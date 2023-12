Super PAC Pro-DeSantis anulează achizițiile de publicitate TV în Iowa și New Hampshire, în timp ce se concentrează pe jocul de teren

Potrivit datelor AdImpact, Never Back Down a tăiat vineri aproximativ 2,5 milioane de dolari din viitoarele rezervări publicitare pe care le făcuse în cele două state și pe unele piețe media naționale - cel mai recent semn că aliații lui DeSantis se străduiesc să câștige tracțiune în ultimele săptămâni înainte de începerea votului în adunările electorale din 15 ianuarie din Iowa.

De săptămâni întregi, un grup extern separat care susține candidatura lui DeSantis, Fight Right, și-a concentrat atenția asupra anunțurilor televizate menite să îi dea guvernatorului din Florida un impuls în încercarea sa de a reduce diferența față de liderul și fostul președinte Donald Trump - chiar dacă încearcă să respingă amenințarea în creștere a fostei guvernatoare a Carolinei de Sud Nikki Haley.

Un spot Fight Right de 30 de secunde se ia de dosarul lui Haley privind China, concluzionând: "Nu putem avea încredere în Tricky Nikki".

Dar decizia Never Back Down de a-și retrage publicitatea TV subliniază provocările cu care se confruntă DeSantis.

Președintele grupului, Scott Wagner, a recunoscut schimbarea într-o declarație de vineri, menționând în același timp că Fight Right va rula reclame în schimb.

"Never Back Down se concentrează cu laser pe misiunea sa de bază - să conducă cea mai avansată operațiune de bază și de caucus politic din această cursă și să ajute la obținerea nominalizării GOP pentru guvernatorul DeSantis, care va elibera America de politicile dezastruoase ale stângii. Suntem încântați să avem Fight Right și alții care acoperă aerul pentru guvernatorul DeSantis în timp ce lucrăm la jocul de teren în Iowa, New Hampshire, Carolina de Sud și dincolo de acestea", a declarat Wagner.

Cea mai recentă mișcare vine după ce Never Back Down a trecut prin mai multe săptămâni de agitație, inclusiv plecarea unor oficiali de top și critici continue privind gestionarea resurselor sale.

După cum a raportat CNN la începutul acestei luni, inițialele grupului au devenit un fel de poantă în Iowa.

"Ce înseamnă NBD, No Big Deal?", a declarat un oficial republican de lungă durată din Iowa.

Never Back Down, care s-a format înainte ca DeSantis să intre în cursa pentru Casa Albă în luna mai, a primit zeci de milioane de finanțare pe care candidatul le-a acumulat în timp ce era guvernator al Floridei și a cheltuit până acum peste 40 de milioane de dolari pentru publicitate. Grupul a cheltuit, de asemenea, milioane de euro pentru a asigura o infrastructură de campanie esențială pentru DeSantis, găzduind mitinguri, primării și tururi cu autobuzul în statele cu vot anticipat.

Între timp, au apărut și alte grupuri externe pro-DeSantis. Fight Right, care a început să cheltuiască milioane de euro pentru publicitate suplimentară pro-DeSantis, s-a format după ce guvernatorul și-a exprimat nemulțumirea față de reclamele Never Back Down din Iowa.

Un alt nou grup pro-DeSantis, Good Fight, s-a format abia săptămâna aceasta, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale, și a început deja să facă noi rezervări de publicitate, în valoare totală de aproximativ 276.000 de dolari până în prezent, pentru a viza Iowa.

Sursa: edition.cnn.com