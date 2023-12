"Timpul meu nu s-a terminat": Vedeta fotbalului Alphonso Davies vorbește despre NFT, TikTok, succesul la Bayern și viitor

Refugiat, ai cărui părinți au fost nevoiți să fugă de războiul civil, fotbalistul de la Bayern Munchen a câștigat deja mai multe trofee decât visează majoritatea jucătorilor să câștige într-o carieră.

Dar Davies nu este interesat doar de distracția fanilor fotbalului pe teren. El a adunat un număr uriaș de urmăritori pe TikTok, postând online pentru a "pune un zâmbet pe fața cuiva", precum și pe a sa.

"Când faci un videoclip sau TikTok, trebuie să te bucuri de propriul conținut", îi spune el lui Amanda Davies de la CNN Sports.

O viață în afara fotbalului

Fanii se bucură în mod clar de marca satirică a umorului lui Davies.

Anul trecut, el a devenit viral după ce a creat o reconstituire de unul singur din îndrăgitul serial de comedie "Brooklyn Nine-Nine", făcând playback în timpul unei scene de aliniere a poliției. El interpretează rolurile lui Jake Peralta, polițistul newyorkez al lui Andy Samberg, un martor și fiecare dintre suspecți, armonizându-se pe melodia "I Want It That Way" a celor de la Backstreet Boys.

În ciuda faptului că a fost o scenetă dificilă din punct de vedere tehnic, spune că este preferata sa de până acum.

"A durat aproape 45 de minute pentru că a trebuit să schimb diferite ținute și chestii de genul ăsta, să obțin cuvintele potrivite", spune el. "A fost distractiv de făcut. Am primit o mulțime de feedback pozitiv bun de la acel videoclip."

El speră să publice conținut care să își distreze publicul, indiferent dacă îl urmărește pentru realizările sale fotbalistice sau pentru simțul umorului. "Mă ține ocupat și nu îl arată doar pe Alphonso Davies fotbalistul, ci și pe Alphonso Davies persoana."

"[Le arată] că am o viață în afara fotbalului."

Confruntarea cu ura

Dar dacă Davies se bucură de prezența sa pe rețelele de socializare pentru că îi oferă posibilitatea de a intra în contact cu fanii, el a experimentat, de asemenea, pericolul de a exista ca om de culoare în lumina reflectoarelor.

În decembrie 2020, el și prietena sa - atacantul Jordyn Huitema de la Paris Saint-Germain - au dezvăluit că au primit abuzuri rasiste după ce au împărtășit o fotografie cu ei în vacanță în Ibiza în luna august.

Președintele Bayern, Herbert Hainer, a sărit în apărarea cuplului la momentul respectiv.

"Excluderea, discriminarea, ura și violența sub orice formă nu își au locul în lumea noastră. Nu contează de unde vii - fotbalul ne oferă tuturor un cămin", a declarat el pentru ziarul german Bild.

"Fotbalul are puterea de a conecta oamenii. În calitate de FC Bayern, vrem să contribuim întotdeauna la acest lucru", a adăugat Hainer.

Davies continuă să primească comentarii pline de ură, dar rămâne imperturbabil. "Există o mulțime de oameni de la care vei primi ură, nu toată lumea te va iubi", spune el. "Am fost crescut în preajma unor oameni buni [...] ei m-au ținut puternic".

"Unii oameni au niște lucruri urâte de spus, dar știu că sunt doar în spatele unui ecran care tastează. Nu mă afectează cu adevărat".

Eliminarea abuzurilor rasiste susținute pe internet este un lucru pe care organismele de conducere ale sportului nu îl stăpânesc încă.

La doar câteva săptămâni după ce unele dintre cele mai mari părți interesate din fotbalul englez au participat la un boicot pe rețelele de socializare pentru a încerca să combată această problemă, atacantul lui Manchester United, Marcus Rashford, a fost supus unor comentarii de ură rasistă după înfrângerea echipei sale în fața lui Villarreal în finala Europa League.

"Lucrurile care s-au întâmplat cu Marcus Rashford după finala Europa League, a fost urât de văzut", spune Davies. "Suntem fotbaliști, dar suntem și oameni. Respirăm, dormim, mâncăm ca toată lumea".

"Cred că oricare dintre jucători primesc această ură, se descurcă bine [...] Nu este ușor de văzut, este foarte dificil."

"Încă de când eram mic, știam că oamenii au idei diferite, opinii diferite despre orice", adaugă el.

"Dacă rămâi sincer cu tine însuți, nu cred că niciunul dintre acestea nu te poate afecta."

Dăruind înapoi

În iunie, el a profitat de cea mai recentă tendință digitală lansând prima sa colecție de jetoane non-fungibile (NFT), care includea trei piese unice de artă virtuală create de ilustratorul Jack Perkins, cu sediul în SUA.

Înainte de a lansa fiecare design, Davies și-a mobilizat adepții online cu o campanie socială, care le-a permis fanilor să voteze fiecare aspect al modelelor colecției.

Cei trei câștigători ai campaniei vor primi o ediție limitată NFT, alături de șansa ca un beneficiar al unui bilet de aur să se întâlnească cu Davies și să primească un tricou semnat de câștigătorii UEFA Champions League.

Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, va găzdui și va tranzacționa NFT-urile pe piața sa NFT.

"A fost o modalitate foarte bună pentru unii artiști de a-și arăta munca", spune el. "Arta digitală este ceva diferit [...] M-am gândit că a fost o idee grozavă să mă implic".

