Taylor Swift, Beyoncé și divorțurile celebrităților: Acestea sunt momentele definitorii ale culturii pop din 2023

Am trăit multe în acest an - chiar prea multe! De la Beyoncé și Taylor Swift care ne-au acaparat viețile până la dezbateri privind siguranța în NFL, greve sindicale, divorțuri ale celebrităților și apariții nesfârșite la tribunal (cine ar fi crezut că Gwyneth Paltrow și Young Thug vor avea ceva în comun în acest an?), noi - doi autoproclamați cercetători ai culturii pop - ne-am amintit totul.

Așa că adunați-vă în jurul vostru, prieteni pasionați de cultură. Iată care sunt lucrurile care au definit cultura pop în acest an, la bine și la rău.

"Barbenheimer" domină box office-ul

A fost un eveniment cinematografic cum nu am mai văzut de când a murit Tony Stark în MCU (scuze, nu mai este un spoiler). "Barbie" și "Oppenheimer", două dintre cele mai așteptate filme din 2023, au avut premiera în același weekend de vară. ("Barbie" a fost lansat de Warner Bros, care împarte cu CNN compania-mamă Warner Bros. Discovery).

În loc să le pună în concurență, cinefilii au creat o campanie virală pentru a le vedea în aceeași zi, într-o dublă disonantă. Au numit-o "Barbenheimer". Lăsând la o parte buzz-ul și bugetele de marketing, mișcarea "Barbenheimer " a dus ambele filme în fruntea box office-ului și a dat cinematografelor un impuls de care aveau mare nevoie. Cu toate acestea, adevărata concluzie este că publicul vrea doar să vadă filme bune, indiferent dacă acestea sunt impregnate de groază istorică sau îmbrăcate în roz.

Memoriile celebrităților domnesc

A fost anul memoriilor celebrităților - "The Woman in Me", al lui Britney Spears, a fost prezentat ca fiind prima relatare a idolului pop despre cei 13 ani de conservare, în timp ce "Spare", al prințului Harry, a fost o poveste despre casa de Windsor, scrisă de fostul membru al familiei regale.

Barbra Streisand, bineînțeles, a avut nevoie de aproape 1.000 de pagini pentru a-și povesti viața remarcabilă și chiar și Julia Fox, la 33 de ani, avea o carte plină de povești incredibile. Cărțile audio care le însoțesc au făcut textele și mai bogate: A existat Michelle Williams, nominalizată de cinci ori la Oscar, care a recitat cu nonșalanță pasajul "fo shizz" al lui Justin Timberlake/Ginuwine din memoriile lui Spears; Prințul Harry a devenit viral pentru că a citit rânduri descriptive despre penisul său. Onestitatea lor a dat roade: Toate cele patru memorii au devenit bestselleruri New York Times.

Scandoval șochează universul Bravo

Când vedeta din "Vanderpump Rules", Tom Sandoval, și-a înșelat logodnica și colega Ariana Madix, cu colegalor , Rachel Leviss, fanii au fost impresionați. Revărsarea de șoc și de susținere pentru Madix a fost atât de masivă, încât i-a obligat chiar și pe telespectatorii care nu sunt de la Bravo să fie atenți. Iar apoi, când dezvăluirile au fost difuzate în emisiunea "Pump Rules", fanii au retrăit drama ca și cum ar fi fost pentru prima dată - episodul despre urmările despărțirii a fost cel mai bine cotat din serial. Madix, cel puțin, poartă bine durerea inimii: Ea a lansat recent o carte de rețete de cocktailuri și va juca în curând în spectacolul "Chicago" de pe Broadway.

"M3GAN" ucide

Inteligența artificială continuă să își scrie propria poveste de groază, în timp ce tehnologia smulge texte din cărți, creează artă bizară și, în general, ne sperie. Dacă AI ar fi fost limitată la "M3GAN", un film despre un android criminal care arată ca un preadolescent și care își ucide cei care o urăsc între dansurile TikTok și glumele deocheate. M3GAN a făcut din filmul său omonim un eveniment hilar și de neratat - iar acum, va conduce probabil o saga de filme bazate pe amenințarea sa sardonică.

George Santos aterizează la Cameo după Congres

Reprezentantul republican din New York a fost expulzat din Congres în decembrie, după ce o investigație privind etica din Camera Reprezentanților a constatat că a folosit în mod abuziv fondurile de campanie și a încălcat mai multe legi federale. Politicianul căzut în dizgrație și-a transformat destituirea, în ceea ce părea a fi doar câteva ore mai târziu, într-o carieră pe Cameo, înregistrând mesaje pentru clienții plătitori despre orice, de la ignorarea celor care urăsc până la transferul spiritului unui soț decedat într-un manechin. În momentul redactării acestui articol, videoclipurile personalizate costau 500 de dolari.

