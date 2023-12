Starul QB al echipei New York Giants, Tommy DeVito, își face apariția la o pizzerie din New Jersey după o dispută legată de onorariu

Pizzeria Coniglio's Old Fashioned Pizzeria din Morristown, New Jersey, a anunțat inițial că fundașul echipei New York Giants va apărea marți la restaurant, pentru ca apoi să anunțe că evenimentul a fost anulat din cauza unei creșteri abrupte a taxei de apariție care se pare că a fost solicitată.

Acest lucru, a precizat pizzeria, a venit după recenta victorie a celor de la Giants în fața celor de la Green Bay Packers.

"Nu @tommydevito NU va fi @coniglios marțea aceasta, așa cum era planificat inițial", a postat Coniglio's duminică.

"După victoria de săptămâna trecută, am primit vestea de la agentul său că taxa de apariție se va dubla (a trecut de la 10k la 20); Suntem o mică afacere de familie & am decis că 20.000 de dolari este un pic cam mult pentru 2 ore. Ne cerem scuze tuturor celor care au cumpărat deja un bilet."

Potrivit lui Darren Rovell de la Action Network, agentul lui DeVito, Sean Stellato, a declarat că el și clientul său nu au mărit prețul deoarece nu a fost semnat niciun contract, doar pentru ca Coniglio's să producă o captură de ecran a unei conversații în care cele două părți păreau să fi ajuns la un acord informal pentru 10.000 de dolari.

Dar totul este bine când se termină cu bine, legenda lui DeVito continuând să crească. "Tommy Cutlets", care și-a câștigat porecla grație popularului aliment de bază italo-american, a făcut o apariție surpriză la Coniglio's marți - se pare că fără bani, potrivit lui Rovell.

"A fost foarte important pentru mine", a declarat DeVito pentru The New York Post despre apariția sa.

"Se întâmplau multe lucruri în acel moment - și mulți oameni care făceau diferite lucruri ca parte din echipa mea.

"Unele lucruri au scăpat printre degete, iar de îndată ce am fost informat - ceea ce a fost luni, când a ajuns pe telefonul meu - atunci am fost ca și cum: 'Trebuie să mergem acolo, să ne întâlnim față în față cu el, să punem lucrurile în ordine, să mâncăm pizza grozavă și să ne distrăm'".

Nino Coniglio, proprietarul pizzeriei, a declarat pentru Post că îi pare rău pentru orice presă negativă pe care DeVito a primit-o din cauza anulării inițiale.

CNN Sport i-a contactat pe Stellato și Coniglio's pentru comentarii.

"Băiatul local face bine

DeVito, care a fost creierul care a condus unitatea câștigătoare a meciului pentru a-i inspira pe Giants în recenta victorie împotriva Packers la începutul acestei luni, și Stellato și-au îmbrățișat moștenirea italiană, pe măsură ce fundașul a ajuns la proeminență în acest sezon.

Băiatul local DeVito încă locuiește acasă cu părinții săi, mama lui încă îi face patul și a intrat în ligă ca un jucător de perspectivă în mare parte neanunțat.

Stellato a declarat anterior că DeVito este foarte special în privința companiilor cu care se va alinia, asigurând că fundașul nu a uitat de unde a venit.

"Este băiatul local face bine. Joacă pentru echipa din orașul său natal și ceea ce face este pur și simplu incredibil pentru toți oamenii din New Jersey, pentru toți oamenii din New York și pentru toți fanii Giants", a adăugat Stellato.

"El este copilul din poster pentru cei care nu sunt învinși".

Giants a pierdut duminică în fața celor de la New Orleans Saints cu 24-6. DeVito a aruncat 20 din 34 și 177 de metri. New York a ținut aproape până la pauză, fiind condusă cu 7-6, dar a fost eliminată în a doua repriză, când Saints a obținut victoria în urma unei prestații bune a lui Derek Carr - care a aruncat pentru 218 yarzi și trei eseuri - la centru.

Kristina Sgueglia, Ben Church și Abby Phillip de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com