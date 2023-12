Poveste evidențiată

'Tiger Woods va fi un mare căpitan al US Ryder Cup', Davis Love III

Davis Love III îl susține pe Tiger Woods ca viitor căpitan al Cupei Ryder a SUA

Love a condus SUA spre triumf în 2016, cu Woods în calitate de vicecăpitan

Fostul număr 1 mondial Woods a revenit recent pe teren după 16 luni în care a fost afectat de accidentări, după ce a fost, de asemenea, unul dintre vicecăpitanii lui Love la Hazeltine, în timpul primului triumf al SUA în fața omologilor săi europeni din 2008.

Iar Love este convins că cel care a câștigat 14 turnee majore are ceea ce îi trebuie pentru a fi căpitanul americanilor în viitoarele meciuri din Cupa Ryder.

"Tiger va fi un mare căpitan de Ryder Cup în viitor", a declarat Love pentru CNN.

"A fost incredibil. Dacă îl ai pe Tiger Woods stând în camera echipei tale și nu are nicio crosă, știi că este dedicat".

Au fost câteva săptămâni destul de interesante pentru Love, în vârstă de 52 de ani, care a aflat că a fost inclus în Hall of Fame-ul acestui sport cu puțin timp înainte de a găzdui propriul său eveniment din PGA Tour.

Un mod frumos de a încununa un an care va rămâne în memorie pentru un succes cu 17-11 în fața echipei Europei.

În timp ce reflecta asupra succesului de 17-11 obținut de America în fața echipei Europei la recentul turneu RSM Classic, Love s-a grăbit să sublinieze că bazele succesului de la Hazeltine au început în urmă cu doi ani, după o a treia înfrângere consecutivă în cel mai mare meci de ranchiună din golf.

"Am fost cu toții foarte sinceri", a dezvăluit el. "Ne-am așezat într-o cameră și apoi am arătat cu degetul și am subliniat greșelile și am făcut un plan de joc care am simțit că va funcționa și ne-am angajat să îl respectăm".

Acest plan de joc a funcționat de minune, Europa fiind împiedicată să obțină o a patra victorie consecutivă, un record.

A fost deosebit de dulce pentru Love, cel care și-a căpitanul țării sale în infama cădere din ultima zi a competiției din 2012 de la Medinah.

Pregătirea pentru Hazeltine a fost umbrită de moartea legendarului Arnold Palmer la vârsta de 87 de ani. Love III a jucat sub comanda lui Palmer la Presidents Cup din 1996.

"Arnold avea timp pentru toată lumea, indiferent despre ce era vorba, tipul care cosea greenurile sau cel care deținea terenul", a spus Love despre cel care a câștigat de șapte ori un turneu major.

"Îi trata pe toți în mod egal și a fost pur și simplu un om minunat și un mare lider pentru noi".

Destul de potrivit, așadar, ca americanii să arate un fel de unitate care nu a mai fost văzută de la Valhalla în 2008.

Această unitate a fost întruchipată de Bubba Watson, de două ori campion la Masters, care, în ciuda faptului că a ratat selecția, s-a oferit voluntar în calitate de vicecăpitan alături de Woods.

Victoria a fost în cele din urmă pecetluită de unul dintre cei aleși de Love ca și căpitan, Ryan Moore. A fost ceva ce el însuși făcuse ca jucător cu 23 de ani mai devreme.

Cu acea ocazie, nu reușise să își recupereze mingea în mijlocul festivităților de victorie. Nu avea de gând să-l lase pe Moore să facă aceeași greșeală.

Dar s-a dovedit că Moore avea alte idei.

"S-a întors cam o oră mai târziu și a spus: "Vreau să ți-o dau ție", a spus Love. "Știa ce ar însemna pentru mine, ce a însemnat pentru el".

Poate că este un căpitan victorios al Cupei Ryder, dar cariera de jucător a lui Love continuă să fie puternică.

Anul trecut, la vârsta de 52 de ani, a devenit al treilea cel mai în vârstă câștigător din PGA Tour. Și are mari speranțe și pentru fiul său de vârstă universitară, Dru sau, dacă preferați, Davis Love IV.

"Toată lumea spune dacă vrea să îți calce pe urme? Eu spun că nu, el vrea să calce pe urmele lui Rory McIlroy!", spune el despre fiul său.

"Vrea să câștige o mulțime de campionate majore și să fie jucătorul numărul unu în lume".

De fapt, Love consideră că, în general, viitorul acestui sport este într-adevăr foarte luminos.

"Ne-am gândit că va trebui să îl avem pe Tiger pentru ca cineva să se uite la golf. Ei bine, nu, le place să se uite la Jordan Spieth. Sunt încântați de Jordan. Și ceea ce este minunat este că Rickie Fowler, Jordan, Jason Day și Rory... sunt mari ambasadori ai jocului.

"Suntem atât de norocoși că jucătorii noștri de top sunt, de asemenea, niște tineri atât de buni. Așa că eu cred că golful se află într-un loc grozav în acest moment."

Love le-a văzut cam pe toate de-a lungul anilor, inclusiv legăturile istorice dintre golf și președinții SUA.

O tradiție care va continua cu siguranță cu președintele ales Donald Trump.

"S-ar putea să joace mai mult decât orice președinte trecut", a spus Love. "Dar am fost puțin în preajma președintelui ales Trump. Este foarte ambițios și foarte motivat... vrea ca terenurile sale să fie cele mai bune".

Se pare că golful este viu și sănătos în Biroul Oval.