"The Simpsons" continuă să se stranguleze

"The Simpsons" a avut câteva constante de-a lungul celor trei decenii și 35 de sezoane: Familia va fi întotdeauna galbenă, Springfield va fi întotdeauna apatridă și Homer îl va sugruma întotdeauna pe Bart. Și totuși, fanii erau siguri că patriarhul iubitor de gogoși al televiziunii a renunțat în sfârșit la copil după ce o glumă dintr-un episod recent a devenit virală în afara emisiunii: "Vezi, Marge, strangularea băiatului a dat roade", a spus Homer, înainte de a adăuga rapid: "Glumeam, nu mai fac asta. Vremurile s-au schimbat".

Creatorul serialului, Matt Groening, și producătorul James L. Brooks au stins zvonurile cu un nou desen în care Homer îl stoarce de gât pe tânărul rapscallion, de data aceasta pentru "clickbaiting". Și, conform echipei, "Homer Simpson nu a fost disponibil pentru comentarii, deoarece era ocupat cu strangularea lui Bart".

Febra Pedro Pascal atinge noi culmi

Domnul "Mandalorian" a câștigat noi fani anul acesta în rolul lui Joel din "The Last of Us", aclamata adaptare a HBO a jocului video cu același nume. Joel, interpretat de Pascal, este un ucigaș înrăit de ciuperci-zombi a cărui inimă se dezgheață încet-încet în timpul în care călătorește într-o SUA post-apocaliptică alături de un adolescent iubitor de jocuri de cuvinte. Este o turnură câștigătoare care i-a adus o nominalizare la Emmy, un lăudat concert de gazdă la "Saturday Night Live" - nu singura sa apariție în 2023 - și atât de multe fancams TikTok. Se zvonește că Pascal se va alătura MCU în continuare - dar cu ce timp? Presupunem că este destul de ocupat să fie iubita Americii.

Erele și tururile renascentiste fac vara să cânte

Turneul "Eras" al lui Taylor Swift și turneul "Renaissance" al lui Beyoncé au fost soli în jurul cărora s-au învârtit verile noastre. Dacă nu te-ai îmbrăcat în stil all-alien chic la "Renaissance", ai îmbrăcat brățările prieteniei pentru "Eras". Sau poate că le-ai purtat pe amândouă! Turneele au devenit niște mastodonți care au bătut recorduri, aducând venituri de miliarde de dolari pentru Live Nation, vânzând stadioane în toată lumea și generând filme de concert de mare succes care au devenit, de asemenea, generatoare de bani uriași. Anul le aparține acestor două regine.

Formula 1 se întrece cu inimile noastre

Cel de-al cincilea sezon al serialului de docudramă"Drive to Survive" de la Netflix, despre Formula 1, a fost difuzat în februarie, aducând în lexicul nostru tot felul de jargon de F1 (tăietură cu noi despre cum să navigăm în trafic în drum spre serviciu, alergând pe autostradă și spunându-ne să "împingem împingem împingem").

Lăsând la o parte navetele noastre rapide, F1 a avut un an masiv în SUA. Constructorii americani de automobile, precum General Motors și Ford, au depus cereri pentru a intra în acțiune, iar sezonul a fost încununat de primul Mare Premiu al sportului în Las Vegas în mai bine de 40 de ani. Evenimentul a fost un punct de atracție pentru celebrități și, deși mulți rezidenți au fost sceptici, spectacolul de a vedea piloții cum se dau în vânt pe Strip a fost o priveliște de admirat. Este posibil ca F1 să nu ia locul fotbalului ca sport preferat al americanilor, dar primește puncte pentru că a încercat.

Toată lumea intră în grevă

Muncitori din industria auto, actori, hotelieri, scriitori, lucrători din domeniul sănătății - spuneți-le pe toate, probabil că au intrat în grevă.

Cea mai mare dintre acestea a fost, se pare, greva WGA, o saga de aproape cinci luni care, împreună cu greva SAG-AFTRA, a dus Hollywood-ul la un blocaj total. Cine ar fi știut că ne va fi dor să le vedem pe cele mai frumoase dintre noi cum își promovează munca?

Din păcate, am făcut-o, iar pauza a scos la iveală unele dintre cele mai sinistre dedesubturi ale industriei - în special atunci când un director de studio a declarat pentru Deadline că va permite ca greva să continue până când scriitorii "vor începe să își piardă apartamentele și casele". Acești scriitori se cutremură la acest gând.

Trump face istorie

A fost o poză de senzație ca nicio alta. Cu ochii ațintiți asupra aparatului de fotografiat, ușor injectați în sânge, cu sprâncenele ca două semne de control răsturnate, cu gura încruntată. Deținutul cu numărul P01135809, cunoscut și ca fostul președinte Donald J. Trump. De puține ori o fotografie de identificare a stârnit atâtea dezbateri și analize ca aceasta, făcută după ce Trump a fost pus sub acuzare pentru încercările sale de a anula alegerile din 2020 în statul Georgia.

