandemie, Uzbekistanul era pregătit să fie următorul mare eveniment în domeniul călătoriilor, datorită unei serii de reforme ambițioase menite să transforme țara într-o destinație de clasă mondială.

Acum, a venit în sfârșit momentul său.

Oferind acces fără vize cetățenilor din 86 de țări, peisajele neatinse și arhitectura bine conservată ale Uzbekistanului sunt gata și așteaptă să uimească vizitatorii.

Pentru o mai bună cunoaștere a poziției Uzbekistanului în inima legendarului Drum al Mătăsii, o rută comercială istorică ce mergea din China și India până la Marea Mediterană, vă așteaptă orașele Samarkand, Bukhara și Khiva. Între timp, satul muntean uzbec Sentob - la aproximativ 3,5 ore de Samarkand - a fost adăugat pe lista UNESCO a "celor mai bune sate turistice" în 2023. A fost citat pentru angajamentul său față de dezvoltarea durabilă, cu accent pe natură, alimente organice și turism ecologic și montan.

Deplasarea în țară este ușoară datorită trenului de mare viteză Afrosiyob Express, care leagă capitala Tașkent de Samarkand și Bukhara. -KC

Sursa: edition.cnn.com