Uciderea imamului în fața moscheii din New Jersey nu pare să fie motivată de prejudecăți, spun oficialii, în timp ce căutările atacatorului continuă

Imamul Hassan Sharif a fost împușcat de mai multe ori în fața Masjid Muhammad-Newark miercuri, chiar înainte de rugăciunea din zori, au declarat autoritățile, adăugând că încă încearcă să stabilească cine l-a împușcat. Imamul, liderul de rugăciune al moscheii, a murit câteva ore mai târziu la un spital.

"Nu se pare că imamul a fost victima unei crime părtinitoare sau că acest lucru are legătură cu terorismul", a declarat procurorul interimar al comitatului Essex, Theodore N. Stephens II, în cadrul unei conferințe de presă de miercuri.

Procurorul general al statului New Jersey, Matthew J. Platkin, a declarat că, deși dovezile găsite până acum nu indică o prejudecată, anchetatorii nu știu încă ce a motivat împușcăturile.

Nu a fost anunțată nicio arestare. Autoritățile au cerut membrilor publicului să vină cu orice informații miercuri, în timp ce poliția a căutat înregistrări video de supraveghere din zonă.

"Nu cunoaștem încă toate detaliile, dar iată ce știm: Imamul Hassan Sharif a fost alături de locuitorii acestui oraș și noi vom fi alături de el și de familia sa", a declarat miercuri primarul din Newark, Ras J. Baraka, într-un comunicat.

Uciderea are loc în contextul în care, de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, în octombrie, au fost raportate tot mai multe amenințări, violențe și discursuri de ură împotriva americanilor musulmani și ev rei. Această creștere i-a făcut pe musulmani să fie în alertă maximă.

"Știu că, în lumina evenimentelor globale și cu o creștere și prejudecăți îndreptate împotriva multor comunități cu care ne confruntăm în tot statul nostru, dar în special a comunității musulmane, sunt mulți în New Jersey în acest moment care simt un sentiment sporit de teamă sau anxietate", a declarat Platkin.

Autoritățile au sporit deja securitatea în jurul moscheilor și a altor lăcașuri de cult din tot statul, a spus Platkin.

"De la 7 octombrie, am avut o prezență sporită în interiorul și în jurul lăcașurilor de cult, sincer, pentru toate comunitățile noastre religioase, dar în special pentru comunitățile musulmane și evreiești." a declarat Platkin miercuri. "Astăzi, am făcut acțiuni de informare către comunitățile musulmane atât în Newark, dar și în tot statul New Jersey și vom oferi, așa cum am făcut-o în ultimele luni, orice resursă de care au nevoie pentru a se simți în siguranță."

Guvernatorul New Jersey, Phil Murphy, a încercat, de asemenea, să liniștească miercuri comunitatea musulmană din stat.

"În acest moment, nu avem nicio informație despre autorii sau motivațiile din spatele acestui incident, dar știu că forțele de ordine vor furniza actualizări, după caz", a declarat Murphy într-un comunicat.

Un imam a protestat împotriva violenței armelor de foc

Sharif a fost lăudat pentru leadership-ul și eforturile sale de a combate violența în comunitate.

"A fost un avocat al comunității care a protestat continuu împotriva violenței cu arme de foc. El a sprijinit orașul în toate eforturile sale de a ajuta la menținerea siguranței orașelor noastre. Orașul va deplânge cu profundă pierdere absența sa", a declarat directorul Siguranței Publice din Newark, Fritz G. Fragé, la conferința de presă de miercuri.

Moscheea lui Sharif face parte din programul "predare în siguranță" al orașului, ceea ce înseamnă că fugarii se pot preda autorităților acolo pentru a reduce riscurile de interacțiuni violente, a declarat Fragé.

Sharif a fost imam rezident al Masjid Muhammad-Newark timp de aproximativ cinci ani și a fost implicat în eforturile interconfesionale din Newark, a spus Fragé.

"El a sprijinit orașul cu toate eforturile sale și ajutând la menținerea orașului nostru în siguranță", a continuat Fragé. "Este cu o pierdere profundă că orașul va plânge absența sa".

Filiala din New Jersey a Consiliului pentru Relații Americano-Islamice l-a numit pe Sharifa "far de conducere și excelență".

"Ca întotdeauna, și indiferent de acest incident specific, sfătuim toate moscheile să își țină ușile deschise, dar să rămână prudente, mai ales având în vedere recenta creștere a intoleranței anti-musulmane", a declarat grupul.

Pe lângă conducerea sa la moschee, Sharif a lucrat ca ofițer de securitate în domeniul transporturilor la Aeroportul Internațional Newark Liberty din 2006, potrivit Administrației pentru Securitatea Transporturilor.

"Suntem profund întristați să aflăm de decesul său și transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi", a declarat TSA.

