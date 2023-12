Un avion Delta a aterizat cu trenul de aterizare în sus pe aeroportul din Charlotte

Nu au fost raportate răniți în urma incidentului, dar pista a fost închisă în timp ce echipele de la aeroport au lucrat la îndepărtarea avionului de pe pistă, a transmis Aeroportul CLT într-o postare pe Facebook.

Zborul, operat cu un Boeing 717, a decolat din Atlanta în jurul orei 7:25, potrivit unui comunicat al companiei Delta. La bord se aflau 96 de clienți, doi piloți și trei însoțitori de bord.

"În timp ce se apropia de CLT, piloții au primit o indicație 'nose gear unsafe'. Echipajul a inițiat o procedură de apropiere ratată pentru a investiga mai mult indicația", a precizat Delta într-o postare pe site-ul său.

Compania aeriană a precizat că rapoartele inițiale arată că echipajul a zburat pe lângă turnul de control al traficului aerian din Charlotte pentru ca controlorii de trafic aerian să poată inspecta vizual avionul. Această observație a indicat că ușile trenului de aterizare din față erau deschise, dar trenul de aterizare propriu-zis nu coborâse.

Avionul a aterizat la ora 8:58 a.m. EDT în Charlotte cu trenul de aterizare din față ridicat, a precizat Delta.

Pista a fost închisă pentru cea mai mare parte a zilei. În jurul orei 19.00, aeroportul a anunțat pe site-ul său că aeronava a fost îndepărtată de pe pista 18R/36L și că pista a fost inspectată.

"Pista este acum deschisă. Vă rugăm să continuați să verificați cu compania dvs. aeriană situația actualizată a zborurilor", a precizat aeroportul.

'A fost o aterizare fără probleme'

Piloții și echipajul de la bord au fost "calmi și calmi" în timpul aterizării de urgență de miercuri dimineață, a declarat pasagerul Chris Skotarczak.

"Echipajul a făcut un pas înainte și a început să treacă în revistă toate procedurile și protocoalele de siguranță în caz de urgență", a spus Skotarczak.

"Am putut vedea umbra avionului și am putut vedea că nu era coborât trenul de aterizare din față. Am accelerat din nou, apoi am făcut câteva cercuri și, în cele din urmă, am aterizat. A fost o aterizare lină, iar piloții și echipajul au fost extraordinari. Calm și liniștit în cabină și toată lumea a rămas calmă."

"Nimic nu este mai important decât siguranța clienților și a oamenilor noștri", a declarat Delta într-un comunicat pentru CNN. "Deși acesta este un eveniment rar, echipajele de zbor Delta se antrenează intensiv pentru a se descurca în siguranță în multe scenarii, iar zborul 1092 a aterizat în siguranță fără a fi raportate răni. Ne cerem scuze clienților noștri pentru experiența lor".

Toți pasagerii au fost coborâți cu autobuzul din avion și duși la terminal.

Unele zboruri Delta au fost amânate ca urmare a incidentului, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului pentru CNN.

Alte două piste ale aeroportului au rămas deschise în timp ce pista afectată a fost închisă, a precizat FAA.

FAA va investiga de ce trenul de aterizare nu a coborât în timpul aterizării. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (National Transportation Safety Board) investighează de asemenea.

Pete Muntean, Jamiel Lynch și Caroll Alvarado de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com