Tiger Woods: "A fost cea mai bună lovitură pe care am dat-o în viața mea

Tiger Woods alege fierul 3 din buncăr ca fiind cea mai bună lovitură

Woods vorbește în exclusivitate cu Shane O'Donoghue de la Living Golf

Și nu este legendarul chip de curling pe care l-a reușit pe scurta rundă a 16-a de la Augusta, într-un duel tensionat în runda finală cu Chris DiMarco, în Mastersul din 2005.

A fost o lovitură de 3, dintr-un buncăr, la gaura 18 pentru a încheia a doua rundă la US PGA 2002 la Hazeltine, Minnesota.

"A fost cea mai plăcută lovitură pe care am dat-o în viața mea", a declarat Woods pentru Living Golf de la CNN într-un interviu exclusiv înainte de Dubai Desert Classic de luna trecută.

Woods se afla în plină glorie și câștigase opt turnee majore până atunci, inclusiv Masters și US Open din acel an.

Întârzierile meteorologice de la Hazeltine au însemnat că runda a doua s-a prelungit până sâmbătă, iar la par 4 de pe locul 18, Woods și-a trimis drive-ul în buncărul din stânga.

Mingea s-a așezat lângă buza stângă, iar stând în nisip, el era mai aproape de minge decât de obicei.

Dar, în loc să lovească cu cipul, a folosit lama plată și neiertătoare a unui fier 3, ridicând-o deasupra copacilor pentru a găsi green-ul.

"Vântul sufla cu aproximativ 25-30 de mile pe oră dinspre stânga", a adăugat Woods. "Buza era în fața mea, copacii erau în fața mea, [aveam o] poziție în pantă și cumva am lovit-o - nu știu cum am lovit-o atât de solid, atât de curat, atât de bine și am tras-o împotriva vântului și am ținut-o, a aterizat la aproximativ 6 metri distanță."

Partenerul său de joc, Ernie Els, a privit cu admirație.

"Ernie era pe fairway și îmi făcea semnul universal pentru numărul unu în inima lui, iar după aceea am reușit să dau lovitura", a spus Woods.

Woods a terminat turneul pe locul al doilea, la o lovitură în spatele compatriotului său Rich Beem, dar a continuat să câștige alte șase turnee majore, cel mai recent triumf al său fiind obținut la US Open 2008.

Jucătorul de 41 de ani, care se luptă cu probleme la spate, se află în continuare la patru lungimi de recordul lui Jack Nicklaus.

Sursa: edition.cnn.com