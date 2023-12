Poveste evidențiată

Tiger Woods: Încă zâmbește, în ciuda "greșelilor proaste" în evenimentul de revenire

Tiger Woods își încheie evenimentul de revenire

A terminat la 14 lovituri de câștigător

Vorbește despre durerea provocată de accidentarea la spate

Hideki Matsuyama câștigă turneul

Woods, care a coborât până pe locul 898 în clasamentul mondial în absența sa prelungită din jocul pe care l-a dominat cândva, a încheiat duminică cu un scor de 76 peste par la Hero World Challenge din Bahamas.

Acesta a încheiat patru zile mixte, punctul culminant fiind un 65 în runda a doua, care a ridicat pentru scurt timp speranțele unei victorii improbabile în evenimentul pe bază de invitație sancționat de PGA Tour.

Aceasta i-a revenit japonezului Hideki Matsuyama, care a rezistat presiunii exercitate în ultima zi de campionul British Open, Henrik Stenson, și a câștigat cu 18 sub par.

Woods a revenit în competiție după 466 de zile, mulți scriindu-i deja necrologul golfului, și a recunoscut că lupta sa împotriva unei probleme cronice la spate a fost dificilă.

"M-a pus la încercare dincolo de tot ce am mai experimentat în viața mea", a spus el după ce și-a încheiat ultima rundă în Albany.

'Momente înfricoșătoare'

"Au fost momente destul de cumplite în care nici măcar nu puteam să mă mișc - acelea sunt momente înfricoșătoare", a adăugat el.

Cu un swing remodelat pentru a-și proteja spatele, Woods a arătat crâmpeie din forma care l-a dus la 14 titluri majore, dar ultimul în 2008.

Aceasta l-a ajutat să realizeze 24 de birdie-uri în cele patru runde - cel mai bun număr de pe teren - dar și o serie de duble bogey-uri, ultimul pe traseul 18 de 470 de metri.

A fost pentru a treia oară când a înregistrat același scor pe gaura de închidere dificilă în cele patru zile, cele șase lovituri pierdute dovedindu-se costisitoare.

"Greșeli grave

"Am făcut câteva birdie-uri, ceea ce a fost frumos, am jucat agresiv, dar am făcut și câteva greșeli greșite", a recunoscut el.

Acest rezultat l-a lăsat la patru sub par, pe locul 15 într-un pluton select de 18 jucători, care a inclus trei dintre cei patru câștigători de turnee majore din acest an și fostul număr unu mondial Jordan Spieth.

Stenson, care a câștigat Openul Britanic și Race to Dubai pe circuitul european, a făcut progrese constante în avansul de șapte lovituri al lui Matsuyama și l-a redus la doar două lovituri la ultimele două găuri.

Dar Matsuyama a redresat corabia pentru a-și menține avantajul și a încheia anul 2016 cu o victorie, a patra în cinci ieșiri.

