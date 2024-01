Un tânăr de 16 ani zguduie orbita amețitoare, adesea bizară, a Campionatului Mondial de Darts

Desfășurat în istoricul Alexandra Palace din nordul Londrei, acest spectacol sportiv anual unic în felul său este un magnet pentru mii de oameni care doresc să se bucure de experiența adesea amețitoare și întotdeauna bizară de a urmări cel mai bun jucător de darts din lume luptând pentru trofeul Sid Waddell.

Competiția, care are loc în perioada Crăciunului și în Anul Nou, se mândrește cu o atmosferă unică. Este un eveniment în care alcoolul se măsoară mai degrabă în ulcioare decât în halbe și în care participarea publicului, asemănătoare pantomimelor, este binevenită, fanii lăsându-se purtați de val pentru câteva ore.

În acest an, evenimentul a primit o atenție suplimentară datorită performanțelor istorice ale noului superstar al sportului, Luke Littler.

Tânărul de 16 ani, foarte puțin cunoscut înainte de a-și face debutul la campionatele din acest an, a captat imaginația publicului devenind cel mai tânăr jucător care a ajuns vreodată în semifinalele turneului.

Adolescentul, proaspăt ieșit de pe băncile școlii, a devenit ulterior băiatul de afiș al competiției din acest an, care a oferit din nou multă dramatism.

Pentru a înțelege pe deplin această sărbătoare anuală a excelenței în materie de săgeți, este recomandabil să îmbrățișăm arta costumelor de lux.

Spectatorii se îmbracă în cele mai scandaloase costume imaginabile; o tradiție care duce la unele duble priviri derutante în timp ce posesorii de bilete se adună la intrare.

În orice zi, puteți vedea o pereche de Power Rangers discutând cu un grup de Minioni, puteți fi martorii unui bărbat îmbrăcat din cap până în picioare ca o placă de săgeți care face poze cu o turmă de animale cu blană de dimensiuni umane și Superman care se chinuie să scoată un bilet electronic de pe telefon.

"O atmosferă uimitoare

Alegerea vestimentației reflectă atmosfera de carnaval care atrage anual mii de oameni într-unul dintre cele mai apreciate locuri de divertisment din Londra.

Inaugurat în urmă cu 150 de ani și oferind vederi panoramice uimitoare asupra Londrei, Alexandra Palace găzduiește acum o serie de evenimente culturale, inclusiv concerte de muzică, focuri de artificii și spectacole de teatru.

Impozanta clădire victoriană situată pe o colină din nordul Londrei a văzut concerte ale unor artiști precum Rolling Stones, Pink Floyd și Jay-Z, deși în ultimii 16 ani a devenit sinonimă cu darts. Dacă fotbalul are stadionul Wembley și tenisul are Wimbledon, darts are "Ally Pally".

Marca verde neon a sponsorului principal al turneului acoperă fără reproșuri picturile murale gigantice care, de ani de zile, împodobesc marile holuri ale Palatului, în timp ce fast-food-uri nu foarte ieftine, dar mereu vesele, servesc bunătăți unsuroase în vasta Sală Mare, care odinioară găzduia banchete.

"Este o atmosferă extraordinară și o șansă de a te îmbăta. Este ca un meci de fotbal, fără ostilitate", a declarat fanul Richard Sampson, îmbrăcat ca un vânător de fantome, pentru CNN Sport, reflectând asupra motivului pentru care a ales să participe împreună cu partenera sa și prietenii lor.

"Nu susții pe nimeni, ci doar aplauzi când se întâmplă ceva bun. Sportul este secundar".

Discipolii de darts care fac în fiecare an acest pelerinaj spre nirvana lor sportivă nu au nevoie de prea multe încurajări pentru a se distra, euforia începând pe treptele din fața intrării și continuând până la scena din West Hall a Palatului.

Fanii scandează o gamă eclectică de cântece în timp ce urmăresc acțiunea palpitantă pe marginea scaunelor, cu tensiunea gravată pe față, încolăciți pentru a sărbători absolut totul și orice.

Unii încă se întreabă dacă darts, o activitate devenită populară în pub-urile englezești în secolele XIX și XX, poate fi considerată un sport adevărat, având în vedere că jucătorii nu sunt întotdeauna în cea mai bună formă atletică și că, în mod istoric, beau și fumează în timpul meciurilor profesionale.

Dar acest stereotip obosit contrastează puternic cu teatrul de neegalat pe care îl poate oferi o zi de campionat mondial de darts, jucătorii rămânând nemilos de preciși sub cea mai incredibilă presiune, ceea ce a dus la unele bătălii titanice care au sporit popularitatea acestui sport în ultimii ani.

