"Sunt pe drum, amice", un bun samaritean îl liniștește pe un bărbat blocat în camionul distrus în timpul apelului la 911

Delatorre a sunat marți la 911 de pe autostrada 94 din nord-vestul statului Indiana, unde el și socrul său, Mario Garcia, au găsit un șofer care a spus că era blocat acolo de zile întregi, fără a putea ajunge la telefon. Delatorre și Garcia se aflau acolo în căutarea unor locuri de pescuit când l-au găsit.

"Sunt pe drum, amice. Sunt pe drum", i-a strigat Delatorre bărbatului în timpul unui apel la 911 obținut joi de CNN.

Delatorre a dat informații autorităților, în timp ce Garcia a rămas cu bărbatul, care avea răni necunoscute, dar le-a spus bărbaților că nu-și simțea picioarele. Picioarele sale ar putea fi rupte, a spus Delatorre la 911.

"S-ar putea să aveți nevoie de fălcile vieții pentru a deschide ușile", i-a spus Delatorre dispecerului. "Camionul lui este destul de distrus".

Delatorre i-a repetat câteva dintre detalii dispecerului, șocul și surpriza fiind evidente în vocea sa.

"Sunt surprins că nimeni altcineva nu l-a văzut", a spus el. "Sunt băieți care pescuiesc aici jos și tocmai am venit și am văzut camionul sub pod. Mi s-a părut cam ciudat".

Ceva strălucitor le-a atras atenția

Cei doi pescari au observat inițial ceva strălucitor în pârâu în timp ce cercetau locurile de pescuit. Când s-au apropiat, au văzut camionul mutilat.

Garcia a spus că a împins la loc airbagul, descoperind o persoană așezată pe scaunul șoferului. A presupus că persoana era moartă, a spus el, dar a atins umărul bărbatului.

"S-a învârtit", a spus Garcia. "S-a trezit".

Bărbatul din camionetă - Matthew R. Reum, 27 de ani, din Mishawaka - le-a spus pescarilor că a fost prins acolo, strâns în scaunul său sub podul de lângă Portage, încă din 20 decembrie, și-a amintit Garcia mai târziu la o conferință de presă organizată de poliția statală.

În momentul în care pescarii l-au găsit, Reum "aproape că își pierduse orice speranță pentru că nu mai era nimeni acolo", a declarat Garcia, potrivit căruia șoferul i-a spus.

În timp ce așteptau salvatorii profesioniști, Reum le-a mulțumit oamenilor în mod repetat, și-a amintit Garcia: "Era în viață și era foarte fericit să ne vadă. Nu am văzut niciodată o asemenea ușurare".

Are un drum lung până la recuperare

Odată ajunse echipele de urgență, le-a fost greu să ducă echipamentul la locul accidentului, a declarat sergentul Glen Fifield de la Poliția de Stat din Indiana, în cadrul unei conferințe de presă.

Marți după-amiază, benzile dinspre vest ale I-94, la kilometrul 20, au trebuit să fie închise în timp ce echipele lucrau pentru a-l elibera pe șofer și a-l duce la un elicopter. Reum a ajuns la un spital câteva ore mai târziu, a declarat poliția.

Reum, un sudor, "a fost întotdeauna o persoană pozitivă, amabilă și energică", a declarat Brad Sievers de la Boilermakers Local 374 pentru CNN într-o declarație.

El are oase rupte și răni la picioare care ar putea necesita intervenții chirurgicale, potrivit sindicatului lui Reum de opt ani și a unui cont GoFundMe deschis pentru a-l ajuta cu facturile medicale și cu recuperarea sa.

Reum era în stare critică miercuri dimineață la Memorial Hospital of South Bend, a precizat Beacon Health System într-un comunicat. CNN a contactat spitalul și sindicatul pentru actualizări joi.

O declarație emisă în numele lui Reum a spus că acesta "dorește să mulțumească tuturor pentru revărsarea de sprijin și pentru toate urările de bine, inclusiv bunilor samariteni care l-au găsit, primilor respondenți și îngrijitorilor săi de la Memorial Hospital".

El a cerut timp pentru a procesa ceea ce s-a întâmplat și timp pentru a se odihni și a se vindeca, se arată în declarație. "Matt știe că are o poveste de spus și, când va fi pregătit, intenționează să împărtășească detalii despre această experiență."

"Indiferent cât de grele sunt lucrurile, există o lumină la capătul tunelului, uneori în cel mai puțin așteptat mod", a spus Reum în declarație.

Andy Rose, Caroll Alvarado, Taliah Miller și meteorologul CNN Robert Shackelford au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com