Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, se află într-un "loc fericit" înaintea semifinalei Ligii Campionilor cu fostul club Chelsea

Portarul lui Real Madrid se pregătește pentru semifinala vitală a noii sale echipe din Liga Campionilor cu Chelsea, miercuri, cu scorul general egal, 1-1, după prima manșă de săptămâna trecută de la Madrid, în care a jucat un rol important.

În prima repriză, când Madridul a fost sub presiune în prima repriză pe terenul de antrenament al lui Los Blancos de la Valdebebas, marele belgian s-a dovedit a fi un obiect de neclintit, cu o paradă uriașă în debutul meciului pentru a-i refuza lui Timo Werner ceea ce părea un gol sigur.

După ce inițial s-a confruntat cu unele lupte cu forma și cu concurența fostului stâlp Keylor Navas la sosirea sa la club, jucătorul de 28 de ani recunoaște că joacă în "locul său fericit".

O mare parte din revenirea sa la dominație este întoarcerea la Madrid - după ce a petrecut trei sezoane sub formă de împrumut la rivalii lui Real, Atlético - și reîntâlnirea cu familia sa, potrivit lui Courtois.

"Încă din primul meu an la Madrid, am simțit mereu că [era] o a doua casă. Acolo am întâlnit-o și pe mama copiilor mei", a declarat Don Riddell, de două ori câștigător al Premier League și de două ori al La Liga, pentru CNN Sport.

"Așa că, evident, când am avut șansa de a juca pentru Madrid și de a mă întoarce la Madrid pentru a fi mai aproape de copiii mei, a fost extraordinar pentru mine ... Îmi place să joc pentru, pentru mine personal, cea mai mare echipă din lume. Acesta a fost întotdeauna un vis.

"Și, de asemenea, să fiu aproape de copiii mei, să îi văd cum cresc în fiecare zi, să îi aduc la școală, la evenimentele extrașcolare pe care le au. Asta pur și simplu face pe cineva fericit. Și, de asemenea, cred că asta se vede pe teren. Joc bine și ajut echipa să câștige".

Courtois nu va fi singurul fost jucător de la Chelsea care speră să ajute la calificarea lui Real Madrid în finala Ligii Campionilor.

Eden Hazard, care a petrecut șapte ani în vestul Londrei, a revenit la forma fizică la momentul potrivit după un sezon de accidentări consistente și ar putea fi în linie pentru a începe împotriva fostei sale echipe.

În plus față de lupta pentru Liga Campionilor, Real Madrid este încă foarte mult în cursa pentru titlul de campion al Spaniei.

Campioana în exercițiu se află la două puncte de Atlético, iar Barcelona este la egalitate de puncte cu Real, cu doar câteva etape rămase de disputat.

