Tua Tagovailoa recunoaște că se gândește să se retragă după ce a suferit mai multe contuzii

"M-am gândit la asta pentru o perioadă, după ce am stat de vorbă cu familia mea, cu soția mea și am avut astfel de discuții, dar îmi va fi greu să mă retrag din acest joc, având în vedere vârsta pe care o am", a declarat jucătorul de 25 de ani reporterilor.

"Întotdeauna am visat să joc cât mai mult timp, astfel încât fiul meu să știe exact ce îl privește pe tatăl său. Este vorba de sănătatea mea. Este vorba de corpul meu. Simt că asta este ceea ce este cel mai bine pentru mine și pentru familia mea. Iubesc jocul de fotbal, dacă nu aș fi iubit, aș fi renunțat de mult timp [acum]".

Tagovailoa a suferit mai multe contuzii în sezonul trecut, ceea ce l-a făcut să rateze cinci meciuri, inclusiv playoff-ul.

În acest intersezon, Tagovailoa face antrenamente de jiu-jitsu pentru a-l ajuta să învețe cum să cadă cu atenție.

"Crezi că [a învăța cum să cazi este] ușor, ci doar să nu cazi și să nu te lovești la cap - dar este vorba de mult mai mult decât atât", a spus el. "Am fost aruncat în aer. Am fost pus în multe poziții inconfortabile pentru ca eu să învăț cum să cad și să încerc să reacționez de-a lungul acelor poziții pe care le primesc, aruncat în jur."

Tagovailoa a spus că nu a fost greu să urmărească rănile sale din sezonul trecut pentru sesiunile sale de antrenament.

"Vreau să devin mai bun în tot ceea ce pot face pentru a ajuta echipa să câștige meciurile. Știu că cel mai important este sănătatea mea, să stau pe teren", a spus el.

"Am putut să mă uit la asta cu antrenorul meu de jiu-jitsu și am reușit să retrăim scenariul în modul în care am fost placat, cum am căzut - și nu a fost doar un anumit meci. Au fost mai multe moduri în care am fost doborât și cum aș fi putut să previn asta."

Tagovailoa a spus că neurologii i-au spus că encefalopatia traumatică cronică (CTE) nu va fi o problemă pentru el și că acesta este un motiv pentru care se simte confortabil să intre din nou pe teren.

"Se întâmplă doar atunci când te lovești constant cu capul de ceva", a spus Tagovailoa. "Cred că asta se potrivește mai mult cu fundașii, linierii (ofensivi), linierii (defensivi), băieți care se lovesc în mod constant, așa că și asta a jucat un rol în factorul deciziei mele și în dorința de a mă întoarce și de a juca."

Dolphins au exercitat opțiunea de al cincilea an a lui Tagovailoa pe contractul său de începător în martie. El este sub contract cu echipa până în sezonul 2024.

Tagovailoa va câștiga un salariu complet garantat de 23,17 milioane de dolari pentru sezonul 2024, potrivit NFL.

Sursa: edition.cnn.com