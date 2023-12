"The Square": Ruben Ostlund înjunghie lumea artei în filmul câștigător al premiului Palme d'Or

"Gunoaie", se aude din public. "Plecați acasă." Fiecare încercare a artistului de a-și contura opera este punctată cu o insultă. În cele din urmă, se dezvăluie că cel care îl întrerupe are sindromul Tourette și poanta cade. Te-ai aștepta ca filmul să treacă mai departe, dar regizorul Ruben Ostlund decide să suspende narațiunea pentru încă un minut sau două, intensificându-ne disconfortul față de acest ecou involuntar.

Ostlund se delectează cu acest tip de stângăcie. Aceste momente au devenit cartea de vizită a suedezului și toate sunt nemilos de tăioase.

După ce a spintecat nebunia masculinității moderne în drama "Force Majeure" din 2014, regizorul și-a îndreptat atenția către arta contemporană în "The Square", care debutează în competiția Festivalului de Film de la Cannes. Disecând capriciile, ipocriziile și valorile goale de conținut ale comunității artistice, aprecierea sa este departe de a fi strălucitoare. Când arta merge prost, merge foarte prost, pare a fi argumentul său.

Pentru oricine se întreabă ce drept are un regizor de film să facă aceste critici, indiciul se află în titlu. "The Square" și-a început viața ca o adevărată instalație de galerie la muzeul de design Vandalorum, Suedia, în 2014, creată de Ostlund în colaborare cu producătorul Kalle Boman.

"The Square" este un sanctuar al încrederii și al grijii. În cadrul ei, toți împărtășim drepturi și obligații egale", se arată în manifestul său. Concepută pentru a promova altruismul și pentru a ne reaminti de contractul social care ne leagă pe toți, a fost mutată într-o piață publică din Varnamo în 2015.

"Orașul a început să o folosească în mai multe moduri diferite", spune Ostlund pentru CNN. Pe lângă concerte și cereri în căsătorie, "persoanele cu handicap funcțional care și-au pierdut beneficiile de la stat au mers acolo și au protestat ... A fost aproape de un schimb de focuri de armă la un liceu din Suedia și (elevii) s-au adunat (acolo), pentru a găsi alinare împreună".

În film, Ostlund recreează The Square într-o Suedie fictivă în care familia regală a fost desființată, iar palatul lor a fost transformat într-o galerie de artă. Îl urmărim pe curatorul șef urban al acesteia, Christian, interpretat de Claes Bang, a cărui slujbă cerebrală este compensată de stilul său de viață superficial.

Feuda sa este o serie de cuburi albe care transformă obiectele în artă prin albul lor stupefiant. O instalație, realizată din grămezi de moloz și pietriș, seduce clientela, dar îi derutează pe cei de la curățenie. Chiar și curatorul nu prea poate să o ia în serios atunci când lucrurile merg prost.

În perioada premergătoare lansării "The Square", Christian dă accidental undă verde unei campanii de marketing viral exploatatoare, care răstoarnă valorile instalației și aruncă proiectul în dizgrație.

"De câtă inumanitate este nevoie pentru a avea acces la umanitatea ta?" devine sloganul campaniei.

"Mass-media se sperie și devine super deranjată, dar intră direct în capcană", spune Ostlund.

Nu se mulțumește să satirizeze lumea artei, Ostlund ridiculizează apetitul insatiabil al mass-media pentru controverse. Pentru a beneficia de o acoperire semnificativă, "concurenții tăi nu sunt alte muzee, ci dezastrele naturale și amenințările teroriste", le spune un agent de marketing personalului galeriei.

"Cred că (mass-media) tratează în multe feluri evenimentele teroriste și lucruri de acest gen într-un mod foarte, foarte ciudat și foarte contraproductiv", spune Ostlund. Consensul nu face știri bune, discordia da, spun agenții de marketing.

În timp ce Christian exaltă valorile umaniste ale "The Square", numeroșii locuitori fără adăpost din Stockholm intră și ies din cadru. Curatorul acceptă milioane de coroane de la donatori bogați, dar "Nu am bani" este refrenul său constant. Este clar că, deși "The Square" este un concept solid, idealurile sale nu se extind dincolo de granițele sale.

"Există multe ritualuri și convenții în lumea (artei) care o fac să fie foarte separată de ceea ce se întâmplă în afara zidurilor muzeului", explică regizorul. "Încercăm să atacăm puțin acea lume și să îi facem să își pună întrebări despre ceea ce facem".

Ilustrarea acestui punct este o scenă neliniștitoare care implică un artist de performance, interpretat de Terry Notary, care acționează ca o maimuță. Ocupând spațiul dintre artă și experimentul social - și inspirat parțial de muzicianul GG Allin, potrivit regizorului -, publicul prezent la o gală cu cravată neagră este sfătuit să nu privească în ochi sau să se confrunte cu "animalul" în timp ce acesta se plimbă printre mesele de la cină. Aceștia rămân pasivi, chiar și atunci când acesta începe să agreseze brutal o invitată. Este efectul de spectator dus la un al nouălea grad înfiorător.

"Arta este o oportunitate de a transcende tot felul de tabuuri", meditează Christian. Dar ar trebui arta să facă acest lucru de dragul artei?

Prin intermediul artei, Ostlund întărește delicatețea contractului social și cât de ușor poate fi încălcat. În spatele amabilităților, legea junglei este încă în vigoare. Cu toate acestea, există o sugestie că arta ar putea fi, de asemenea, răscumpărarea societății. La urma urmei, spune regizorul, un om nu este decât o "maimuță cu cultură, care încearcă să facă față vieții".

Aflându-se la mijloc atât în lumea artei, cât și în cea a filmului, suedezul pare mai degrabă ambivalent față de amprenta sa, decât condamnator. Așadar, ce ar trebui să creadă prietenii artiști ai lui Ostlund despre "The Square"?

"Dacă sunt artiști care chiar au un anumit conținut în munca lor, nu cred că se vor teme", spune el. "Dar dacă joci rolul unui artist și ți-e frică să nu fii (dezvăluit), bineînțeles că te vei simți amenințat de film".

