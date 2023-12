Poveste evidențiată

The Open 2016: Henrik Stenson îl devansează pe Phil Mickelson în clasicul Claret Jug

Henrik Stenson câștigă Openul Britanic de la Royal Troon

Suedezul cucerește primul titlu major la a 42-a încercare

Phil Mickelson, la trei lovituri în urmă

Perechea a terminat cu 11 lovituri mai departe

Suedezul în vârstă de 40 de ani a lansat o ofensivă de ultimă oră și l-a învins pe american cu trei lovituri, devenind astfel primul scandinav care câștigă un turneu major, duminică, în cea de-a 145-a ediție a Openului Britanic de la Royal Troon.

Stenson, numărul 6 mondial, a reușit să rupă impasul unei după-amiezi captivante, reușind să înscrie două putts lungi pentru birdie la a 14-a și a 15-a și a adăugat încă două în ultimele trei găuri pentru a obține un record de 63 de puncte.

Henrik Stenson câștigă British Open

Scorul său final de 20 sub 20 de puncte a doborât recordul de punctaj al lui Tiger Woods la British Open, de 19 sub 19 puncte, stabilit în 2000, și egalează recordul all-time al lui Jason Day, stabilit în 2015 la U.S. PGA.

Mickelson, în vârstă de 46 de ani, care a ratat la limită un 62 în ziua de deschidere, a făcut un 65 de șase sub 65, dar tot nu a reușit să obțină al șaselea titlu major în fața atacului de final al lui Stenson.

Cei doi au oferit o sublimă demonstrație de îndemânare și nervi, în ciuda condițiilor de încercare și a vântului, într-o confruntare care va eclipsa, probabil, celebrul Open "Duel la soare", când Tom Watson l-a învins pe Jack Nicklaus într-o bătălie epică la Turnberry în 1977.

Standardul de golf a împărțit efectiv Openul Britanic în două evenimente separate, iar cel mai apropiat urmăritor, americanul JB Holmes, a terminat la șase sub nivelul de performanță.

Când Stenson a reușit ultimul său birdie curbat peste greenul de pe locul 18, s-a oprit înainte de a-și bate pumnii și de a-și îmbrățișa caddie-ul. După ce a salutat mulțimea, el l-a îmbrățișat pe Mickelson, al cărui scor ar fi câștigat toate celelalte Open-uri britanice, cu excepția a patru.

Stenson, care a terminat al doilea după Mickelson la Openul din 2013 de la Muirfield, învins cu trei lovituri, a dedicat victoria unui prieten din Dubai care a murit de cancer în această săptămână.

"M-am simțit ca și cum ar fi fost acolo cu mine săptămâna aceasta", a declarat el reporterilor.

Primul titlu major al lui Stenson la cea de-a 42-a încercare a venit după alte două clasări pe locul trei la Open, în 2008 și 2010. De asemenea, el a ocupat de două ori locul al treilea în PGA și locul al patrulea în Openul Statelor Unite și PGA.

"Am simțit că acesta va fi momentul meu", a adăugat Stenson, care devine cel mai vârstnic câștigător al unui turneu major după Mickelson, care avea 43 de ani când a câștigat Claret Jug.

"Este cu atât mai special să învingi un concurent ca Phil. El a fost unul dintre cei mai buni care au jucat acest joc și, cu siguranță, în ultimii 20 de ani."

"Mândru

Fostul nr. 2 mondial a trecut prin două perioade de criză prelungită în cariera sa, când încrederea a atins fundul, în special la începutul anilor 2000. De asemenea, a suferit foarte mult după ce a pierdut o sumă importantă de bani în favoarea escrocului Allen Stanford în cadrul unei scheme Ponzi.

Dar el spune că se simte "privilegiat" să fie primul suedez care câștigă în sfârșit un turneu major.

"Au fost mulți jucători mari din țara mea care au încercat în anii și deceniile trecute și au fost câteva meciuri la limită", a spus el. "Jesper Parnevik, în special, de două ori. Așa că mi-a trimis un mesaj: "Du-te și termină ceea ce eu nu am reușit să termin", iar eu sunt foarte mândru că am făcut asta și va fi masiv pentru golf în Suedia cu această victorie".

Stenson a întors foaia în fața lui Mickelson după ce a terminat pe locul al doilea americanul în 2013.

Stenson a început ziua finală cu un avans de o lovitură față de Mickelson, dar pozițiile s-au inversat rapid după prima gaură.

El s-a distanțat din nou la a treia, dar uimitorul eagle trei al lui Mickelson la a patra, după ce a dat un fading cu un fier lung până în inima terenului verde, i-a adus la egalitate.

"Fără cusur

La cea de-a opta, o gaură scurtă, cu ștampilă poștală, Mickelson și-a trimis lovitura de tee la doi metri, dar a ratat lovitura pentru birdie, în timp ce Stenson a reușit-o de la o distanță mai mare.

Suedezul și-a luat un avans de o lovitură până la întoarcere, dar a căzut și s-a alăturat lui Mickelson cu un bogey la dificilul 11, înainte ca lupta să devină mai disperată, niciunul dintre jucători nefiind dispus să cedeze vreun centimetru.

Dar apoi Stenson a dat o lovitură semnificativă când a scurs o lovitură lungă peste green la 14 și a mai aruncat o bombă de nicăieri la 15 pentru a-și zgudui rivalul.

Putt-ul ratat de Mickelson pentru eagle la 16 a fost ultima sa șansă de a-l prinde pe Stenson.

Ca un scandalagiu de bar, Mickelson a continuat să lovească și a ratat la milimetru o șansă de eagle pe 16 pentru a rămâne la două puncte în urmă. O jumătate de par pe 17 i-a oferit lui Stenson o plimbare ceremonială virtuală pe 18.

El a adăugat strălucirea în fața tribunelor pline cu un al 10-lea birdie pentru a încununa una dintre cele mai remarcabile zile de golf de campionat major.

"Este dezamăgitor să ajung pe locul al doilea, dar mă bucur pentru Henrik", a declarat Mickelson. "Este un mare campion și suntem prieteni de ceva timp".

El a adăugat: "Este probabil cel mai bun meci pe care l-am jucat și pe care nu l-am câștigat. Am jucat un golf aproape impecabil și am fost învins".

Americanul Steve Stricker a încheiat cu cinci sub, în timp ce nord-irlandezul Rory McIlroy, numărul 4 mondial, a reușit un impresionant 67 la final și a urcat pe locul cinci, la egalitate, cu patru sub, alături de englezul Tyrrell Hatton și spaniolul Sergio Garcia.

Dar Troon 2016 va rămâne mereu în memoria lui Henrik ca fiind momentul de vârf al lui Henrik.

