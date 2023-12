Poveste evidențiată

Un jucător de golf în vârstă de 93 de ani a marcat primul hole-in-one înainte de a se pensiona

Și-a anunțat retragerea din joc la scurt timp după aceea

'Părea că Domnul știa că aceasta era ultima mea rundă'

Aceasta este mentalitatea adoptată de jucătorul de golf Ben Bender, în vârstă de 93 de ani, din Ohio, Statele Unite, care a jucat golf timp de 65 de ani fără să reușească o gaură în unu.

Totul s-a schimbat luna trecută, când a marcat prima sa.

"Mă apropiasem de câteva hole-in-one, dar aceasta a fost la nivel pe green înainte de a se curba spre gaură și a intrat", a declarat Bender pentru Zanesville Times Recorder.

Bender, cândva un jucător de golf cu un handicap de trei, știa că zilele sale de joc sunt numărate din cauza sănătății în declin și și-a anunțat retragerea din joc la scurt timp după aceea.

"Am fost uimit când am privit-o. Am mai jucat câteva găuri, dar mă dureau șoldurile și a trebuit să mă opresc", a adăugat el. "Se pare că Domnul știa că aceasta era ultima mea rundă, așa că mi-a dat o gaură în unu".

Bender a început să joace golf la vârsta de 28 de ani, după ce colegii săi de muncă l-au rugat să li se alăture și a devenit imediat un student al jocului.

"Când am ajuns acolo, eram gata să-mi pun mingea pe un tee când un alt tip mi-a spus că nu poți face asta. Poți să o pui pe tee doar atunci când o conduci. Am lovit mingea și am sărit din iarbă ca un iepure", a spus el.

"Așa am învățat să joc. Am vorbit unul cu celălalt și am lucrat împreună. M-am bucurat de joc până la sfârșit".

"Beneficii pentru sănătate

Potrivit unei cercetări efectuate de Universitatea din Edinburgh, practicarea golfului aduce numeroase beneficii pentru sănătate și poate crește speranța de viață.

"Având în vedere că acest sport poate fi practicat de la cei foarte tineri până la cei foarte bătrâni, acest lucru demonstrează o mare varietate de beneficii pentru sănătate pentru oameni de toate vârstele", a declarat pentru CNN Dr. Andrew Murray, unul dintre principalii cercetători din cadrul studiului.

"Un studiu din Suedia a constatat că jucătorii obișnuiți de golf au trăit în medie cu cinci ani mai mult decât cei care nu joacă golf.

"Știm că activitatea fizică moderată pe care o oferă golful crește speranța de viață,

"De asemenea, poate ajuta la prevenirea și tratarea a peste 40 de boli cronice majore, cum ar fi atacurile de cord, accidentele vasculare cerebrale, diabetul, cancerul de sân și de colon."

Asul lui Bender i-a pus capăt carierei sale în mod corespunzător.

"Am fost norocos să joc golf atât de mult timp, dar nu m-am așteptat niciodată (la o gaură în unu)", a spus el. "Mi-a plăcut jocul și urăsc să renunț la el, dar nu pot juca la nesfârșit".