Câștigătorul campionatului mondial din acest an nu numai că va pune acum mâna pe trofeul Sid Waddell Trophy - numit după regretatul prezentator care a devenit cunoscut drept "vocea darts" - dar va lua și o parte din premiul de 2,5 milioane de lire sterline (3,16 milioane de dolari).

Această sumă deloc neglijabilă este parțial rezultatul interesului televiziunilor - Sky Sports a semnat un contract pe șapte ani pentru a transmite meciurile de darts pe un canal dedicat în 2017.

"Sprijinul acordat de Sky Sports de la înființarea PDC, în urmă cu aproape 25 de ani, a fost o parte vitală în succesul acestui sport", a declarat președintele de atunci al Professional Darts Corporation (PDC), Barry Hearn, în prezent președinte al organizației, atunci când a fost anunțat acel contract de difuzare .

"Este doar o petrecere

Spectacolul începe cu adevărat atunci când jucătorii intră în arenă pe muzica aleasă de ei, melodiile care încântă mulțimea antrenându-i și mai mult pe fanii deja amețiți.

Pentru acel scurt moment, este ca și cum jucătorii sunt rockstars, asemenea lui David Bowie și Prince, cu publicul în palmă.

Când încep meciurile, uralele mulțimii sunt punctate de zgomotul metronomic al săgeților care își ating ținta.

Cele mai mari urale sunt rezervate pentru momentul în care jucătorii ating scorul maxim de 180, un semnal pentru ca mulțimea să își arunce berile în aer.

Zgomotul nu pare să se diminueze niciodată și se intensifică pe măsură ce mulțimea de după-amiază face loc sesiunii de seară, care este vizibil mai veselă.

"Ridicați-vă, dacă iubiți săgețile" este strigătul de adunare care punctează fiecare sesiune.

"Nu știu nimic despre darts, dar toată lumea este atât de prietenoasă", a declarat pentru CNN Sport Tracy Dixon-Smith, care poartă o perucă de un verde strălucitor, în timp ce participă la primul ei turneu de darts.

"Mi-a luat o veșnicie să mă întorc de la toaletă pentru că dansam cu toți cei pe care îi întâlneam. A fost foarte distractiv, este doar o petrecere".

Țara Minunilor mai mică

În timp ce fanii dansează, jucătorii sunt concentrați asupra sportului. Unii caută să blocheze zgomotul, în timp ce alții ajută la orchestrarea scandărilor, valorificând energia mulțimii pentru a-și spori propria performanță.

"Mergând astăzi aici mi s-a făcut pielea de găină, știind că voi juca din nou pe acea scenă", a declarat Littler, noul erou al sportului, pentru CNN Sport, înainte de meciul său din turul al treilea.

Starul debutant a uimit lumea întreagă, deschizându-și drumul până în final four al competiției, învingând adversari cu zeci de ani mai experimentați pe parcurs.

De când a apărut pe scena mondială, după o carieră impresionantă la juniori, Littler și-a văzut popularitatea explodând - acum are cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele de socializare mai mulți decât înainte.

Dragostea sa pentru sărbătorirea victoriilor mâncând kebaburi a fost bine documentată de presa mondială, care a sărit în sus cu Littler.

Introducerea sa fulminantă în viața de jucător profesionist de darts a stârnit deja controverse - tânărul a simțit nevoia să își ceară scuze după ce a pozat cu o fotografie a unui ziar britanic de top roșu.

Dar adolescentul iubitor de Xbox nu a lăsat ca ultimele săptămâni amețitoare să aibă un impact asupra darts-ului său, performanțele sale pe scenă demonstrând o maturitate remarcabilă.

"Îmi place", a adăugat el, când a fost întrebat cum face față presiunii mulțimii.

"Oamenii scandează, strâng bere la gât, este o nebunie. Este greu să te concentrezi, îți scandează numele, dar trebuie să ți-l scoți din cap și cumva trebuie să te concentrezi."

Littler este acum unul dintre favoriții la ridicarea trofeului pe 3 ianuarie, dar trebuie mai întâi să îl învingă pe fostul campion mondial Rob Cross în semifinalele de marți.

Se poate spune că puține evenimente pot egala combinația dintre cea mai teatrală dramă sportivă imaginabilă și explozia de prostie colectivă de la Alexandra Palace.

Fanii, mulți dintre ei în stare de ebrietate, pleacă cu sufletul la gură de la această zi, disperați să se întoarcă din nou în acest colț al Londrei pentru a asista la un eveniment sportiv cu totul aparte.

La sfârșitul nopții, când toată lumea a dansat până la cel mai apropiat adăpost, bătrânul și mărețul Alexandra Palace rămâne liniștit după o altă zi de acțiune neîncetată, singura amintire a hoardelor de petrecăreți fiind obiectele de vestimentație aruncate care zac împrăștiate pe treptele sale istorice.

