Toate lucrurile de care Taylor Swift ne-a făcut să ne pese în acest an

Încă din primele etape ale carierei sale, Swift a ținut în mod constant ciclul de știri în palmă - făcând titluri pentru orice, de la interesele sale romantice până la vânzarea pieselor sale de masterat și relansările rezultate.

Și totuși, 2023 se simte ca și cum ar fi fost cel mai mare an al ei de până acum. Cu un turneu mondial care a doborât recorduri, un film de concert care îl însoțește și o relație de profil înalt, demnă de o vâlvătaie cu unul dintre cei mai buni jucători din NFL, Swift câștigă anul într-un mod în care majoritatea oamenilor ar putea doar visa.

În plus, a fost desemnată "Persoana anului " de către revista Time - un titlu rezervat unor promotori ai schimbării culturale precum fostul președinte Barack Obama (2008 și 2012), jurnaliști persecutați precum Jamal Khashoggi, ucis pentru că nu a fost de acord cu guvernul saudit(2018), și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky (2022). Atracția gravitațională a lui Swift este atât de puternică, încât rivalizează cu cea a liderilor mondiali.

În onoarea unuia dintre cei mai buni ani ai lui Swift de până acum, iată o privire asupra tuturor lucrurilor de care ne-a făcut să ne pese în acest an.

Atacul echipei Kansas City Chiefs

Când Swift a început să se întâlnească cu Travis Kelce, unul dintre cei mai buni jucători de la Chiefs, internetul a făcut implozie. Proaspăt despărțită de actorul Joe Alwyn, noua aventură a lui Swift cu Kelce a devenit rapid o sursă de încântare pentru fani, deoarece Swifties a dezgropat postările vechi ale lui Kelce pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, și a analizat fiecare mișcare a acestora.

Prezența lui Swift la meciurile Chiefs a devenit, de asemenea, un continuu "Where's Waldo?", deoarece vedeta a fost fotografiată frecvent încurajându-și noul iubit alături de persoane precum gimnasta Simone Biles și mama lui Kelce, Donna.

Puterea ei de vedetă a fost atât de intensă încât a adus o creștere de 400% a vânzărilor de tricouri Kelce și a dus la creșterea prețurilor biletelor pentru Chiefs, deoarece Swifties a alergat la meciuri în speranța de a o vedea. În timpul transmisiunilor, Swiftșiadepții ei au devenito parte obișnuită a discursului comentatorilor NFL, spre nemulțumirea unor fani NFL.

Nu sunt multe lucruri care pot eclipsa fotbalul în SUA, dar anul acesta, Swift a reușit acest lucru.

"Aparent Ranch

Fiecare detaliu al prezenței lui Swift la meciurile lui Chiefs a fost analizat cu atenție, inclusiv ceea ce a mâncat. Într-un caz, potrivit relatării unui fan, mâncarea ei a constat în crenvurști de pui, ketchup și "aparent ranch".

Formularea a devenit rapid o meme, atât de mult încât Heinz a dezvoltat o ediție limitată a sosului "Ketchup și aparent Ranch", o aluzie la adresa fanilor și, de asemenea, sincer, o manevră de marketing.

Să ai atât de multă putere încât acompaniamentele tale preferate pentru carnea de pui să devină adoptate de un brand național? Asta este doar o duminică obișnuită pentru Swift.

Transportul în comun

Turneul Eras Tour al lui Swift, sold-out, i-a făcut pe fani să se bazeze pe autobuze, metrouri și trenuri (oh, Doamne!) pentru a se deplasa la locurile de desfășurare - revitalizând astfel sistemul de transport public din multe orașe.

În Chicago, CTA a oferit 5,63 milioane de curse în săptămâna 4-10 iunie, cel mai mare număr de la începutul pandemiei. CTA a atribuit acest vârf de trafic spectacolului sold-out al lui Swift din acea săptămână. În Atlanta, aproape 140.000 de persoane au năvălit în sistemul Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority din oraș, de peste trei ori mai mult decât numărul călătorilor dintr-un weekend obișnuit, a raportat anterior CNN. Philadelphia și New Jersey au avut creșteri similare.

Hotelurile și restaurantele au beneficiat și ele, iar turneul lui Swift a dus la o creștere a economiilor locale din întreaga țară - un câștig uriaș pentru mulți, în condițiile în care unii continuă să se teamă de o recesiune care se apropie. După cum a spus Wall Street Journal, "Este pur și simplu Taylornomics".

