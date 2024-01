Suspectul în accidentul mortal din Rochester părea să se îndrepte cu viteză spre pietoni, spune poliția, dar motivul este încă necunoscut

Suspectul, Michael Avery, în vârstă de 35 de ani, a murit în urma accidentului violent, care a avut loc luni, la scurt timp după miezul nopții, în timp ce oamenii ieșeau din Kodak Center din Rochester după un concert rock, potrivit poliției.

Accidentul a declanșat un incendiu care a durat aproximativ o oră pentru a fi stins și a lăsat locul accidentului plin de butelii de gaz carbonizate, resturi și rama arsă a mașinii închiriate de Avery, potrivit autorităților și imaginilor de după accident.

Multe întrebări rămân pentru anchetatori, inclusiv dacă Avery, care este din Syracuse, a vizat orașul sau locul de desfășurare a concertelor, ce l-a motivat și de ce și-a petrecut o mare parte din ziua precedentă stocând benzină în mașină, au declarat autoritățile.

"Am fost inundat de întrebări cu privire la motivul pentru care acest individ ar alege ... Rochester, New York. De ce ar alege să facă acest lucru în ziua de Anul Nou și de ce ar părea să vizeze spectatorii de la concert care încearcă să se distreze pentru a intra în noul an", a declarat primarul din Rochester, Malik Evans, într-o conferință de presă marți. "Toate acestea sunt întrebări care au fost ridicate și la care pur și simplu nu avem încă răspunsuri".

Până în prezent, anchetatorii nu au găsit nicio dovadă că Avery a fost motivat de terorism sau de "prejudecăți politice sau sociale", a declarat marți șeful poliției din Rochester, David M. Smith.

Cu toate acestea, terorismul intern va continua să fie luat în considerare ca un posibil motiv, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru CNN.

Forța comună de intervenție în caz de terorism a FBI a fost implicată în anchetă, ceea ce "nu este anormal într-un caz ca acesta", a declarat agentul FBI Jeremy Bell. Deși până în prezent nu a fost identificată nicio legătură cu terorismul, agenția va continua să ofere asistență, a adăugat acesta.

Cu câteva momente înainte de accident, Avery s-a apropiat de locul de desfășurare a evenimentului cu o mașină închiriată în care erau stivuite cel puțin șase butelii de benzină și a virat pe sensul opus de circulație, părând să se îndrepte spre o trecere de pietoni, potrivit lui Smith. În schimb, Avery a intrat în coliziune cu o mașină de tip rideshare care ieșea dintr-o parcare, trimițând cele două vehicule pe trecerea de pietoni, a spus el.

Cei doi pasageri ai mașinii rideshare, Justina Hughes, în vârstă de 28 de ani, și Joshua Orr, în vârstă de 29 de ani, au fost uciși, iar șoferul a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol, a declarat poliția. Orr și Hughes erau prieteni apropiați care au participat la concert, au declarat familiile lor.

Nouă pietoni au fost, de asemenea, răniți în accident, dintre care unul cu "răni care i-au schimbat viața", a declarat Smith.

În căutarea de probe, anchetatorii au percheziționat o cameră de hotel închiriată de Avery și vehiculul său personal, care a fost găsit într-o parcare de la aeroport, potrivit poliției. Nimic din ce s-a găsit în mașină nu a oferit informații semnificative în acest caz, a declarat poliția, deși nu a dat detalii despre ce s-a găsit în camera de hotel.

Familia lui Avery a fost, de asemenea, interogată de poliție și a indicat că este posibil ca acesta să fi avut probleme de sănătate mintală nediagnosticate, a declarat Smith.

Autoritățile îndeamnă pe oricine are informații suplimentare să contacteze anchetatorii. Între timp, a spus primarul, comunitatea din Rochester lucrează pentru a face față tragediei.

"Acești oameni mergeau să vadă o trupă tribut Grateful Dead și se așteptau să poată aduce Anul Nou și să se distreze", a spus Evans. "În schimb, avem persoane care vor îngropa acum membri ai familiei și avem oameni care au acum răni care le schimbă viața din cauza alegerilor pe care le-a făcut acest suspect."

Ce au descoperit anchetatorii

Anchetatorii au reușit să urmărească acțiunile lui Avery în zilele care au precedat accidentul, când suspectul a călătorit la Rochester.

Potrivit poliției, Avery a mers la Rochester cu vehiculul său personal în jurul datei de 27 decembrie și s-a cazat la un hotel chiar în afara orașului.

Două zile mai târziu, el a închiriat un Ford Expedition de la o agenție de închirieri de la aeroportul din Rochester, a declarat Smith marți. Avery și-a petrecut o mare parte din ziua de 30 decembrie făcând cel puțin șase achiziții de benzină și containere de benzină din diverse locații, au declarat autoritățile.

În jurul orei 12:52 a.m., în ziua de Anul Nou, a declarat Smith, Avery conducea în apropierea teatrului cu Ford-ul SUV închiriat.

"În acest moment, Avery a accelerat, a trecut pe banda de circulație din sens opus și se pare că a condus în mod intenționat spre trecerea de pietoni", a declarat Smith.

În urma accidentului și a incendiului, imaginile transmise de filiala WHAM, afiliată CNN, arată un SUV negru, puternic avariat și ars, oprit frontal în fața unui alt vehicul, cu canistre roșii arse și resturi împrăștiate de-a lungul drumului.

Familiile plâng doi prieteni dragi

Victimele, Orr și Hughes, au fost omagiate de familiile lor în declarații ca prieteni generoși și iubitori care sperau să sune împreună în noul an la concert.

Familia lui Orr l-a descris ca fiind un "om frumos, generos, plin de dragoste și pozitivitate și un avocat pentru cei care se luptă cu sănătatea mintală".

Își iubea familia, iubita și câinele, Eddie, au spus ei.

Familia lui Hughes a spus că Orr a fost cel mai bun prieten al ei și își amintește de ea ca de un "frumos spirit liber", care iubea drumețiile și "ținea foarte mult la familia și prietenii ei".

"Era o artistă talentată care iubea natura și profita de fiecare ocazie pentru a merge pe un nou traseu și a găsi o nouă cascadă. Și oh, cât de mult iubea muzica. A fost pasiunea care i-a oferit cea mai mare bucurie", se arată în declarația familiei. "Ne liniștim știind că Justina și cel mai bun prieten al ei, Josh, și-au petrecut ultimele clipe împreună, bucurându-se de pasiunea și prietenia lor".

"Ne consolăm, de asemenea, știind că multe alte vieți au fost salvate pentru că au devenit, deși inconștient, un scut pentru alții. Și din această cauză, ei vor fi pentru totdeauna eroi."

Trupa rock care cânta în local în seara accidentului, moe, și-a exprimat "șocul și tristețea profundă" într-o declarație pe Facebook.

"Într-o noapte care trebuia să fie destinată sărbătorii și unirii, ne confruntăm în schimb cu o tragedie care sfidează înțelegerea", a spus trupa. "Inimile noastre sunt alături de familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar gândurile noastre sunt alături de cei care au fost răniți."

John Miller, Nic F. Anderson și Sabrina Souza de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com