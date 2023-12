Un nou studiu relevă că deținerea de capital privat în spitale a făcut ca îngrijirea să fie mai riscantă pentru pacienți

Studiul de mare amploare, publicat marți în revista JAMA, a analizat ratele a 10 evenimente adverse grave asociate cu îngrijirea medicală în 51 de spitale înainte și după ce acestea au fost cumpărate de firme de capital privat - un model de finanțare conceput pentru a face bani pentru investitori. Cercetătorii au comparat apoi aceste rezultate cu ratele acelorași complicații la 259 de spitale care nu au fost deținute de firme de capital privat.

În ultimii ani, firmele de capital privat au achiziționat bucăți mari din sistemul de furnizare de servicii medicale din SUA. Pe lângă spitale, aceste achiziții includ cămine de bătrâni, sisteme de sănătate comportamentală și cabinete medicale private. Cercetările academice au arătat că proprietatea de capital privat este asociată cu rate de deces mai mari pentru pacienții din centrele de îngrijire și cu costuri mai mari pentru contribuabili. La începutul acestei luni, Comisia pentru buget a Senatului și-a anunțat investigația bipartizană privind impactul achizițiilor de capital privat asupra unităților de îngrijire a sănătății.

În total, cercetătorii au analizat rezultatele a aproape 5 milioane de spitalizări, care au fost disponibile prin intermediul datelor privind cererile de rambursare Medicare. Cercetătorii au avut la dispoziție cel puțin trei ani de date pentru fiecare spital inclus în analiză.

Multe dintre aceste complicații sunt denumite "never events", deoarece sunt erori medicale care pot fi prevenite și care nu ar trebui să apară niciodată în timpul îngrijirii de rutină, cum ar fi lăsarea unui obiect străin în corp după o intervenție chirurgicală, nepotrivirea corectă a grupei de sânge a unui pacient, căderile, infecțiile la anumite tipuri de locuri de intervenție chirurgicală sau la locul unde medicii introduc catetere sau linii centrale, cheagurile de sânge după operațiile de înlocuire a articulațiilor și escare de presiune.

Cercetătorii au declarat că au realizat acest studiu deoarece, deși au existat unele dovezi care să arate rezultatele economice după ce firmele de capital privat achiziționează spitale, cum ar fi creșterea ratelor de facturare, s-a înțeles foarte puțin modul în care acest model de afaceri poate avea un impact asupra îngrijirii pacienților.

Studiul a constatat că ratele complicațiilor dobândite de pacienți în spital au crescut cu 25% în spitale după ce acestea au fost cumpărate de firme de capital privat.

Autorul studiului, Dr. Zirui Song, a declarat că această creștere a fost determinată de o creștere de 27% a căderilor, care tind să se întâmple la etajele generale ale spitalului; o creștere de 38% a infecțiilor cu linii centrale, care sunt asociate cu îngrijirea la terapie intensivă; și o dublare a ratelor de infecții ale locului intervenției chirurgicale.

Creșterea numărului de infecții ale căilor centrale a avut loc în ciuda faptului că spitalele cu capital privat au inserat cu aproximativ 16% mai puține linii centrale - porturi în vene mari care sunt implantate chirurgical la pacienții care au nevoie de medicamente, alimente sau lichide intravenoase regulate.

"În toate cele trei așa-numite straturi ale spitalului, de la etajele generale la secțiile de terapie intensivă și la sălile de operație, am observat o schimbare medie destul de izbitoare și îngrijorătoare", a declarat Song, care este profesor asociat la Harvard Medical School, într-un interviu acordat editorilor JAMA.

Așadar, cum anume ar putea proprietatea unei firme de capital privat să diminueze îngrijirea pacienților? Song spune că nu pot răspunde la această întrebare doar din datele privind cererile de rambursare Medicare, dar că cercetările anterioare au arătat că aceste tipuri de achiziții sunt adesea legate de reduceri de personal și de înlocuirea lucrătorilor mai bine plătiți, cum ar fi medicii și asistentele, cu angajați mai prost plătiți.

"Deci, reducerea personalului este un mecanism potențial care a fost cel puțin documentat în contextul capitalului privat", a spus Song.

De asemenea, a existat o ușoară schimbare în ceea ce privește demografia pacienților la spitalele cu capital privat de-a lungul anilor de studiu. În general, a existat o tendință la aceste spitale de a trata mai puțini pacienți care erau eligibili atât pentru beneficiile Medicare, cât și pentru Medicaid, un semn al pacienților cu venituri mai mici. De asemenea, spitalele cu capital privat au trecut la admiterea unor pacienți puțin mai tineri și au fost mai predispuse să transfere pacienții către alte spitale de îngrijire acută.

În cele din urmă, a spus Song, există un proces de luare a deciziilor clinice, iar achiziția de către firmele de capital privat poate avea un impact asupra acestuia.

"În medie, observăm că medicii din prima linie iau decizii care, cel puțin pentru populația beneficiară de Medicare, echivalează cu diferențe în rezultatele lor clinice", a spus el.

Song a spus că este nevoie de mai multe cercetări cu privire la modul în care considerațiile financiare legate de proprietatea de capital privat pot avea un impact asupra procesului de luare a deciziilor clinice. El a sperat că studii similare vor fi efectuate și pentru alte tipuri de medii de îngrijire a sănătății, cum ar fi cabinetele medicale, telehealth și chiar practicile de sănătate comportamentală.

Sursa: edition.cnn.com