U.S. Open 2016: Poate Phil Mickelson să-și învingă rivalul?

Phil Mickelson țintește prima victorie la U.S. Open după un record de șase clasări pe locul doi

Ar deveni doar al șaselea jucător care să câștige Grand Slam-ul carierei

Geoff Ogilvy, câștigătorul din 2006, spune că stângaciul este încă capabil să câștige U.S. Open.

Mickelson spune că locul doi din 2013 la Merion a fost cel mai greu de acceptat

Phil Mickelson își va relua luna viitoare la Oakmont, la U.S. Open, cu dezamăgirea și destinul pe umeri.

Popularul stângaci a terminat pe locul doi de șase ori, un record, în timp ce urmărește a patra și ultima etapă a consacratului Grand Slam al carierei.

Doar cinci jucători, toți legende de bună credință ale jocului, au câștigat toate cele patru titluri majore de golf de când a început Mastersul în 1934 - Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus și Tiger Woods.

În ciuda a trei Masters, un British Open și un PGA al SUA, Mickelson a eșuat întotdeauna chiar sub vârful U.S. Open, iar căutarea sa aproape că s-a transformat într-o obsesie națională a golfului.

Dar omul care i-a administrat lui Mickelson una dintre cele mai usturătoare înfrângeri ale sale în 2006 crede că veteranul, care împlinește 46 de ani în prima zi a turneului din acest an, este încă o amenințare serioasă - "dacă își pune capul la locul potrivit".

"America ar petrece timp de o săptămână dacă Phil ar câștiga, ar fi favoritul tuturor", a declarat australianul Geoff Ogilvy pentru emisiunea Living Golf de la CNN. "Ce mod de a pleca spre apus".

Mercurialul Mickelson ar putea susține contrariul, dar 2006 este considerat de majoritatea observatorilor drept cel mai mare dezastru al său la US Open.

"Felul în care s-a desfășurat săptămâna la New York, Phil a avut un fel de crescendo... ajungând să câștige U.S. Open și să o facă la New York și la Winged Foot, care este un loc istoric", a adăugat Ogilvy.

O "nebunie

În ultimele câteva găuri tumultoase, cu o mulțime entuziasmată care îl încuraja pe "omul lor", câțiva jucători au văzut cum șansele lor se întrezăreau.

Scoțianul Colin Montgomerie și-a irosit cea mai bună șansă de a obține un titlu major cu un dublu bogey la ultima gaură, în timp ce Jim Furyk și-a lovit ultimul drive la stânga în drum spre un bogey și a terminat la o lovitură distanță.

În penultima grupă, Ogilvy a lovit "drive-ul anului" la 18, și a reușit o lovitură de șase picioare în coborâre pentru par pentru a stabili conducerea clubului la cinci peste par.

"Peste putt mi-am spus: "Ei bine, este o șansă foarte bună ca aceasta să fie pentru un playoff"", a spus el. "Și trebuie să fiu complet sincer, unele dintre lucrurile care mi-au trecut prin cap au fost: 'Ce mă voi face cu hotelul meu? Ce se întâmplă cu playoff-ul de 18 găuri?".

"Așa că am avut niște lucruri ciudate care mi-au trecut prin cap, dar cumva am reușit să dau o lovitură grozavă. Și apoi următoarele 10 minute au fost un fel de nebunie".

În spatele său, Mickelson se afla pe tee-ul de pe locul 18 cu un avans de o lovitură. Un par patru pe ultimul ar fi fost suficient pentru a câștiga al treilea turneu major consecutiv, după victoria din aprilie la Masters și la U.S. PGA din vara precedentă.

Dar, în mijlocul unei mulțimi febrile, Mickelson a ratat spectaculos - mai întâi cu un drive care a intrat cu mult la stânga într-o unitate de ospitalitate, înainte de a se prăbuși pe teren accidentat în spatele copacilor.

În mod tradițional, a încercat să lovească greenul din zona accidentată, dar nu a reușit să lovească decât 25 de metri. A treia sa lovitură a găsit buncărul de la marginea terenului, iar a patra lovitură a trecut peste green, înainte de a continua cu un cip și de a reuși o lovitură de șase lovituri pentru a pierde la un punct.