Incursiunea lui Davies în lumea artei digitale și a criptomonedelor este pentru o cauză bună: 20% din fonduri vor fi donate către mai multe organizații de caritate pentru a ajuta palestinienii.

"Am oameni apropiați de inima mea care sunt din acea țară. Am văzut ce se întâmplă și cred că a fost o decizie rapidă pentru mine să îi susțin", spune el.

"Cu tot ceea ce se întâmplă acolo, cred că toată lumea merită să fie respectată [...] și tratată cu demnitate."

Apărarea persoanelor strămutate din întreaga lume este o problemă care îl afectează profund. Tânărul în vârstă de 20 de ani ar putea fi imaginea fotbalului canadian, dar a apărut de la începuturi umile. Davies s-a născut într-o tabără de refugiați din Ghana, din părinți liberieni care fugeau din calea războiului civil din țara lor.

"Am fost într-o tabără de refugiați, oamenii ne-au ajutat, iar eu vreau doar să le dau înapoi", spune el. "Cred că este un lucru bun de făcut".

Migrarea în Canada

La vârsta de cinci ani, Davies a părăsit tabăra de refugiați Buduburam din Ghana împreună cu părinții săi și s-a mutat pentru a începe o nouă viață în Edmonton, Canada.

"Când părinții mei au venit în Canada, mi-au spus câteva povești despre perioada în care au trăit în Ghana. Este trist, a fost o perioadă dificilă și a fost greu", spune el. "Crescând ascultând aceste povești, vreau doar să fac o viață mai bună pentru familia mea."

Mama și tatăl său lucrau ore îndelungate pentru a se descurca. Davies însuși a ajutat la creșterea celor doi frați mai mici ai săi în timp ce frecventa școala catolică Mother Teresa, unde talentele sale au fost observate pentru prima dată.

Nicholas Soccer Academy, iar la vârsta de 14 ani a fost înscris în programul de rezidențiat al echipei Vancouver Whitecaps - un program de dezvoltare care avea să-l facă să devină primul jucător născut în anii 2000 care să joace în MLS.

În anul următor, Davies a devenit cetățean canadian și, în aceeași zi, a obținut prima sa convocare internațională, devenind cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului masculin canadian.

Deși nu are multe amintiri din viața sa din Ghana, privind în urmă, el spune că sacrificiul părinților săi îi alimentează ambiția și simțul scopului. "Este o poveste care face parte din mine și, uitându-mă în urmă, nu-mi vine să cred că am reușit să scăpăm, ceea ce a fost uimitor."

"Îmi amintesc cât de mult au muncit [părinții] pentru a-și elibera familia. De fiecare dată când intru pe teren, o fac pentru ei."

Succes timpuriu la Bayern

De când s-a alăturat lui Bayern în fereastra de transfer din ianuarie 2018, Davies a avut un succes incredibil la club.

El a ridicat șase trofee cu antrenorul Hansi Flick, toate în decurs de 12 luni, inclusiv al treilea titlu de Bundesliga în acest sezon și prima sa Ligă a Campionilor în 2020.

Dar când a ajuns la club, a fost copleșit de legendara sa linie de start și de istoria folclorică.

El descrie prima dată când a intrat în vestiar, uitându-se la pozele noilor săi coechipieri de pe perete, ca fiind o experiență "incredibilă".

"Cuvintele nu pot explica cu adevărat [...] În mintea mea, mă gândeam că nu se poate ca aceștia să fie oamenii adevărați", spune el. "Și apoi Robben intră în cameră și este un tip real, nu este un desen animat".

"[I-am] strâns mâna și el s-a prezentat, foarte politicos, un tip umil, a fost uimitor", adaugă el. "Tot ceea ce am realizat, a fost uimitor [...] când am avut ocazia, mi-am spus: "Profită de ocazie", și am profitat de ea"."

Îl admiră în mod special pe fostul său coechipier David Alaba, care a ajuns la Real Madrid după mai bine de 10 ani la clubul bavarez. "Am fost foarte încântat să-l întâlnesc pe David Alaba, pentru că, evident, când eram mici, el a fost un model pentru majoritatea copiilor de acasă."

'Sunt entuziasmat pentru viitor'

Davies se pregătește pentru noi schimbări la orizont, Julian Nagelsmann, de la RB Leipzig, urmând să îi ia locul lui Flick ca antrenor principal al clubului în sezonul următor.

"Știm că este un antrenor bun care vine. Are idei noi, un nou stil de joc", spune el. "Știm că este în partea mai tânără a lumii antrenorilor, dar asta nu contează [...] va veni și va aduce cu adevărat înțelepciunea și ceea ce știe la clubul de fotbal".

În ciuda schimbării gărzii, aspirațiile lui Davies pentru club rămân aceleași, cu intenția de a câștiga Liga Campionilor în 2022 și de a cuceri șase trofee într-un singur sezon.

"Știm că nu va fi ușor. Va fi foarte dificil. Dar simt că, împreună cu echipa, putem reuși din nou".

"Timpul meu nu s-a terminat cu Bayern. Mai am încă mulți ani acolo și mai am multe trofee de câștigat, așa că sunt entuziasmat pentru viitor."

De când a suferit o ruptură la glezna stângă în timpul pregătirii Canadei pentru Gold Cup, Bayern a anunțat în iulie că Davies va petrece o perioadă de timp "pe margine" și se va reabilita la Munchen.

De atunci, Davies a revenit la antrenamente. Primul meci al lui Bayern în Bundesliga este împotriva Borussiei Monchengladbach, vineri, 13 august.

