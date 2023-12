Un penalty apărat de Kepa Arrizabalaga ajută Chelsea să câștige Supercupa UEFA în fața lui Villarreal

În condițiile în care meciul de la Belfast s-a terminat 1-1 după prelungiri, portarul Kepa a fost introdus în locul lui Eduoard Mendy pentru loviturile de departajare.

Aceasta s-a dovedit a fi o decizie tactică inteligentă din partea managerului Thomas Tuchel, deoarece Kepa, căruia i s-a reținut o săptămână de salariu atunci când a refuzat să fie înlocuit în finala Cupei Carabao de acum doi ani, a făcut parade bune pentru a-i respinge pe Aïssa Mandi și Raúl Albiol din penalty.

În urma paradei lui Albiol, loviturile de departajare s-au încheiat cu 6-5 în favoarea lui Chelsea, oferindu-i lui Tuchel al doilea trofeu ca antrenor al lui Chelsea, după victoria din finala Ligii Campionilor din sezonul trecut împotriva lui Manchester City.

"Am fost pregătit pentru că știam că se poate întâmpla acest lucru și am încercat să fiu pregătit mental și fizic când am ajuns la penalty-uri", a spus Kepa despre înlocuirea târzie.

"Edou a făcut o treabă fantastică înainte, a fost un meci greu, greu, împotriva unei echipe foarte dificile. Am câștigat și suntem foarte fericiți. Toată echipa a făcut o treabă fantastică și avem medalia".

Hakim Ziyech a adus-o pe Chelsea în avantaj la jumătatea primei reprize a meciului de miercuri, când a transformat o centrare a lui Kai Havertz în careu.

Villarreal a fost aproape de a egala scorul când Alberto Moreno a trântit un voleu în bara transversală la pauză, iar apoi Gerard Moreno a lovit și el lemnul la începutul celei de-a doua reprize, după o degajare alunecoasă a lui Mendy și o paradă cu vârful degetelor.

Cu toate acestea, Villarreal a reușit să egaleze când Gerard Moreno a marcat după o lovitură de rever a lui Boulaye Dia în careul lui Chelsea.

Când meciul a avansat la penaltiuri, prima lovitură de departajare a lui Havertz a fost apărată de Sergio Asenjo pentru a-i oferi lui Villarreal avantajul.

Gerard Moreno și César Azpilicueta au marcat apoi amândoi, înainte ca penalty-ul lui Mandi să fie apărat de Kepa.

Meciul a fost decis în cele din urmă în a doua repriză a morții subite, când Antonio Rüdiger a marcat cu o cursă directă neconvențională, iar Albiol a fost respins.

Supercupa se dispută la începutul fiecărui sezon între campioanele în exercițiu din Liga Campionilor și Europa League.

"Am fost foarte puternici în primele 30, 35 de minute, dar apoi am pierdut câteva mingi ușoare după golul nostru", a spus Tuchel. "În a doua repriză, am fost prea pasivi, prea multe pierderi de mingi, iar ei au egalat meritat.

"De atunci și până la final, am fost din nou foarte puternici. Am investit mai mult până în minutul 120 și am meritat să câștigăm".

Principala pată a serii pentru Chelsea a fost o accidentare la umăr a lui Ziyech în prima repriză - lucru pe care Tuchel l-a descris ulterior ca fiind "grav".

Echipa sa își începe sezonul din Premier League sâmbătă împotriva lui Crystal Palace, în timp ce Villarreal joacă luni cu Granada în La Liga.

