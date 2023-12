Tocilari, adunați-vă! 'Stranger Things' se întoarce - sub forma unei piese de teatru londoneze

Horrorul SF de succes va căpăta o nouă viață sub forma unei piese de teatru, "Stranger Things: The First Shadow", a anunțat miercuri Netflix. Piesa va avea premiera mondială la sfârșitul acestui an la Teatrul Phoenix din Londra.

Biletele pentru spectacol, care este produs de gigantul de streaming și Sonia Friedman Productions și regizat de aclamatul regizor de film și teatru Stephen Daldry, vor fi puse în vânzare în primăvară.

"Stranger Things a captat imaginația fanilor din întreaga lume și suntem incredibil de încântați să extindem acest univers captivant cu prima producție scenică live a Netflix", a declarat Greg Lombardo, vicepreședinte al Live Experiences pentru Netflix, într-un comunicat.

Creatorii serialului TV, Matt și Ross Duffer, vor acționa în calitate de producători creativi pentru piesa de teatru, care "va fi înrădăcinată în mitologia și lumea fenomenului global Netflix", a precizat platforma de streaming în comunicat.

Frații Duffer au spus că piesa va fi "pe rând surprinzătoare, înfricoșătoare și sinceră", adăugând: "Veți întâlni personaje noi și simpatice, dar și personaje foarte familiare, într-o călătorie în trecut care pune bazele viitorului Stranger Things".

"Abia așteptăm să vă spunem mai multe despre poveste, dar nu o vom face - este mai distractiv să o descoperiți singuri. Abia aștept să vă văd, tocilarilor, la Londra!"

Scrisă de Kate Trefry - scenaristă și co-producător executiv al serialului TV multi-premiat - aventura scenică va începe în 1959 în vechiul nostru loc de baștină, Hawkins, Indiana, unde noul student Henry Creel va sosi pentru un nou început. Dar umbrele trecutului său nu vor fi departe în urma lui.

"Lumea și mitologia din Stranger Things au permis un teren bogat și fertil pentru a crea o poveste incredibilă pentru scenă", a declarat producătoarea Sonia Friedman.

Un spin off live-action al serialului "Stranger Things" este, de asemenea, în pregătire, au confirmat frații Duffer în luna iulie a anului trecut.

Sursa: edition.cnn.com