Trump va rămâne în istorie pentru multe lucruri, iar faptul că este singurul președinte care are o fotografie de tip "mugshot" este unul dintre ele.

Travis Kelce își găsește o nouă bază de fani

Travis Kelce, tight end la Kansas City Chiefs, a început anul pe cai mari, după ce echipa sa a mers la concertul Rihannei - ăăă, scuze - la Super Bowl, în fața fratelui său mai mare Jason și a celor de la Philadelphia Eagles. Într-o victorie pentru frații mai mici de pretutindeni, Chiefs s-au impus, iar evenimentul a devenit cunoscut sub numele de Kelce Bowl.

Pentru majoritatea oamenilor, asta ar fi fost suficientă publicitate pentru anul respectiv. Apoi, Kelce a continuat să se întâlnească cu o artistă indie puțin cunoscută, Taylor Swift. Ați auzit de ea?

Kelce, odată cunoscut în primul rând de fanii NFL și de dependenții de fotbal fantezist, este acum una dintre cele mai disecate celebrități ale anului. Vechile sale postări de pe X, fostul Twitter, au devenit virale datorită detectivilor Swifties; fosta sa soție a ieșit din ascunzătoare pentru a împărtăși detalii despre fosta lor încurcătură; iar oamenii se pare că l-au întrebat mai mult despre relația sa decât despre fotbal. Se pare că nu am mai văzut acest nivel de obsesie a celebrităților de la începutul anilor 2000. Mulțumim, Kelce, pentru nostalgie.

Celebritățile divorțează

Pentru Taylor Swift și Travis Kelce, a fost toamna iubirii. Dar pentru toate celelalte celebrități - Joe Jonas și Sophie Turner, Jodie Turner-Smith și Joshua Jackson, Cardi B și Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris și, și, și, și, - a fost anul divorțului. Womp womp womp.

Inteligența artificială își începe preluarea

Deși IA și-a început asaltul asupra culturii noastre anul trecut, odată cu introducerea ChatGPT, anul acesta a crescut amploarea. În ciuda avertismentelor experților, companiile au continuat să adopte IA. Spotify, după ce a concediat peste 2.000 de angajați în acest an, și-a sporit investițiile în această tehnologie. Lanțul de ziare Gannett a început să folosească AI pentru a scrie reportaje despre sporturile din licee, doar pentru a anunța o pauză după ce mai multe reportaje au fost ratate. Iar o autoare a vorbit despre faptul că numele ei a fost folosit pentru a scrie cărți care au fost de fapt generate de AI.

Toate acestea par desprinse dintr-un film SF - iar acestea, bineînțeles, se termină întotdeauna cu bine pentru cei din ele!!! Din păcate, se pare că preluarea va continua și, cu siguranță, nu avem de ce să ne facem griji.

RIP pentru contul de Netflix al iubitei prietenului fratelui celui mai bun prieten al prietenului nostru cel mai bun

Știți, acel cont Netflix pe care îl foloseam cu toții pentru a ne reprimi "Bojack Horseman" la două dimineața sau pentru a urmări cu ură "Emily in Paris". În acest an, spre disperarea noastră colectivă, Netflix a început să ia măsuri drastice împotriva parolelor - reușind să stimuleze înscrierile de noi abonați și, în același timp, să ne ucidă accesul la cont. Narcotice! Sperăm că sunt fericiți.

Threads, Bluesky și înlocuitorii Twitter cresc

Nu ne-am înțeles niciodată asupra unui înlocuitor, nu-i așa? În acest an, Twitter a devenit X fără niciun motiv perceptibil (mulțumesc, Elon!) și a ucis efectiv platforma. Luați-o de la prietenii noștri de la CNN Business, care au spus că Musk a transformat Twitter "într-o coajă a fostului său sine". Ura.

În locul său au răsărit o multitudine de alternative. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill și T2 au înregistrat niveluri diferite de succes în urma lui X, deși niciuna nu poate concura cu Twitter în perioada sa de glorie. Poate că, în loc de un înlocuitor, ar trebui să ne luăm cu toții o pauză de la social media. Nu ar fi frumos?

Hip-hop-ul împlinește 50 de ani, iar André 3000 face un album de flaut

Nu în fiecare an un gen muzical atât de bine ancorat în cultura americană împlinește 50 de ani. Și, de asemenea, nu în fiecare an André 3000, unul dintre farurile genului, își lansează primul său album solo, "New Blue Sun", care nu este deloc un album hip-hop, ci o odisee de flaut, ca o primăvară.

