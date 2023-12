Un templu indian a devenit "fără cruzime" cu un elefant robotizat în mărime naturală

Modelul asemănător unui animal, care are o înălțime de 3,2 metri, se numește Irinjadappilly Raman. Acesta va fi folosit pentru a desfășura ceremonii la templul Irinjadappilly Sree Krishna într-un mod "sigur și fără cruzime", potrivit unui comunicat de presă al organizației People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) din India, care a donat elefantul.

Majoritatea elefanților aflați în captivitate în India sunt deținuți ilegal sau au fost trimiși în alt stat fără permisiune, a precizat organizația pentru drepturile animalelor.

Animalele sunt supuse unor pedepse aspre și bătăi cu arme care au un cârlig cu vârf metalic, a adăugat PETA India. Ca urmare, multe dintre ele suferă răni dureroase la picioare și la picioare după ce sunt încătușate de beton pentru perioade lungi de timp.

Elefanții pot manifesta un comportament antisocial după ce sunt privați de hrană adecvată, apă sau îngrijire veterinară. Elefanții frustrați încearcă adesea să se elibereze din captivitate și, ca urmare, pot răni alte animale, oameni sau bunuri, a adăugat grupul.

Liderii comunității au participat duminică la o ceremonie religioasă - cunoscută sub numele de Nadayiruthal - pentru a introduce robotul donat în templu.

Rajkumar Namboothiri, preotul șef al templului, a declarat că este "extrem de fericit și recunoscător" pentru donație.

"Suntem extrem de fericiți și recunoscători că am primit acest elefant mecanic care ne va ajuta să ne desfășurăm ritualurile și festivalurile într-un mod lipsit de cruzime și sperăm că și alte temple se vor gândi să înlocuiască elefanții vii pentru ritualuri", a declarat Namboothiri în comunicat.

Actrița Parvathy Thiruvothu, o susținătoare a proiectului, a declarat că demersul va ajuta animalele să aibă "o viață respectuoasă și demnă".

"În ziua de azi, avem acces la înțelegerea a ceea ce sunt obligate să îndure animalele atunci când oamenii le folosesc pentru divertisment", a declarat Thiruvothu în comunicat.

"Este timpul să facem pași mai puternici și cu mai mult impact pentru a opri astfel de abuzuri și pentru a permite animalelor să aibă vieți respectuoase și demne."

PETA India a declarat că elefanții captivi au ucis 526 de persoane în Kerala într-o perioadă de 15 ani, din 1997 până în 2012.

Sursa: edition.cnn.com