"Dulce-amar

Pentru a pune sare pe rană, Mickelson a trebuit să se întoarcă pe greenul de pe locul 18 pentru ceremonia de prezentare.

"A fost cu adevărat dulce-amărui cu Phil pe ultimul green pentru că... a fost într-un punct destul de jos pentru următoarele 20 de minute după gaura 18 și a fost cam învârtit de cap", a adăugat Ogilvy, care și-a apărat titlul la Oakmont, Pennsylvania, în anul următor.

"Sunt prieten cu Phil, așa că a fost un moment cam ciudat să încerc să nu fiu prea vesel în fața lui și a situației lui, dar am fost destul de emoționat. Iar apoi următoarele câteva ore au fost complet neclare".

Compatriotul Adam Scott chiar a coborât din avionul privat al lui Ernie Els care pleca și s-a întors la Winged Foot pentru a se alătura festivităților.

Emoționant

Pentru Mickelson, a fost un al patrulea loc al doilea într-un turneu pe care își dorea cu disperare să-l câștige.

Prima sa mare dezamăgire la U.S. Open a venit la Pinehurst, Carolina de Nord, în 1999, când a fost întrecut de Payne Stewart, care a murit patru luni mai târziu într-un accident de avion. În 2002, a trebuit să se mulțumească cu locul doi, în spatele lui Tiger Woods, la Bethpage Black din Long Island.

În 2004, cu un prim turneu major în palmares, după ce a câștigat Mastersul din acel an, a pierdut în fața lui Retief Goosen la U.S. Open de la Shinnecock Hills, tot în fața unei mulțimi adorate din New York.

Iar la Bethpage, în 2009 - și cu un plus de emoție după ce soția Amy fusese diagnosticată cu cancer la sân - Mickelson a terminat pe locul al doilea, în spatele lui Lucas Glover.

"Motivat de eșec

Dar Mickelson insistă că cea mai grea pastilă de înghițit a fost înfrângerea în fața englezului Justin Rose la Merion în 2013.

"Așa este. Asta nu s-a schimbat", a spus el înainte de Openul SUA de anul trecut de la Chambers Bay. "A fost un turneu pe care simt că ar fi trebuit să îl câștig, că am jucat suficient de bine pentru a câștiga. Și câteva greșeli în finalul turneului au sfârșit prin a mă costa.

"Nu vreau să îi iau nimic lui Justin - a jucat o rundă finală fenomenală - dar am simțit că nu trebuia să joc excepțional pentru a face un scor mai mic decât acela și pur și simplu nu am făcut-o."

Cu un astfel de medalion de ratări în spatele său, fiecare U.S. Open succesiv adună o presiune suplimentară asupra lui Mickelson.

Doar doi jucători au câștigat un turneu major modern după vârsta de 46 de ani - Julius Boros avea 48 de ani când a câștigat PGA-ul american din 1968, iar Nicklaus avea 46 de ani când a obținut ultimul dintre cele 18 titluri majore ale sale la Mastersul din 1986.

Cu toate acestea, Mickelson este încă motivat de această provocare.

"Întotdeauna am fost cineva, încă de când eram copil, care a fost motivat de eșecuri", a declarat anul trecut reporterilor actualul număr 18 mondial.

"Unii oameni sunt descurajați de asta și aproape că îi îndepărtează. Dar pentru mine a fost o motivație pentru a continua să muncesc mai mult și să trec peste acel obstacol."

El a adăugat: "Mă bucur de această provocare. Mă distrez cu ea. Nu este o povară. Este ca o oportunitate interesantă. Și, în fiecare an, mă entuziasmez să încerc să cuceresc această oportunitate și să realizez acel Grand Slam. Îmi place la nebunie".

Ogilvy nu are nicio îndoială că americanul ar putea să uzurpe pe cei mai tineri, precum Jason Day, Jordan Spieth și Rory McIlroy, la istoricul Oakmont.

"Este în mod clar capabil, dacă va reuși să adulmece în weekend va fi foarte greu de învins, pentru că atunci când își pune mușchiul între dinți, când își pune capul la locul potrivit, este la fel de bun ca un competitor pe care l-am văzut vreodată pe un teren de golf", a spus Ogilvy.

"Dacă poate ajunge în weekend cu o șansă, cred că are o șansă la fel de bună ca oricine".