La ce altceva ne-am fi putut aștepta de la artistul de la OutKast, care a petrecut ani de zile apărând la întâmplare în public cântând la un instrument de suflat? Titlul piesei de deschidere pare să reflecte această luptă internă: "Jur, chiar am vrut să fac un album "rap", dar de data aceasta, la propriu, așa m-a suflat vântul". Nu știm ce ne vor rezerva următorii 50 de ani de hip-hop, dar dacă Three Stacks deschide drumul, noi îl vom urma cu plăcere.

Damar Hamlin schimbă situația din NFL

La doar două zile de la începerea noului an, Damar Hamlin, siguranța lui Buffalo Bills, a lăsat întreaga țară cu respirația tăiată. Ordinea evenimentelor s-a repetat la nesfârșit. Hamlin, într-un meci de final de sezon împotriva celor de la Cincinnati Bengals, a primit o lovitură în zona capului și a pieptului. S-a ridicat, a făcut câțiva pași și a căzut pe spate. Ulterior, s-a aflat că tânărul de 24 de ani, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a suferit un stop cardiac pe teren. În timp ce era transportat cu căruța, unii jucători au îngenuncheat în rugăciune, alții au plâns.

Deși Hamlin a revenit în NFL, chiar dacă în mod minim, episodul a fost unul care a dat de gândit pentru liga sportivă profesionistă preferată a Americii, care se confrunta deja cu întrebări legate de siguranța jucătorilor. În ciuda dozei recente de publicitate bună din cauza poveștii de dragoste dintre Kelce și Swift, încă nu este clar dacă aceste întrebări au primit un răspuns, în timp ce un alt sezon se apropie de final.

Ayo Edebiri devine comediantul nostru preferat

Poate că sunteți un fan al muncii ei nominalizate la Emmy în rolul bucătarului-șef Sydney din "The Bear", care nu se lasă păcălit. Sau poate că v-a cucerit în rolul adorabilei Josie în comedia despre clubul de lupte gay "Bottoms" (Edebiri își înclină ușor pălăria imaginară și rostește "good eve-ning"). Poate că ați văzut-o în primul rând la Thom Browne în timpul săptămânii modei. Este posibil să o fi indicat cu entuziasm în oricare dintre rolurile secundare pe care le-a jucat anul acesta, de la o voce cheie în "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", la un antrenor de luptă pe scenă șubredă în "Theater Camp" și până la sora volubilă a lui Janine în "Abbott Elementary".

Indiferent cum o cunoașteți, probabil că o iubiți. Ayo Edebiri s-a impus rapid ca o stea în ascensiune pentru care merită să o încurajezi.

Rihanna aruncă microfonul la Super Bowl

Rihanna și-a anunțat cea de-a doua sarcină din acest an într-un loc potrivit pentru una dintre marile noastre vedete: În timpul spectacolului din pauza Super Bowl, picurând în haine de designer. Îmbrăcată într-o salopetă de culoare roșu cireș cu placa de piept corespunzătoare de la Loewe și în paltoane masive, asemănătoare cu o plapumă, de la Alaïa, Rihanna ne-a reamintit tuturor de ce o iubim: Ea a cântat cele mai mari hituri ale sale timp de peste 10 minute, în timp ce își purta burta de bebeluș. Își mai amintește cineva cine a câștigat Super Bowl anul acesta? Pentru că noi suntem încă hipnotizați de întoarcerea neînfricată a lui Rih pe scenă, cu bebelușul în spate.

Celebritățile merg la tribunal

A fost un an ocupat pentru celebritățile care au apărut în instanță, iar fanii (și haterii) au urmărit cu atenție. A fost cazul perpetuu amintit al lui Gwyneth Paltrow într-un tribunal din Utah, pe care în cele din urmă l-a câștigat, după ce un optometrist pensionar a acuzat-o că a intrat în el pe schiuri în 2016 și l-a rănit. (Printre cele mai memorabile replici din proces - Gwynnie mărturisind că "a pierdut jumătate de zi de schi" după accidentul optometristului).

Cazul RICO al lui Young Thug din Atlanta este în curs de desfășurare, iar aclamatul rapper este acuzat că a condus o bandă care împarte inițialele casei sale de discuri, YSL, și că a desfășurat acte de violență timp de peste un deceniu. (Cazul este deosebit de controversat, deoarece acuzarea folosește versurile lui Thug ca dovadă a faptelor ilicite ale rapperului).

Și fostul președinte Donald Trump a apărut în instanță de mai multe ori în acest an, cel mai recent pentru un proces civil de fraudă din New York. Fotografia sa de mai sus, făcută când a fost închis pentru scurt timp în biroul șerifului din Fulton County din Georgia, după ce s-a predat pentru acuzații penale legate de fraudarea alegerilor din 2020, i-a adus milioane de dolari.

Sursa: edition.cnn.com