Restaurante la modă în Manhattan

Faptul că Swift iese la restaurant poate să nu pară semnificativ pentru unii. Dar, așa cum a detaliat Rachel Handler în Vulture, Swift nu este o celebritate obișnuită și nici un client obișnuit din clasa de mijloc. Și totuși, pentru o perioadă în toamna trecută, Swift a fost fotografiată în mod regulat ieșind în unele dintre cele mai la modă restaurante și baruri din Manhattan, alături de un grup de prieteni cu vedete care se roteau.

Deși nu se poate spune de ce a făcut Swift acest lucru: Pur și simplu nu avea mâncare acasă? A vrut să ia o băutură cu fetele? Bucătarul ei particular era în vacanță? Indiferent de motivație, a provocat o scurtă agitație pe scena culinară din Manhattan. Handler a refăcut pașii lui Swift prin oraș, întrebându-l pe Emilio de la Emilio's Ballato cum este când Swift mănâncă la restaurantul tău. Răspunsul său a fost simplu: "Ce pot să vă spun? Mănâncă, plătește și pleacă naibii de aici." Celebritățile, sunt la fel ca noi.

Detaliile distribuției de filme

Filmat pe parcursul a trei nopți, în timpul rezidenței sale de la SoFi Stadium din Los Angeles, în luna august, filmul-concert "Eras" al lui Swift a doborât recorduri în weekendul de lansare. A adunat 96 de milioane de dolari, devenind astfel filmul de concert cu cele mai mari încasări la nivel național pentru un weekend de deschidere, potrivit AMC.

Dar acesta nu este singurul mod în care Swift a schimbat jocul cu filmul său de concert. Swift a produs filmul ea însăși și l-a distribuit direct prin AMC Theatres, în loc de un distribuitor tradițional de la Hollywood. Ca urmare, a eliminat intermediarul obișnuit al marilor studiouri de la Hollywood și a reușit să asigure o plată mult mai mare pentru ea și echipa sa.

Această cale este cu siguranță una neconvențională și ar putea fi o tactică folosită și de alte mari vedete. Beyoncé a făcut o mișcare similară pentru propriul film din turneul său Renaissance și, deși puțini au puterea vedetelor Queen Bey și Swift, tendința ar putea fi una care merită monitorizată.

Nucleul taberei de vară

În piesa "You're on Your Own, Kid", Swift le face semn ascultătorilor să "facă brățările prieteniei" în loc să tânjească după dragoste. Replica este rostită o singură dată, dar o dată a fost de ajuns: Brățările prieteniei, dintr-o dată, au fost peste tot, chiar dacă piesa a fost lansată anul trecut.

Swifties au făcut o razie în magazinele lor locale de artizanat pentru a înșira cu grijă brățările prieteniei ca parte a look-ului lor din Eras Tour - făcând din brățări un element de bază al turneului. Chiar și celebritățile au purtat acest trend. Nicole Kidman a primit câteva brățări în timp ce se afla la spectacolul lui Swift, la fel ca și Jennifer Lawrence și, bineînțeles, Swift însăși.

Nici măcar agentul ei de securitate nu a fost imun la amintirile de tip "throwback". Dacă le veți vedea pe podiumurile de anul viitor, nu fiți surprinși.

Monopoluri și Ticketmaster

La sfârșitul anului trecut, Live Nation, compania mamă a Ticketmaster, s-a confruntat cu numeroase critici pentru modul defectuos în care a gestionat vânzările anticipate pentru turneul Eras Tour al lui Swift, care urma să aibă loc la acea vreme, ceea ce a făcut ca milioane de fani să nu poată cumpăra bilete sau să rămână fără bilete, în ciuda faptului că le-au cumpărat.

Deși Ticketmaster și Live Nation au fost mult timp analizate pentru că dețin o putere de monopol asupra vânzărilor de bilete, incidentul a fost un catalizator important pentru Congresul care a analizat compania. Legiuitorii l-au interogat pe directorul financiar al Live Nation în ianuarie, iar o subcomisie a Senatului a emis o citație către companie chiar luna trecută, solicitând documente legate de "prețurile, taxele și practicile de revânzare a biletelor".

A face ca guvernul SUA să intre în acțiune după ce o companie gestionează în mod defectuos vânzările de bilete pentru turneul tău viitor nu este o putere pe care o dețin mulți artiști. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, cel puțin în parte, trebuie să mulțumiți lui Swift.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com