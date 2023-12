Un copil neînsoțit de 6 ani a fost urcat pe un zbor greșit al companiei Spirit Airlines

Într-o declarație trimisă prin e-mail către CNN, Spirit Airlines și-a cerut scuze familiei, spunând că pe 21 decembrie, copilul trebuia să zboare de la Aeroportul Internațional Philadelphia la Aeroportul Internațional Southwest Florida din Fort Myers.

În schimb, Spirit Airlines a spus că copilul a fost "îmbarcat incorect" într-un avion spre Orlando.

"Copilul a fost întotdeauna sub îngrijirea și supravegherea unui membru al echipei Spirit și, imediat ce am descoperit eroarea, am luat măsuri imediate pentru a comunica cu familia și a o reconecta", a declarat compania aeriană într-o declarație pentru CNN.

WINK-TV, afiliat CNN, a vorbit cu Maria Ramos, o femeie care a identificat copilul ca fiind nepotul ei în vârstă de 6 ani.

După ce avionul în care ar fi trebuit să se afle inițial a aterizat, iar nepotul ei nu se afla în el, Ramos a intrat în panică, a declarat ea pentru WINK-TV.

Ramos a declarat pentru WINK-TV că a primit un telefon de la nepotul ei după ce acesta a aterizat în Orlando, iar ei au făcut un drum de aproape 160 de mile din Fort Myers pentru a lua copilul.

Compania aeriană s-a oferit să le ramburseze drumul, a declarat Ramos pentru WINK-TV, dar, mai important, ea vrea să știe de ce s-a întâmplat acest lucru.

Spirit Airlines nu a abordat modul în care s-a produs greșeala, dar a declarat că "ia în serios siguranța și responsabilitatea transportului tuturor oaspeților noștri și desfășoară o anchetă internă. Ne cerem scuze familiei pentru această experiență".

Sursa: edition.cnn.com